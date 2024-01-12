Дзюба: «У Слуцкого получится в Китае. Поеду ли я к нему? Время покажет»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

— Как относитесь к назначению Слуцкого в Китай?

— У Слуцкого, конечно, получится в Китае, — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Дзюбы. — Вариант — супер. Главное, чтобы ему было хорошо.

— Многие думали, что вы поедете за ним. Вам интересны такие вызовы?

— Посмотрим, время покажет.

— Как отпуск?

— Отпуск провел великолепно.

«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого главным тренером команды 27 декабря 2023 года.

В чемпионате Китая-2023 «Шанхай Шэньхуа» занял пятое место с 52 очками в 30 матчах.