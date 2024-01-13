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Китай

Сегодня, 16:54

Непомнящий считает, что Слуцкому будет не очень сложно подстроиться под китайский менталитет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий, ранее возглавлявший несколько китайских клубов, поделился мнением о процессе адаптации Леонида Слуцкого к работе в «Шанхай Шеньхуа».

«Ему будет не очень сложно. Во-первых, сейчас уровень профессионализма достаточно высок, тем более в таком клубе с историей, как «Шанхай Шеньхуа». И Слуцкий, по-моему, умеет наладить контакт с игроками», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

С 1 января 2024 года «Шанхай Шэньхуа» возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. В сезоне-2023 «синие дьяволы» заняли 5-е место в чемпионате Китая, набрав 52 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-sluckomu-budet-ne-ochen-slozhno-podstroitsya-pod-kitaiskii-mentalitet-323570/
Валерий Непомнящий
Футбол
Леонид Слуцкий
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