Бразилия по пенальти обыграла Парагвай

Сборная Бразилии в серии пенальти обыграла Парагвай в 1/4 финала Кубка Америки. Основное время закончилось нулевой ничьей. Автором победного одиннадцатиметрового стал Габриэл Жезус.
Стоит отметить, что на 54-й минуте отменил пенальти, назначенный в ворота парагвайцев, после просмотра видеоповтора, а также удалил парагвайского защитника.
Кубок Америки
1/4 финала
Бразилия - Парагвай - 0:0 . Пенальти - 4:3
Серия пенальти: Гомес - 0:0 (вратарь). Виллиан - 1:0. Альмирон - 1:1. Маркиньюс - 2:1. Вальдес - 2:2. Коутинью - 3:2. Р.Рохас - 3:3. Роберту Фирмину - 3:3 (мимо). Гонсалес - 3:3 (мимо). Габриэл Жезус - 4:3.
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес (Лукас Пакета, 85), Тиагу Силва, Филипе Луис (Сандру, 46), Маркиньюс, Коутинью, Аллан (Виллиан, 71), Артур, Роберту Фирмину, Габриэл Жезус, Эвертон.
Парагвай: Фернандес, Пирис, Гомес, Алонсо, Бальбуэна, Арсамендия (Вальдес, 61), Перес (Р.Рохас, 74), Ортис, Альмирон, Санчес (Эскобар, 78), Гонсалес.
Предупреждения: Арсамендия, 30. Пирис, 34. Алонсо, 37. Филипе Луис, 44. Роберту Фирмину, 47. Артур, 84.
Удаление: Бальбуэна, 58.
Судья: Тобар (Чили).
28 июня. Порту-Алегри. Стадион "Арена Гремиу".
GABRIEL JESUS SCORES THE WINNING PENALTY!!!!— Joga Bonito (@Jasoninho10) 28 июня 2019 г.
Massive relief for #Brazil, beating #Paraguay 4-3 on penalties to advance to the #CopaAmerica semifinals!#BRAxPAR 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/twIPqiWSiG
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