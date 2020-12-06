«Три года на дерьмовой позиции». Дриусси вляпался в скандал

Когда футболисты научатся думать перед тем, как что-то сказать?

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси оказался в центре неприятной истории. Футболист вел стрим в сервисе Twitch и по его ходу позволил себе несколько откровенных высказываний.

«Я очень скучаю по «Риверу», скучаю по игре на позиции нападающего, сильно скучаю... Я играл на дерьмовой позиции три года. Я устал от этого, я хотел бы вернуться, как только это станет возможным. Я собираюсь уйти», — сказал Дриусси.

Стрим в том числе смотрели журналисты аргентинского спортивного телеканала TyC Sport — известного и уважаемого медиа. И сделали новость с этим высказыванием, которая быстро добралась до России.

Себастьян Дриусси. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Понятно, что теперь Себастьяна ждет непростое объяснение с руководством «Зенита» и, наверное, крупный штраф. А также традиционные в таких случаях извинения и слова о любви к сине-бело-голубым цветам и Санкт-Петербургу — вот только вряд ли в них кто-то поверит.

Очевидно, что Дриусси неправ и так вести себя в публичном пространстве футболист не имеет права — это нарушение корпоративной этики. Проявление неуважения к клубу, который является его работодателем и платит солидную зарплату (согласно открытым данным в интернете — 2,7 миллиона евро в год).

Почему Дриусси так себя повел? Думал, что этот стрим не увидит никто в медиа, тем более в российских? Но считать так в 2020 году просто глупо и наивно. Уж сколько было самых разных примеров, а урок все никак не усвоится. В конце концов, стрим в Twitch — это не посиделки с друзьями на кухне.

Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»

Просто сорвался после тяжелой осени и провала в Лиге чемпионов? Повторю, на видео хорошо видно, что, говоря про «дерьмовую позицию», Дриусси делает это абсолютно искренне.

Или это часть какой-то хорошо продуманной комбинации? И аргентинец тем самым открыто дает понять руководству «Зенита», что не хочет оставаться в клубе и продлевать контракт, заканчивающийся, согласно данным Transfermarkt.de, будущим летом. А эти жесткие слова — просто сжигание мостов, чтобы исключить все дальнейшие уговоры.

Однако во всей этой истории есть и другая сторона. Понятно, что такие публичные высказывания недопустимы, но насколько Дриусси прав? В «Ривер Плейт» он по большей части выходил в центре атаки. Например, в сезоне-2016/17, перед переездом в Россию, Дриусси сыграл за «мильонариос» 35 матчей — 23 в нападении — и забил 21 гол.

В сезоне-2017/18, первом в Санкт-Петербурге, когда «Зенит» тренировал Роберто Манчини, аргентинец в большинстве встреч — 25 из 40 — играл в центре атаки, лишь иногда смещаясь налево или отходя в глубину на место «десятки».

Себастьян Дриусси (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но с тех пор как два с половиной года назад «Зенит» возглавил Сергей Семак, Дриусси побывал центрфорвардом в 13 играх из 89, проведенных за этот период. А чаще всего он располагается на левом фланге — в 60 случаях. И если поначалу Семак пробовал разные схемы — и 4-3-3, и 4-2-3-1, — то с появлением в январе 2019 года в Санкт-Петербурге Сердара Азмуна базовой стала расстановка 4-4-2, где Дриусси отводится роль левого хавбека.

Наверное, это не совсем то, о чем мечтал Себастьян, и его недовольство можно понять. С другой стороны, расставлять игроков по полю так, чтобы каждый из них максимально раскрывался и приносил наибольшую пользу команде, — работа главного тренера. Справляется ли с ней Семак — другой вопрос.