Николич пожелал Слуцкому удачи в Китае

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич пожелал удачи Леониду Слуцкому на посту главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

— Какой совет дали бы Слуцкому по поводу работы в Китае?

— Я там не так много проработал, чтобы давать советы, — сказал Николич перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ. — Тем более Слуцкому. Китай ближе к России, чем ОАЭ, географически. Мне кажется, уровень лиг на Ближнем Востоке чуть выше, чем китайской лиги. Шанхай — хороший город для жизни. Желаю ему удачи и успеха. Будет очень интересно посмотреть, как он справится.

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря. До этого его последним местом работы был «Рубин», который Слуцкий покинул в ноябре 2022 года.