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Источник: Бразилия решила не играть на Кубке Америки

21:19
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Сборная Бразилии решила не выступать на Кубке Америке, утверждает AS.

Бразильцы также контактируют с игроками других команд, пытаясь организованно выступить против Кубка Америки.

Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины — из-за медицинской. При этом в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остается тяжелой.

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