Судья подыграл бразильцам, но гол засчитан правильно: колумбийцы зря скандалят

На 78-й минуте матча Кубка Америки Бразилия — Колумбия (2:1) аргентинский арбитр Нестор Питана принял верное решение и засчитал гол Роберту Фирмину, который сравнял счет. Это вызвало протесты колумбийцев, которые обратили внимание на то, что в ходе атаки мяч попал в судью.

Действительно один из бразильских игроков попытался сделать передачу в направлении штрафной, но угодил мячом в Питану. Мяч отлетел на пару метров назад к другому бразильцу — тот продолжил атаку, и через несколько секунд был забит гол.

Возможно, колумбийцев смутило то, что рефери поднес свисток к губам, но не дал никакого сигнала. Они решили, что Питана подыграл хозяевам поля. На самом же деле судья посмотрел, к кому отлетел мяч. Завладей им колумбийцы, он по правилам остановил бы игру.

Скриншот трансляции матча Бразилия — Колумбия.

Безусловно, момент сложен для восприятия. Но Питана руководствовался следующими критериями:

— мяч не отлетел от него в ворота;

— мячом продолжила владеть та же команда — бразильцы;

— бразильцы уже находились в атакующей фазе игры;

— действия судьи не привели к тому, что началась перспективная атака.

Постепенно все больше судей перестают тормозить игру и поступают так, как это сделал аргентинский рефери. Посмотрим, как поведут себя в чемпионате-2021/22 российские арбитры.