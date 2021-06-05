Месси узнавал у Суареса, собирается ли сборная Уругвая бойкотировать Кубок Америки

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси узнавал у Луиса Суареса, собирается ли Уругвай отказаться от выступления на Кубке Америки, сообщает журналист Себас Джованелли.

По сведениям источника, после информации о решении сборной Бразилии отказаться от участия в турнире Месси связался бывшим партнером по «Барсе» Луисом Суаресом, чтобы узнать, поддержит ли Уругвай бойкот. Форвард «Атлетико» заявил, что сборная Уругвая не планирует выполнять ведущую роль в срыве турнира.

Ранее стало известно, что сборная Бразилии решила не выступать на Кубке Америки. Бразильцы также контактируют с игроками других команд, пытаясь организованно выступить против турнира.

Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины — из-за медицинской. При этом в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остается тяжелой.