Не на «дерьмовой позиции». Как Дриусси играл против «Боруссии»

Тренерский штаб «Зенита» вернул аргентинца в нападение на матч Лиги чемпионов.

Себастьян Дриусси — хоть человек и публичный, однако в выражениях не стесняется. Тем более, когда ведет стрим на платформе Twitch.

— Я скучаю по «Риверу», очень скучаю по игре в атаке. Я играю на дерьмовой позиции три года, мне уже надоело, — записал портал TyC Sports слова аргентинца.

«Дерьмовая позиция» — это, очевидно, фланг полузащиты. Дриусси же хочется играть форварда. Это понятно: меньше обороняться (не самое сильное качество Себастьяна) — чаще получать мяч.

Кажется, Сергей Семак услышал мольбы аргентинца. Дриусси вышел в стартовом составе «Зенита» на матч с «Боруссией» на позиции нападающего. Да еще и забил!

Ему действительно так удобнее?

Сине-бело-голубые играли по привычной схеме 4-4-2, где пару форвардов составляли Азмун и Дриусси. При этом посмотрите на карту касаний аргентинца.

Карта касаний Дриусси в матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» (1:2). Фото whoscored.com

У него значительный объем работы, скорее свойственный «восьмерке». Дриусси коснулся мяча 43 раза. Для сравнения: Кузяев (занял ту самую «дерьмовую позицию» на левом фланге) — 39, Азмун — 34.

Как показывает скрин выше, в штрафной Дриусси коснулся мяча только один раз. Да, он открывался в этой зоне — особенно на первых минутах матча. Однако под кроссы не подстраивался: это, скорее, работа прыгучего Азмуна. А свой гол Себастьян забил в результате комбинации низом с Малкомом и Суторминым.

Держи голешник Дриусси в ворота «Боруссии» ?



«Зенит» пока смотрится очень неплохо и даже забил еще, но не засчитали:https://t.co/9dZj7EzXHT pic.twitter.com/KijrjTqVHk — Матч ТВ (@MatchTV) December 8, 2020

Думаю, болельщикам петербуржцев приятнее видеть такие мячи, чем поднадоевшую верховую борьбу в штрафной.

Дриусси часто опускался в глубину для розыгрыша мяча. Так действует и Дзюба. Но! Артем цепляется за длинные пасы и делает скидки на набегающих партнеров. А Себастьян играл низом по следующей схеме: встал спиной к воротам соперника — принял мяч — отдал передачу назад. Последнее смущать не должно, учитывая прессинг «Боруссии». В одном из выходов в атаку аргентинец даже заработал фол подобным образом: правила нарушил Витсель.

Оборонительная статистика Дриусси — стандартная, т. е. никакая. Ноль успешных отборов (одна попытка), ноль перехватов, ноль выносов, ноль блокировок. При этом он действовал ниже Азмуна (иранец оставался один при затяжной обороне дортмундцев).

Иронично, но именно после ухода Дриусси (вышел Дзюба) «Зенит» пропустил оба гола. Вряд ли это связано с игрой аргентинца в защите (мы уже увидели, что ее не было). Однако в нападении сине-бело-голубые провалились.

Что все это значит? Дриусси надо немедленно оставлять и возвращать на место центрфорварда? Тем более что фанаты «Зенита» беспокоятся о возрасте и репутации Дзюбы.

Вряд ли. Во-первых, зачем Семаку нытик? В его команде есть обратные примеры. Почему не плачет Дуглас, когда его отправляют в опорную зону или в центр обороны? Почему не ворчит Сутормин, когда приходится играть правого защитника?

Во-вторых, фланг — не такая уж и «дерьмовая позиция» для Себастьяна. Особенно если вернуться к скрину с касаниями в матче с «Боруссией». Где там чистый центрфорвард? Объем Дриусси может дать везде. И сместиться в штрафную — тоже. Тем более что Дуглас часто поднимается высоко, давая возможность для маневра.

— Что касается высказываний Дриусси в прессе... Конечно, это удар по имиджу. Но самое главное, что он делает на поле. Возможно, ему не очень подходит та позиция, где он чаще появляется. Но он выходит и приносит пользу, — сказал Семак перед матчем с «Боруссией».

Действительно, Дриусси приносит пользу. Однако лучше его отпустить, если будет такое желание. Зачем «Зениту» токсичная атмосфера? Ее и так в последнее время многовато.

В материале использована статистика whoscored.com