Экс-защитник сборной Аргентины Хавьер Дзанетти поделился мнением о нападающих национальной команды Лионеле Месси и Анхеле Ди Марии после победы в Кубке Америки над Бразилией (1:0).

«Я очень хорошо знаю Месси, и знаю, что он хотел взять этот кубок сильнее, чем кто-либо еще.

В прошлый раз Месси и Ди Мария получали очень жесткую критику. Я знаю, что они хотели продолжить играть за сборную, хотя от этой критики им было очень больно. Они знали, что этот момент настанет», — приводит слова Дзанетти TyC Sports.

11 июля в финале Кубка Америки сборная Бразилии уступила команде Аргентины (0:1). Ди Мария стал автором победного гола.

Капитан сборной Месси разделил звание лучшего бомбардира (4 гола) Кубка Америки с полузащитником команды Колумбии Луисом Диасом. Также он стал лучшим ассистентом турнира (5 передач).