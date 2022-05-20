«Несправедливость приносит боль и обиду!» В 96-м у «Спартака» украли победу над французами?

Вспоминаем драматичное противостояние красно-белых и «Нанта» в четвертьфинале Лиги чемпионов в марте 1996 года.

20 марта 1996 года

1/4 финала Лиги чемпионов

Второй матч

«Спартак» — «Нант» — 2:2 (2:0)

Голы: Никифоров, 33 (1:0). Никифоров, 39 (2:0). Уэдек, 62 (2:1). Уэдек, 86 (2:2).

«Спартак»: Нигматуллин, Ананко, Евсеев, Липко, Никифоров, Цымбаларь, Нагорняк (Безродный, 74), Аленичев, Шмаров (Пятницкий, 69), Тихонов, Кечинов.

«Нант»: Касагранде, Ле Дизе, Пиньоль, Капрон, Декруа, Каротти, Макелеле, Коэ, Гурвеннек (Ферри, 61), Косецки (Шанле, 83), Уэдек.

Осенью 1995-го «Спартак» произвел настоящий фурор в Лиге чемпионов, одержав шесть побед в шести матчах группового этапа.

— Сейчас стали говорить, что «Спартак» способен выиграть чуть ли не Лигу чемпионов. Это реально? — спросили нападающего Сергея Юрана после второго матча с «Блэкберном» (0:3).

— А почему бы и нет? Мы что, хуже других? Хватит испытывать робость перед «великими». Играть можно и с «Ювентусом», и с «Боруссией», и с «Аяксом».

— Вам приятно, что «Спартак» называют русским «Аяксом»?

— Да. Но было бы еще лучше, если бы «Аякс» стали называть русским «Спартаком».

Однако зимой Сергей Юран, Василий Кульков, Виктор Онопко и Станислав Черчесов покинули «Спартак», уехав за рубеж. Более того, Олег Романцев решил сосредоточиться на работе в сборной России — его место занял Георгий Ярцев. В начале января 1996 года красно-белые лишились Дмитрия Хлестова. Защитник получил тяжелую травму на турнире по мини-футболу в Германии и выбыл на длительный срок, а лучший футболист России-1995 Илья Цымбаларь, перенесший в это время операцию на колене, только начинал восстановление...

Таким образом, мало кто считал «Спартак» фаворитом в противостоянии с «Нантом» в 1/4 финала ЛЧ. Выездной матч москвичи проиграли по всем статьям — 0:2.

Ярцев довольно философски воспринял поражение: «Многие наши футболисты еще не готовы играть на таком уровне. В России только начался сезон. Если у тебя нет игровой практики... Мы же даже толком не представляли своей силы перед этим матчем!»

А вот Андрей Тихонов рассуждал в более гипотетическом ключе: «Думаю, счет мог быть таким же, только в другую сторону. Если бы никто не уехал...»

Через две недели москвичам предстояло перевернуть все с ног на голову.

— Кто из игроков «Спартака» представляет для вашей команды наибольшую угрозу? — спросили перед матчем главного тренера «канареек» Жана-Клода Сюодо (в общей сложности он стоял у руля «Нанта» 12 лет, а будучи игроком, провел за него больше 200 встреч. — Прим. «СЭ»)

— Никифоров, Тихонов и Кечинов. Все они сильны индивидуально и прекрасно видят поле. Никифоров обладает мощнейшим ударом, Тихонов — прекрасным дриблингом, к тому же он необычайно вынослив.

Опасения Сюодо оказались вовсе не напрасными. Габаритный защитник, неожиданно переведенный Ярцевым в опорную зону, чуть было не приговорил французов еще до перерыва.

На 33-й минуте Тихонов прострелил вдоль линии штрафной, и набежавший из глубины Никифоров неотразимым ударом вогнал мяч в «девятку»!

Илья Цымбаларь. Александр Федоров, Фото «СЭ»

На 39-й минуте Цымбаларь, выполняя угловой, накоротке разыграл мяч с Тихоновым и выполнил подачу в штрафную. Никифоров показал, что способен забивать не только ногой, — 2:0! После дубля Юрий трижды перекрестился, чтобы не упустить удачу. Противостояние начиналось с чистого листа.

