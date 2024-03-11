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11 марта, 12:04

Дюков: «Матч со сборной Китая возможен, но пока рано говорить о дате»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Футболисты сборной России
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о потенциальных соперниках сборной России в 2024 году.

— Возможно ли проведение игры против сборной Китая?

— Мы находимся в контакте с коллегами из китайской федерации футбола. Матч со сборной Китая возможен, но пока рано говорить о дате.

— Была информация о проведении матча со сборной Казахстана. На каком этапе переговоры?

— Мы поддерживаем контакты со многими федерациями. С Казахстаном на данный момент переговоров о матче не ведем.

Сборная России сыграет со сборной Сербии 21 марта, со сборной Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».

Александр Дюков. «Негативно относимся к истории Промеса. Но есть скепсис к судебным органам Нидерландов». Интервью Дюкова

Сборная Китая по футболу
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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