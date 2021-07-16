Ди Мария сделал татуировку в честь победы в Кубке Америки
02:50
Нападающий сборной Аргентины Анхель Ди Мария татуировкой отпраздновал победу в Кубке Америки-2021. Аргентинцы в финале переиграли Бразилию (1:0).
«Спасибо большое, друг, за эту крутую татуировку. Настал день, когда я могу сделать себе один из трофеев, который я больше всего хотел иметь на своей коже на всю жизнь. Вамос, Аргентина!» — написал Ди Мария в Instagram.
Ди Мария стал автором единственного гола в финале. Аргентина стала 15-кратным победителем Кубка Америки. Последний раз аргентинцы становились чемпионами в 1993 года.
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