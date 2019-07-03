Алиссон не пропускает 9 матчей подряд

Голкипер сборной Бразилии Алиссон сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче 1/2 финала Кубка Америки против Аргентины (2:0). Для него это уже девятая подряд игра без пропущенных мячей. Его сухая серия составляет 846 минут, считая матчи за клуб и сборную. В последний раз Алиссон пропускал от "Ньюкасла" 4 мая.
🧤 #Alisson 9 Clean Sheets— Jorge (@jorgelfc29) 3 июля 2019 г.
🔴 @LFC 4-0 Barca
🔴 @LFC 2-0 Wolves
🔴 @LFC 2-0 Spurs
🇧🇷 Brazil 7-0 Honduras
🇧🇷 Brazil 3-0 Bolivia
🇧🇷 Brazil 0-0 Venezuela
🇧🇷 Brazil 5-0 Peru
🇧🇷 Brazil 0-0 Paraguay
🇧🇷 Brazil 2-0 Argentina#Obs: 13 horas e 50 minutos. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/cr0yArr51N
Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы
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