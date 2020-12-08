«Зениту» нужна перестройка

Во вторник сине-бело-голубые потерпели поражение на своем поле от дортмундской «Боруссии» (1:2) и бесславно завершили европейскую кампанию, набрав всего одно очко в группе Лиги чемпионов.

Иногда российские команды могут красиво хлопнуть дверью. Что сборная — тут в первую очередь вспоминается победа над Грецией на ЧЕ-2004, что клубы — на память приходит победа «Спартака» над вторым составом «Реала» в Лиге чемпионов-2000/01. Или героическая ничья ЦСКА с «Рейнджерс» в 1993-м (0:0), когда армейцы не пустили шотландцев в финал ЛЧ.

Хотя, конечно, хватает обратных примеров, и их больше. Чтобы сильно не копаться, возьмем «Локомотив» в прошлом сезоне — там случилось поражение от «Атлетико» в Мадриде (0:2), одно из самых унылых и безнадежных в новейшей истории клуба.

С «Зенитом» получилось что-то среднее. Уже хорошо, что питерцы не поддались синдрому атусайдера — когда команда, которая уже стала последней, в заключительной встрече с треском разваливается и позволяет сопернику делать с собой все, что тому захочется.

Питерцы смотрелись далеко не так безнадежно, как в первом круге в Дортмунде. Правда, и у «Боруссии» уже не имелось резона особенно упираться — немцы решили задачу по выходу в 1/8 финала и приехали в Россию без девяти футболистов основного состава, в том числе Холанна. «Зенит» иногда расчерчивал неплохие комбинации — голевая так и вовсе стала по-настоящему красивой, а во втором тайме регулярно выбегал в перспективные контратаки, и будь расторопнее Азмун, вполне мог забить второй, и счет стал бы 2:0.

Но на выходе — все равно поражение и, как итог, самая бесславная лигочемпионская кампания в истории сине-бело-голубых.

Интересно, что «Боруссия» начала забивать, когда на поле у «Зенита» вышли 32-летний Дзюба и 31-летний Ловрен — футболисты, позиционировавшиеся перед началом сезона как лидеры. Тогда как гости перевернули игру с появлением 20-летнего Санчо, Рейны, которому меньше месяца назад исполнилось 18 лет, и вундеркинда Мукоко — 16 ему стукнуло только 20 ноября. А в старте матч начал 17-летний Беллингем. И в этом, конечно, принципиальная разница между двумя клубами. Да и между двумя лигами. И один Прохин тут ничего не изменит. Тем более, лучший у «Зенита» в этом сезоне — 37-летний Жирков, годящийся дортмундскому молодняку в отцы.

Хлопнуть дверью не получилось. Эта игра, и эта кампания показали — «Зенит» нуждается в кардинальной перестройке на всех уровнях. Парой покупок тут уже ничего не исправишь.