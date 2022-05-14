Тедеско не сыграл со «Спартаком» в Лиге чемпионов, но с 11-го места вытащил туда «Лейпциг»

Экс-тренер красно-белых в фирменном эмоциональном стиле вывел свою команду в главный еврокубок.

У Доменико Тедеско непростые отношения с Лигой чемпионов. Он с ходу вывел туда «Шальке», потом преодолел групповой барьер, но был уволен после 0:7 от «Манчестер Сити» в первом же раунде плей-офф.

Спустя два года Тедди вернул в главный еврокубок «Спартак», однако это был его прощальный подарок красно-белым. Немецкий тренер задолго до этого объявил о возвращении на родину, оставив прекрасное наследство Рую Витории.

Когда же пришло время в пожарном порядке принимать «Лейпциг» из рук провалившегося в Германии Джесси Марша, «быки» уже завершили лигочемпионскую кампанию, прогнозируемо финишировав в группе вслед за «Ман Сити» и «ПСЖ». Тогда, кстати, многие говорили, что уволенный американец оказался не в том месте и не в то время. Но, как показал Тедеско, приучившая болельщиков к высокому уровню ожиданий команда вполне себе может полноценно жить даже после продажи лидеров — Упамекано, Конате и Забитцера.

Экс-тренер «Спартака» принимал набравший за четырнадцать туров жалкие 18 очков «Лейпциг» на 11-м месте, а к решающему отрезку сезона вернул его на привычный уровень. И если первые успехи еще можно было списать эмоциональный всплеск, то после зимней паузы «быки» включились на полную мощь.

Год для «Лейпцига» начался с четырех побед. А реакцией на проигрыш «Баварии» стала серия из пятнадцати матчей без поражений, причем команда Тедеско успешно выступала на трех фронтах. Поднялась в топ-4 в бундеслиге, дошла до финала Кубка Германии и только в Лиге Европы, где так и не состоялась встреча со «Спартаком», оступилась за шаг до решающего матча.

Это, кстати, был самый непростой отрезок сезона, после которого все усилия могли пойти прахом. Кроме еврокубкового фиаско случились две подряд осечки в чемпионате, где «быки» уступили дома «Униону» и потом без шансов проиграли в Менхенгладбахе. В этом можно было даже усмотреть иронию судьбы, ведь работа Тедеско в «Лейпциге» началась как раз с разгрома младшей «Боруссии». Однако «Унион» вернул долг, учинив разгром главному конкуренту «быков» — «Фрайбургу».

Благодаря этому «Лейпциг» снова стал хозяином своей судьбы, причем для попадания в Лигу чемпионов ему было достаточно не проиграть в гостях обреченной на вылет и не побеждавшей с 19 февраля «Арминии». И все благодаря разности мячей, которая у «быков» была заметно лучше, чем у игравшего в Леверкузене «Фрайбурга» («+35» против «+13»).

«Для нас это как финал бундеслиги, и мы с нетерпением ждем этой игры. Мы усердно работали последние несколько недель и месяцев, чтобы оказаться в таком положении. Очевидно, что мы все хотим снова играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — заявил Тедеско накануне игры в Билефельде.

Ему, кстати, напомнили о том, как «Лейпциг» проиграл «Арминии» в декабре. Только тренеру было, чем ответить, кроме воспоминаний об испорченных рождественских каникулах. «Тогда мы опережали Билефельд примерно на пять очков, а теперь этот разрыв составляет 30 очков. Это заставляет меня думать, что результат действительно пошел нашей команде на пользу», — заметил Тедеско.

Тем не менее, по ходу значительной части первого тайма было видно, как «быков» сковывает ответственность за результат. Даже великолепный Нкунку, на днях в третий раз подряд признанный бундеслигой лучшим игроком месяца, где-то потерял свою эффективность. Для начала француз при выходе один на один пробил во вратаря. Когда же ему дали второй шанс, и голкипер был обыгран, мяч с ленточки вынес защитник.

Впрочем, в Леверкузене, где «Байер» тепло проводил покидающего клуб легендарного Руди Феллера, на табло к перерыву тоже горели нули. А второй тайм и вовсе начался с гола хозяев, которые заранее оформили место в топ-4, но не собирались пускать в элитное общество «Фрайбург».

«Лейпцигу» в такой ситуации требовалось не придумать себе проблемы, но они все же возникли, когда Серра внес мяч в ворота после невероятного сейва Гулачи. «Фрайбург» тем временем отыгрался, однако на пике напряжения «быков» в который уже раз выручил самый волевой игрок этой команды — защитник Орбан. Его фирменный удар головой после штрафного Собослои на третьей добавленной минуте стал эффектной точкой в гонке за четвертым местом.

Такие эмоциональные развязки — стихия Тедеско. Он вытянул тонувшую команду в Лигу чемпионов, а в следующую субботу может выиграть еще и не покорявшийся «Лейпцигу» Кубок Германии.