10:28 | Футбол — Кубок Америки

Чилаверт поддержал сборную Парагвая после поражения от Бразилии на Кубке Америки

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Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт в своем Твиттере поддержал национальную команду после поражения от Бразилии (0:0, 3:4 - по пенальти) в четвертьфинале Кубка Америки.

– Дорогие футболисты, поздравляю вас и горжусь каждым! Вы возродили идентичность парагвайского футбола. Ваш характер проявился в момент, когда это было необходимо больше всего. Горжусь сборной Парагвая. Дорогие игроки, помните, что жизнь продолжается, – написал Чилаверт в Твиттере.

 

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Бразилия по пенальти обыграла Парагвай

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