Уругвай переиграл Боливию на Кубке Америки
Сборная Уругвая выиграла у Боливии на Кубке Америки (2:0). В конце первого тайма уругвайцы вышли вперед благодаря автоголу Карлоса Лампе. Во второй половине гол забил форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани.
Уругвай с четырьями очками занимает 3-е место в турнирной таблице группы A. Боливийцы идут последними с тремя поражениями.
Кубок Америки
Группа А
Боливия — Уругвай — 0:2 (0:1)
Голы: Лампе, 40 — в свои ворота (0:1). Кавани (Торрес), 79 (0:2).
Боливия: Лампе, Хусино, Фернандес (Флорес, 74), Кинтерос, Арсе (Санчес, 68), Сааведра, Хустиниано, Р.Вака, Вильярроэль (Бехарано, 46), Рамальо (Морено, 61), Чура (Х.Вака, 46).
Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Винья, Весино, Де Арраскаэта (Торрес, 73), Нандес (Гонсалес, 88), Де ла Крус (Бентанкур, 61), Вальверде, Суарес (Гомес, 88), Кавани.
Предупреждения: Чура, 16. Х.Вака, 47. Санчес, 81.
Судья: Эррера (Венесуэла).
24 июня. Куяба. Стадион «Арена Пантанал».
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