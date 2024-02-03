Корнеев о Слуцком: «Ходил как маньяк на прогулке в тюрьме»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мнением о перерыве в тренерской деятельности Леонида Слуцкого.

До назначения в «Шанхай Шэньхуа» 1 января 2024 года российский специалист возглавлял «Рубин» с декабря 2019-го по ноябрь 2022-го.

«Давайте посмотрим последние фрагменты работы Слуцкого. И посмотрим именно на него. Можно понять, что там просто сердце выскочит. Мы видим его даже не качающимся, а просто ходящим как маньяк в тюрьме на прогулке взад-вперед. Трясясь буквально», — цитирует Корнеева matchtv.ru.

1 февраля «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл катарский «Аль-Духаиль» Кристофа Гальтье со счетом 1:0.

Слуцкий в России возглавлял «Крылья Советов», «Москву», ЦСКА. Вместе с последним он трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и Суперкубок. Также он работал в клубе английского чемпионшипа «Халл Сити» и в нидерландском «Витессе».

«Слуцкий все время улыбается». Российский тренер может заработать в Китае 2 миллиона долларов