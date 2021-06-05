У Бразилии пять побед и первое место в отборе ЧМ, но Неймар и другие звезды не хотят играть на Кубке Америки

Пятый тур отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке завершился очередной победой укрепивших лидерство бразильцев.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка

Бразилия — Эквадор — 2:0 (0:0)

Голы: Ришарлисон, 65 (1:0). Неймар, 90+4 — с пенальти (2:0).

Бразилия: Алиссон, Данилу, Алекс Сандру, Маркиньюс, Эдер Милитау, Каземиру, Фред (Габриэл Жезус, 62), Лукас Пакета, Неймар, Габриэл Барбоза (Роберту Фирмину, 76), Ришарлисон (Фабинью, 90+1).

Эквадор: Домингес, Арболеда, Эступиньян, Арреага, Груэсо, Айр.Пресиадо (Ф.Мартинес, 70), Франко, Мендес (Эстрада, 76), Анх.Пресиадо, Мена (Касарес, 84), Валенсия (Кайседо, 76).

Предупреждения: Анх.Пресиадо, 27. Фред, 36. Валенсия, 55. Айр.Пресиадо, 69. Эдер Милитау, 73. Домингес, 90+2.

5 июня. Порту-Алегри. Стадион «Жозе Пиньейро Борда».

Обманчивая идиллия

На бумаге у Бразилии все замечательно. Выиграв первые четыре матча отборочного цикла с суммарным счетом 12:2, пентакампеоны уверенно лидировали перед встречей с сенсационно взлетевшим на третье место Эквадром. Кроме того, страна в экстренном порядке получила право провести Кубок Америки, что только повышает шансы действующих чемпионов континента сохранить титул. Даже статистика об этом напоминает, ведь бразильцы выиграли все пять домашних кубков.

Вот только особого восторга в помешанной на футболе стране от этого не испытывают. Например, Верховный суд даже рассматривал вариант отменить решение президента страны Жаира Балсонару. Тяжелейшая ситуация с коронавирусом и протесты населения против действий правительства проведению столь крупного мероприятия явно не способствуют. Один из штатов даже отказался принимать у себя матчи, а теперь запретить игры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки пригрозили власти Рио-де-Жанейро.

На все это наложился скандал с президентом Бразильской конфедерации футбола Рожериу Кабоклу, которого официально обвинили в моральных и сексуальных домогательствах в отношении одной из сотрудниц организации. Но даже это мелочи в сравнении с тем, что выступающие в Европе легионеры не горят желанием играть на Кубке Америки и не согласны с его переносом в Бразилию. Именно поэтому главный тренер сборной Тите пришел на традиционную пресс-конференцию в одиночестве и подтвердил: отсутствие капитана команды Каземиру вызвано дискуссией вокруг участия в континентальном первенстве, и наставник попросил подопечных воздержаться от комментариев.

— Мы попросили спортсменов сосредоточиться только на игре с Эквадором, — цитирует Тите Globoespotre. — После этого они потребовали прямого разговора с президентом. Это был очень ясный и прямой разговор. С тех пор позиция спортсменов также была ясна. У нас тоже есть позиция, но мы не собираемся ее сейчас озвучивать. Сейчас у нас есть приоритет — сыграть хорошо и выиграть матч с Эквадором. После двух отборочных игр я выскажу свою позицию.

Бедный богатого не разумеет

Как утверждают несколько бразильских источников, тема возможного бойкота турнира поднялась после заявлений звезд — Суареса и Агуэро. Бразильские заговорщики по версии ESPN — Тиагу Силва, Алиссон, Маркиньюс, Данилу, Каземиру и Неймар. Бунтари даже связывались с представителями других сборных, однако должной поддержки пока не получили. Особенно со стороны футболистов, которые выступают за клубы Южной Америки. Для каждого из них соревнования такого уровня — это не только титулы, но и возможность проявить себя и получить контракт в Европе, а также солидные по местным меркам призовые.

Только за участие каждая сборная получит 4 миллиона долларов. 9 миллионов достанутся финалисту и 14 — победителю турнира. Не случайно девять из десяти национальных федераций выразили поддержку Кубку Америки. Не было комментариев только от Бразилии, которая занята нежданно свалившимися оргвопросами и отбивается от шквала критики со стороны политиков и населения. «Кубок смерти» — далеко не самый жесткий эпитет по отношению к континентальному первенству.

