Источник: Бразилия решила не играть на Кубке Америки
21:19
Сборная Бразилии решила не выступать на Кубке Америке, утверждает AS.
Бразильцы также контактируют с игроками других команд, пытаясь организованно выступить против Кубка Америки.
Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины — из-за медицинской. При этом в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остается тяжелой.
Читайте также
Как-то в Англии на банкет не пустили жену боксера, потому что она черная. Советский чемпион возмутился и провел ее сам
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю