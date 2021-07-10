Месси опубликовал общее фото со сборной Аргентины перед финалом Кубка Америки против Бразилии
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал новый пост в Instagram.
34-летний капитан национальной команды выложил фото вместе с игроками и персоналом сборной.
В финале Кубка Америки-2021 встретятся Бразилия и Аргентина. Матч пройдет 11 июля и начнется в 3:00 мск.
В матче за третье место сборная Колумбии обыграла Перу со счетом 3:2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю