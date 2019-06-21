Луис Суарес: "Ничья с Японией оставила горьковатый привкус"

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес посетовал на большое число ошибок в матче группового турнира Кубка Америки с Японией (2:2). По его словам, нужно работать над концентрацией в играх.

– Мы должны исправить ошибки и выделить позитивные моменты из своей игры, – цитирует Goal Суареса. – Мы создали больше хороших голевых моментов. Поэтому ничья оставляет горьковатый привкус. В целом провели хороший матч, но совершили всего две ошибки и получили два гола. На таких турнирах нужно быть осторожнее. Мы понимали, что поражение Японии от Чили не отражает силу японской команды. Она быстрая, техничная. Японцы оказывали на нас давление и мешали играть в свой футбол.