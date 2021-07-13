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Дзанетти — о победе Аргентины в Кубке Америки: «Месси хотел взять этот кубок сильнее, чем кто-либо еще»

11:31
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Экс-защитник сборной Аргентины Хавьер Дзанетти поделился мнением о нападающих национальной команды Лионеле Месси и Анхеле Ди Марии после победы в Кубке Америки над Бразилией (1:0).

«Я очень хорошо знаю Месси, и знаю, что он хотел взять этот кубок сильнее, чем кто-либо еще.

В прошлый раз Месси и Ди Мария получали очень жесткую критику. Я знаю, что они хотели продолжить играть за сборную, хотя от этой критики им было очень больно. Они знали, что этот момент настанет», — приводит слова Дзанетти TyC Sports.

11 июля в финале Кубка Америки сборная Бразилии уступила команде Аргентины (0:1). Ди Мария стал автором победного гола.

Капитан сборной Месси разделил звание лучшего бомбардира (4 гола) Кубка Америки с полузащитником команды Колумбии Луисом Диасом. Также он стал лучшим ассистентом турнира (5 передач).

Дополнительная информация:

https://www.tycsports.com/copa-america/copa-america-zanetti-valoro-la-conquista-y-elogio-a-messi-id356356.html

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