Буэнос-Айрес после победы Аргентины: что в нем происходило
В сети появилось видео, в котором запечатлен ночной Буэнос-Айрес после победы сборной Аргентины в финале Кубка Америки над Бразилией (1:0).
В ролике, снятом с многоэтажки, слышно, как весь город шумит и радуется успеху национальной команды.
Напомним, что единственный гол в этой встрече забил Анхель Ди Мария на 22-й минуте.
Капитан аргентинцев Лионель Месси завоевал первый титул с национальной командой, не считая победу в составе олимпийской сборной на Играх-2008.
Buenos Aires when Lionel Messi and Argentina won the #CopaAmerica pic.twitter.com/84HI60ZzK3— Lionel Messi has won the Copa America ?? (@ElijahKyama) July 11, 2021
Методология
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