U?, jogadores n?o querem jogar a Copa Am?rica por seguran?a? Achei isso aqui>>> «Neymar chega ao brasil e se encontra com amigos , dentre eles Gil do Vigor e famosos como Thiaguinho em restaurante na noite de 2?f (24), com presen?a de v?rios famosos e amigos para celebra??o.» pic.twitter.com/MGQZC5tIXE — Marcio Spimpolo (@spimpolo) June 4, 2021

С другой стороны, трудно спорить и с логикой КОНМЕБОЛ. Его представители справедливо заметили, что не замечали полемики по поводу национальных чемпионатов, континентальных клубных турниров, а также отборочных игр ЧМ-2022, где играют те же команды, что и на Кубке Америки. Кроме того, журналисты усомнились в искренности Неймара, который поднимает тему безопасности и здоровья, но при этом с момента приезда на родину не отказывается от тусовок с друзьями. Да и обязательства перед спонсорами после представления изготовленных по спецзаказу бутс у форварда «ПСЖ» имеются.

PUMA & Neymar have unveiled the new boot, FUTURE Z Brazil.



These will be exclusively worn by Neymar at the Copa Am?rica this summer in Brazil. #SilverEuro2020 pic.twitter.com/Hg3VHul0CJ — Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) June 1, 2021

Поэтому не верится, что Бразилия снимется с домашнего турнира. Если же сценарий с бойкотом «европейцев» все же реализуется, то это будет удар как по уровню соревнований, так и по перспективам пентакампеонов. Для понимания масштаба достаточно одного факта: из 25 вызванных в сборную футболистов только четверо играют на родине. То есть, Тите, чья собственная позиция пока остается загадкой, придется в срочном порядке рекрутировать два десятка игроков. Талантов в Бразилии, конечно, предостаточно, но легко представить реакцию ведущих клубов вроде «Фламенго», ведь во время Кубка Америки национальный чемпионат останавливаться не будет.

Пять из пяти

Незадолго до игры появилась информация, что защита президента федерации уверена в положительном исходе разбирательств и докажет невиновность высокопоставленного клиента, а сам Кабоклу у кромки поля общался с тренерским штабом сборной. Журналисты, правда, поймали выглядящий двусмысленно эпизод, когда Тите после беседы с начальством обработал руки при помощи санитайзера.

O momento da despedida (cabe?a com cabe?a) de Tite e Rog?rio Caboclo, antes do t?cnico ir para o vesti?rio.



Baita registro do rep?rter cinematogr?fico Genito J?nior.#trbrasil pic.twitter.com/Sx5PJtYnke — Bruno Cassucci (@brunocassucci) June 5, 2021

Что касается игры, то первый тайм не баловал зрителей яркими моментами. Неймар привычно получал по ногам и падал, словно ждал оценку за артистизм. Два самых ярких эпизода прошли при участии Габриэла Барбозы, который попал в стартовый состав пентакампеонов после паузы в пять лет, когда Бразилия опозорились на Кубке Америки-2016 и, проиграв Перу, не сумела выйти из группы. Сначала форвард «Фламенго» не сумел переиграть вратаря, а потом его гол отменили из-за офсайда.

?Goooooooooooool de Brasil! Richarlison abre el marcador del encuentro tras un error en salida de Ecuador y la habilitaci?n de Neymar Jr. ?



?? Brasil ?? 1 — 0 ?? Ecuador#ClasificatoriasxMDeportes ?



M?ralo por Movistar Play ? https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/kxaOnwapXg — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 5, 2021

Недовольный игрой Тите дополнил атаку Габриэлом Жезусом, и все поменялось, словно тренер переключил невидимый тумблер. Гости оказались не готовы к возросшему темпу и агрессивному прессингу, зевнув как передачу Неймара, так и результативный удар Ришарлисона. Контрольным выстрелом стал пенальти, который назначили за фол на Жезусе после подсказки ВАР. Неймар не сумел переиграть голкипера с первой попытки, однако получил право на вторую, так как Домингес до удара вышел вперед с линии ворот.

Y desde los 12 pasos lleg? el segundo para Brasil. Neymar Jr. hab?a fallado el primer penal, pero en la repetici?n, venci? a Dom?nguez.



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M?ralo por Movistar Play ? https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/7utEUzOxOI — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 5, 2021

Бразилия победила скромно, но со вкусом. Ее уверенному лидерству ничего не угрожает, а самое интересное ждет на следующей неделе, когда станет понятно, чем закончится свистопляска вокруг Кубка Америки.