Уругвай переиграл Боливию на Кубке Америки

Сборная Уругвая выиграла у Боливии на Кубке Америки (2:0). В конце первого тайма уругвайцы вышли вперед благодаря автоголу Карлоса Лампе. Во второй половине гол забил форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани.

Уругвай с четырьями очками занимает 3-е место в турнирной таблице группы A. Боливийцы идут последними с тремя поражениями.

Кубок Америки

Группа А

Боливия — Уругвай — 0:2 (0:1)

Голы: Лампе, 40 — в свои ворота (0:1). Кавани (Торрес), 79 (0:2).

Боливия: Лампе, Хусино, Фернандес (Флорес, 74), Кинтерос, Арсе (Санчес, 68), Сааведра, Хустиниано, Р.Вака, Вильярроэль (Бехарано, 46), Рамальо (Морено, 61), Чура (Х.Вака, 46).

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Винья, Весино, Де Арраскаэта (Торрес, 73), Нандес (Гонсалес, 88), Де ла Крус (Бентанкур, 61), Вальверде, Суарес (Гомес, 88), Кавани.

Предупреждения: Чура, 16. Х.Вака, 47. Санчес, 81.

Судья: Эррера (Венесуэла).

24 июня. Куяба. Стадион «Арена Пантанал».