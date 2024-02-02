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Китай

2 февраля, 10:28

Гальтье назвал Слуцкого прекрасным специалистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристофер Гальтье назвал российского тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого прекрасным специалистом.

«Знаю, что Леонид Слуцкий — прекрасный специалист, который добился большого успеха. Перед игрой мы обсудили футбол в Китае, ведь я играл там в конце 90-х. Мы поговорили об адаптации и развитии этого вида спорта в стране», — приводит слова Гальтье matchtv.ru.

1 февраля «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл катарский «Аль-Духаиль» Гальтье со счетом 1:0.

Слуцкий в России возглавлял «Крылья Советов», «Москву», ЦСКА. Вместе с последним он трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и Суперкубок. Также он работал в клубе английского чемпионшипа «Халл Сити» и в нидерландском «Витессе». С 1 января 2024 года Слуцкий стал главным тренером «Шанхай Шэньхуа» из Китая.

Источник: matchtv.ru
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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