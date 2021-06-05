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Каземиро высказался об отказе сборной Бразилии участвовать в Кубке Америки

08:32
Каземиро. Фото AFP
Каземиро. Фото AFP
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Полузащитник «Реала» и сборной Бразилии Каземиро высказал свое мнение по ситуации с нежеланием игроков национальной команды выступать на Кубке Америки-2021.

5&nbsp;июня. Бразилия&nbsp;&mdash; Эквадор&nbsp;&mdash; 2:0. Лукас Пакета и&nbsp;Неймар.У Бразилии пять побед и первое место в отборе ЧМ, но Неймар и другие звезды не хотят играть на Кубке Америки

Ранее стало известно, что футболисты выступили против проведения турнира в Бразилии.

«Всем известно о нашей позиции по поводу проведения Кубка Америки в Бразилии. Все же предельно ясно, — цитирует Каземиро Goal. - После игры с Парагваем 8 июня мы хотим еще громче выразить свою позицию. Так считаю не только я, не только футболисты, выступающие в Европе. Речь идет обо всех, включая Тите».

Напомним, что Кубок Америки должен был пройти в Колумбии и Аргентине. Однако турнир не состоится в этих странах. Колумбия лишилась этого права из-за политической ситуации в стране и коронавируса. Аргентина не примет турнир также из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. В стране приостановлены все национальные турниры.

Кубок Америки теперь должен пройти с 11 июня по 10 июля в четырех штатах Бразилии.

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