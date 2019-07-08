Каземиру назвал сплоченность главным фактором победы Бразилии в Кубке Америки

Полузащитник сборной Бразилии Каземиру рассказал, что помогло пентакампеонам выигарть Кубок Америки. В финальном матче они оказались сильнее Перу (3:1).

– Чтобы выиграть Кубок Америки, нужно шесть игр, – цитирует ESPN полузащитника.– Перед турниром мы говорили, что для победы нам нужна сплоченная команда. У нас есть Ришарлисон, Габриэл Жезус, Фирино. Конечно же, у них будут возможности забивать голы. Ключом ко всему этому, без сомнения, является сплоченная команда.

Я видел Роналдо, Мауро Силву, Роберто Карлоса. В конечном итоге вы отражаете себя в этих людях. Кафу, который был здесь с нами. Это игроки, которые выиграли много титулов со сборной Бразилией. Когда побеждаете, становитесь с ними в один ряд.

Кубок Америки: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр