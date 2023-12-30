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Китай

Сегодня, 03:36

Масалитин: «Переезд в Китай — это определенный вызов для Слуцкого»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

«В принципе, что он в последнее время не тренировал — это, конечно плохо. Мы знаем, что он больше вместе с Дзюбой устраивал шоу. Если он в это время занимался анализом своей работы — что получилось, что не получилось. Если следил за тенденциями развития мирового футбола, то, конечно, это ему в плюс. Думаю, это осознанное решение — поехать в Китай. Это определенный вызов для него. Он этот вызов принял», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

Слуцкий приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/29/22036915.shtml?updated
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