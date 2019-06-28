Чилаверт поддержал сборную Парагвая после поражения от Бразилии на Кубке Америки

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт в своем Твиттере поддержал национальную команду после поражения от Бразилии (0:0, 3:4 - по пенальти) в четвертьфинале Кубка Америки.

– Дорогие футболисты, поздравляю вас и горжусь каждым! Вы возродили идентичность парагвайского футбола. Ваш характер проявился в момент, когда это было необходимо больше всего. Горжусь сборной Парагвая. Дорогие игроки, помните, что жизнь продолжается, – написал Чилаверт в Твиттере.

Querido jugadores felicidades, orgulloso de todos ustedes.Recuperaron la identidad del fútbol https://t.co/GIJB7VB6Rp garra guaraní apareció cuando más lo necesitaban. Orgulloso de ser Pyo y la vida continua queridos jugadores.👍🍀🧤🧤 — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 28 июня 2019 г.

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Бразилия по пенальти обыграла Парагвай