Бразилия по пенальти обыграла Парагвай

Сборная Бразилии в серии пенальти обыграла Парагвай в 1/4 финала Кубка Америки. Основное время закончилось нулевой ничьей. Автором победного одиннадцатиметрового стал Габриэл Жезус​.

Стоит отметить, что на 54-й минуте отменил пенальти, назначенный в ворота парагвайцев, после просмотра видеоповтора, а также удалил парагвайского защитника.

Кубок Америки

1/4 финала

Бразилия - Парагвай - 0:0 . Пенальти - 4:3

Серия пенальти: Гомес - 0:0 (вратарь). Виллиан - 1:0. Альмирон - 1:1. Маркиньюс - 2:1. Вальдес - 2:2. Коутинью - 3:2. Р.Рохас - 3:3. Роберту Фирмину - 3:3 (мимо). Гонсалес - 3:3 (мимо). Габриэл Жезус - 4:3.

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес (Лукас Пакета, 85), Тиагу Силва, Филипе Луис (Сандру, 46), Маркиньюс, Коутинью, Аллан (Виллиан, 71), Артур, Роберту Фирмину, Габриэл Жезус, Эвертон.

Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес, Алонсо, Бальбуэна, Арсамендия (Вальдес, 61), Перес (Р.Рохас, 74), Ортис, Альмирон, Санчес (Эскобар, 78), Гонсалес.

Предупреждения: Арсамендия, 30. Пирис, 34. Алонсо, 37. Филипе Луис, 44. Роберту Фирмину, 47. Артур, 84.

Удаление: Бальбуэна, 58.

Судья: Тобар (Чили).

28 июня. Порту-Алегри. Стадион "Арена Гремиу".

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