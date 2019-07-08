"Когда вы говорите о коррупции, должны иметь веские доказательства". Главный тренер сборной Перу ответил Месси

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека прокомментировал заявление форварда команды Аргентины Лионеля Месси о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола.

– Месси – авторитетный голос, - цитирует ESPN Гареку. – Это не значит, что я разделяю его мнение. Я очень уважаю Месси не только как игрока, но и как личность. Он выглядит как очень сфокусированный футболист. Вы можете соглашаться с его мнением или нет.

Конечно, мы все должны расти, но я не хочу, чтобы все было так сфокусировано на слове "коррупция", потому что кажется, что мы, южноамериканцы" все коррумпированные. Конечно, в Европе есть хорошие вещи, которые было бы неплохо привезти в Южную Америку. Но такие существует и у нас, я бы хотел защитить южноамериканский футбол. Когда вы говорите о коррупции, по крайней мере, должны иметь веские доказательства.

Лионель Месси: "Коррупция и арбитры портят футбол"