«Никифоров своей манерой игры во многом напоминал Виктора Онопко, которого так не хватало «Спартаку» в обоих матчах с французами, — замечал в своем отчете корреспондент «СЭ». — Только, может быть, выглядел Юрий мощнее бывшего капитана, да и атака для него, когда-то игравшего в нападении, стихия более привычная».

— У «Спартака» прекрасно действовал на позиции опорного полузащитника Никифоров, — признал после матча Сюодо. — Он создал массу проблем для Макелеле. Видно, что высок класс у Цымбаларя. Остальных же ведущих футболистов хозяев нам в целом удалось нейтрализовать.

После перерыва хозяева впереди действовали не столь агрессивно. Ярцев пошел на тактические изменения, переместив Никифорова на место либеро.

— Я был уверен, что французы более не дадут Никифорову хозяйничать в центре поля, — так объяснил свое решение рулевой «Спартака». — Поэтому отодвинули его на место заднего защитника, а на его прежнюю позицию выпустили Пятницкого.

Москвичи вполне могли рассчитывать на третий гол. Резонансный эпизод произошел на 60-й минуте. Технарь Кечинов, обыграв трех соперников, ворвался в штрафную, но был сбит. Собственно, против Валерия дважды нарушали правила. Еще до штрафной, когда держали за футболку, и в штрафной, где срезали, словно косой. Но свисток швейцарского арбитра Мументалера промолчал.

— Там был чистый пенальти! Ума не приложу, почему арбитр не назначил 11-метровый, — недоумевал после игры Кечинов. — Француз несколько раз цеплял меня еще до того, как я вошел в штрафную. Но я держался на ногах и продолжал тащить мяч вперед. Когда до ворот уже оставалось метров 12, я хотел было пробить, но получил сильный удар по ногам. Как это можно было не заметить?!

— Считаете, если бы «Спартак» повел 3:0, то удержал бы преимущество?

— Не сомневаюсь. Мы бы отошли назад и построили игру от обороны. У «Нанта» ничего бы не получилось. Судите сами — оба гола французы забили в контратаках. Против насыщенной защиты они ничего бы не сделали.

Матч «Спартака» и «Нанта» в 1996 году. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Эпизод с не назначенным пенальти вас надломил?

— Не то чтобы надломил, но удар нанес чувствительный... Несправедливость всегда приносит боль и обиду.

— Это был ключевой момент игры! — заявил потом Ярцев. — Более опытная команда смогла бы выдержать такой удар, но наша молодежь сникла. Ей надо еще научиться справляться с такими потрясениями. Думаю, что мы уступили не в физической готовности, а чисто психологически.

В итоге вместо 3:0 счет стал 2:1. Два защитника «Спартака» — Липко и Евсеев — не разобрались между собой и не завладели верховым мячом, который достался Уэдеку. Форвард в ближнем бою не оставил шансов Нигматуллину.

— В середине второго тайма, видимо, сказалась усталость, — рассуждал Пятницкий. — Все-таки начало сезона. Плохо уже соображали... Вместо того чтобы одному защитнику отскочить, оба пошли на мяч и получили такой нелепый гол... Мне показалось, что после этого эпизода у ребят появилась какая-то обреченность.

— Гол надломил нашу команду. Если бы не он, все закончилось бы нормально, — согласился с Пятницким Никифоров.

«Спартак» действительно сник. Запомнился разве что удар Цымбаларя в ближний угол, однако голкипер замысел хавбека разгадал. Кстати, в 1996-м году Цымбаларь, как и его друг Никифоров, мог оказаться в «Нанте».

Воодушевленные выступлением лидеров «Спартака» в еврокубках французы проявляли к ним огромный интерес. При этом Илья, по словам спортивного директора «канареек» Робера Будзински, должен был заменить перешедшего в марсельский «Олимпик» Педроса. Но ничего не получилось.

«Выяснилось, что за Цымбаларя и Никифорова просят просто-таки немыслимые деньги, — сказал тогда Будзински в интервью «СЭ». — У них были странные посредники, и неясно, какой «навар» они хотели получить. Их цена? 45 миллионов франков (около 9 миллионов долларов)».

Но вернемся к игре. На 86-й минуте все было кончено. Пиньоль прошел по левому флангу и пасом нашел в спартаковской штрафной Уэдека. Тот сместился чуть влево, оставив не удел Никифорова, и поразил ворота — 2:2.