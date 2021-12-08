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Супергол Оздоева «Челси». Вышел на замену и забил первый раз за год

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
8 декабря, 23:30
8 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Магомед Оздоев (слева) празднует забитый мяч. Фото AFP
8 декабря. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Челси» — 3:3. Магомед Оздоев (слева) празднует забитый мяч. Фото AFP
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Великолепное возвращение после травмы.
8&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 3:3. «Зенит» подарил зрелище! Блестящие 3:3 с «Челси»

«Зенит» сыграл в ничью с «Челси» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов — 3:3. В добавленное ко второму тайму время вышедший на замену Магомед Оздоев забил гол, который позволил питерцам сравнять счет и уйти от поражения.

Выход на замену против «Челси» — лишь третье появление Оздоева на поле после восстановления от тяжелой травмы колена. В июле он в игре с «Химками» повредил связки коленного сустава и четыре месяца восстанавливался, пропустив первую часть сезона.

Сергей Семак плавно подводит хавбека к составу: сначала он сыграл полчаса в матче с «Нижним Новгородом», когда питерцы разгромили соперника 5:1, затем — две минуты с ЦСКА (2:0), а теперь Оздоев получил 12 минут времени против «Челси». Гол в ворота одной из лучших команд мира — не самое плохое возвращение.

Оздоев среагировал на мяч, выбитый защитником «Челси» Малангом Сарром прямо в зону перед штрафной, и с лета без обработки пробил точно в «девятку» ворот «Челси». Кепа Аррисабалага смог дотянуться до мяча, но не сумел его отразить.

Это первый гол Оздоева в 2021 году, а до этого хавбек забивал за «Зенит» в августе 2020-го. И это лишь второй гол Магомеда в Лиге чемпионов — в сезоне-2019/20 он забивал «Лиону», а в прошлом розыгрыше все шесть матчей группового этапа провел без результативных действий. Также это 7-й гол футболиста в 105 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Пушка Оздоева откинула «Челси» на второе место в группе Н. Это для «Зенита» матч не имел турнирного значения, и питерцы при любом результате остались бы на третьем месте. А «Челси» вел борьбу с «Ювентусом» за первую строчку и лучший жребий при жеребьевке 1/8 финала.

В параллельном матче «Юве» обыграл аутсайдера группы «Мальме» 1:0, набрал 15 очков и обошел лондонцев. Не без помощи Оздоева, который ярко вернулся в футбол после тяжелой травмы.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:3
Челси
Голы
Вернер, 2 (0:1), Клаудиньо, 38 (1:1), Азмун, 42 (2:1), Лукаку, 62 (2:2), Вернер, 85 (2:3), Оздоев, 90+4 (3:3)
Зенит
Кержаков Дуглас Сантос Ловрен Караваев Ракицкий (Круговой, 66 ) Барриос Вендел (Мостовой, 52 ) Клаудиньо Кузяев (Оздоев, 80 ) Азмун (Ерохин, 79 ) Малком (Дзюба, 79 )
Челси
Аррисабалага Кристенсен Джеймс Аспиликуэта Сарр Сауль (Алонсо, 76) Баркли (Зиеш, 65) Маунт Лукаку (Хаверц, 75) Вернер Хадсон-Одои (Пулишич, 65)
Предупреждения
Ловрен 60  -  Хадсон-Одои 37
Судьи
Гезюбюйюк Зайлен Балдер
ВАР
Камфайс Руперти

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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