Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Футбол   //    Кубок Америки

Ди Мария сделал татуировку в честь победы в Кубке Америки

02:50
Теги:

Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария татуировкой отпраздновал победу в Кубке Америки-2021. Аргентинцы в финале переиграли Бразилию (1:0).

«Спасибо большое, друг, за эту крутую татуировку. Настал день, когда я могу сделать себе один из трофеев, который я больше всего хотел иметь на своей коже на всю жизнь. Вамос, Аргентина!» — написал Ди Мария в Instagram.

Публикация от A`ngel Di Mari`a (@angeldimariajm)

Ди Мария стал автором единственного гола в финале. Аргентина стала 15-кратным победителем Кубка Америки. Последний раз аргентинцы становились чемпионами в 1993 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Загитова сделала шаг по стопам Тутберидзе. Этим летом она успевает все: шоу, Крым, магазин игрушек
Около 1,3 тыс. человек пропали без вести из-за наводнения в Германии
Зеленый жулик: как нам навязали пользу авокадо
Где проводит отпуск вместе с сыном Ксения Собчак
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд