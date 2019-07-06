Каземиру посетовал на отсутствие Неймара

Полузащитник сборной Бразилии Каземиру перед финальным матчем Кубка Америки против Чили рассказал, как отсутствие Неймара скажется на игре команды.

Форвард "ПСЖ" пропустил турнир из-за травмы, полученной в товарищеском игре с Катаром (2:0) месяц назад.

- Неймар - лучший бразильский футболист, - цитирует Globo Esporte Каземиру. - Если с ним все в порядке, то остановить его практически невозможно. Но, конечно, у Бразилии есть и другие великие игроки. Будь Неймар здесь, было бы легче. Но его нет в составе, и мы должны обойтись и без него.

В финале турнира бразильцы сыграют со сборной Перу 7 июля. Матч начнется в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Бразилия - Перу.

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