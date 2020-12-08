«Зенит» ответил «Спартаку» своими «1-18» в Лиге чемпионов. Хлопнуть дверью не удалось

Чемпионы России проиграли дортмундской «Боруссии» (1:2) и завершили еврокубковый сезон с одним очком за весь групповой этап Лиги чемпионов

Лига чемпионов

Группа F. 6-й тур

«Зенит» (Россия) — «Боруссия Д» (Германия) — 1:2 (1:0)

Голы: Дриусси, 16 (1:0). Пищек, 68 (1:1). Витсель, 79 (1:2).

«Зенит» (Россия): Кержаков, Сутормин, Прохин, Ракицкий (Ловрен, 67), Дуглас Сантос, Кузяев (Вендел, 60), Барриос, Оздоев (Круговой, 79), Дриусси (Дзюба, 60), Азмун, Малком (Караваев, 79).

«Боруссия Д» (Германия): Хитц, Шульц, Хуммельс (Санчо, 72), Пищек (Загаду, 72), Пасслак (Мукоко, 58), Витсель, Беллингем, Эмре Джан, Ройс, Брандт (Рейна, 58), Азар (Кнауфф, 83).

Предупреждение: Азмун, 10.

Судьи: Ковач. Артене, Маринеску (все — Румыния).

ВАР: Камфайс. Блом (оба — Голландия).

8 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 15 430 зрителей.

Красивый вылет?

«Если что-то не получится и будем вылетать из группы, то надо вылетать красиво. Надо играть с азартом, с мощью, потому что проиграть можно по-разному». Эти слова нападающий «Зенита» Артем Дзюба произнес сразу после поражения от «Брюгге» в 1-м туре группового этапа. Форвард будто знал, чем обернется выступление чемпионов России в Лиге чемпионов. За тур до конца первой стадии сине-бело-голубые утратили шансы даже на место в Лиге Европы, и красивой игру «Зенита» в первых пяти матчах назвать было сложно.

Но шанс чуть подправить эту уродливую осень у «Зенита» был. Для этого невской команде требовалось всего лишь обыграть лидера и фаворита группы — дортмундскую «Боруссию».

Болельщики вернулись

Сергей Семак и Далер Кузяев говорили, что Лига чемпионов — это праздник. И визит знаменитой немецкой команды в Санкт-Петербург действительно праздник. Только болельщики «Зенита» надеялись на совсем другой антураж последнего тура. «Боруссия», как и хозяева, не имела особой мотивации на матч: она уже вышла из группы и лишь защищала первое место. Поэтому главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр, к примеру, выставил в основе резервного вратаря Марвина Хитца и оставил в запасе Санчо и Рейну. Не сыграла с «Зенитом» и главная звезда — Эрлинг Холанн. Норвежец еще на прошлой неделе получил травму.

Говоря об антураже, нельзя проигнорировать и тему болельщиков. Правительство Санкт-Петербурга не разрешило «Зениту» пустить фанатов на трибуны на матч с «Уралом», однако на игре с дортмундской «Боруссией» «Газпром Арена» была заполнена примерно на треть. Правда, по данным «СЭ», окончательное решение клуб получил всего за сутки до начала матча с немцами — существовала вероятность, что в понедельник вечером решение о допуске болельщиков отменят. И тогда «Зенит» поставили бы в неудобное положение.

Начинаем церемонию прощания pic.twitter.com/9CciCdf1LA — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 8, 2020

Все еще не ясно, будет ли команда играть при болельщиках в двух оставшихся матчах года — с «Динамо» и «Спартаком». Многое зависело от того, как клуб организует все во вторник, но в этом изначально сомнений не было — на Крестовском острове строго следят за соблюдением мер безопасности.

Дзюба в запасе и освистан

Фанаты пришли — оставалось только порадовать их победой над топ-клубом. Если «Боруссия» вышла на матч без номинальных центрфорвардов (Ройс и Торган Азар играли в паре), то «Зенит» перевел в атаку Дриусси. Это было неожиданно: аргентинец в воскресенье взорвал футбольные новости тем, что в резкой форме выразил недовольство своей позицией, а уже во вторник Сергей Семак перевел его с левого фланга на передний фронт. При этом сам тренер необычно прокомментировал свой выбор перед матчем: «Дриусси больше участвует в организации атаки, а по сегодняшнему матчу это нам больше нужно».

Дзюба сел в запас, но на разминке не выглядел расстроенным. Все как обычно: улыбался, шутил. Хотя во время объявления состава его фамилию освистали со стороны сектора активных болельщиков — «вираж» не изменил отношения к Дзюбе после известных событий.

Дзюбу слегка освистали во время объявления составов pic.twitter.com/qBY9VS3CeE — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) December 8, 2020

Доказательство Дриусси

«Зенит» уже традиционно хуже провел первый тайм по части ударов: бил реже «Боруссии» как в сторону ворот, так и в створ. Зато победил по главному показателю.

Дриусси играл чуть глубже Азмуна — как раз на позиции второго аргентинцу удобнее всего, и с этого места он открыл счет. Стоит отметить, что Сутормин, играя правого защитника, во втором матче подряд отдал голевую передачу. С «Уралом» — Азмуну, а сейчас — Дриусси. Twitter «Зенита» смешно отреагировал на это событие: «Себа забивает из удобной позиции!»

Держи голешник Дриусси в ворота «Боруссии» ?



«Зенит» пока смотрится очень неплохо и даже забил еще, но не засчитали:https://t.co/9dZj7EzXHT pic.twitter.com/KijrjTqVHk — Матч ТВ (@MatchTV) December 8, 2020

«Зенит» играл гораздо лучше, чем в Дортмунде. Тогда, напомню, команда Семака безвылазно сидела на своей половине поля, а тут — короткие передачи, симпатичные атаки. К концу первого тайма хозяева могли и удвоить счет, но гол Азмуна отменили из-за офсайда.

Сломанный тайм

Уже на первых минутах второго тайма «Зенит» чуть не забил легальный гол, но снова не повезло. У дортмундцев моменты тоже были, однако до реальной угрозы доходило редко. Все изменилось после замен Семака. Вместо Дриусси вышел Дзюба, вместо Кузяева — Вендел (почему-то на левый фланг), а Ракицкого заменил Ловрена. Сразу после перестановки центральных защитников «Зенит» пропустил.

В середине второго тайма случилось и еще кое-что — «вираж» отреагировал на выход Дзюбы оскорблениями и не очень приятной для него песенкой на тему с интимным видео. Вряд ли, конечно, действия активных фанатов «Зенита» напрямую повлияли на действия футболистов. Скорее повлияли замены. Но играть хозяева стали заметно хуже и в итоге пропустили второй — Витсель поразил ближний угол Кержакова и показательно не праздновал гол.

После этого у «Зенита» уже не было шансов отыграться, так что он приплыл к логичному концу кошмарной еврокампании. У «Спартака» в свое время были знаменитые 1-18 в Лиге чемпионов, где числа означали разность мячей. А у «Зенита» теперь есть свои 1-18 — одно очко из 18 возможных.