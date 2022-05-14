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Тедеско не сыграл со «Спартаком» в Лиге чемпионов, но с 11-го места вытащил туда «Лейпциг»

«Лейпциг» Доменико Тедеско сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Доменико Тедеско.
Фото AFP
Экс-тренер красно-белых в фирменном эмоциональном стиле вывел свою команду в главный еврокубок.

У Доменико Тедеско непростые отношения с Лигой чемпионов. Он с ходу вывел туда «Шальке», потом преодолел групповой барьер, но был уволен после 0:7 от «Манчестер Сити» в первом же раунде плей-офф.

Спустя два года Тедди вернул в главный еврокубок «Спартак», однако это был его прощальный подарок красно-белым. Немецкий тренер задолго до этого объявил о возвращении на родину, оставив прекрасное наследство Рую Витории.

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Когда же пришло время в пожарном порядке принимать «Лейпциг» из рук провалившегося в Германии Джесси Марша, «быки» уже завершили лигочемпионскую кампанию, прогнозируемо финишировав в группе вслед за «Ман Сити» и «ПСЖ». Тогда, кстати, многие говорили, что уволенный американец оказался не в том месте и не в то время. Но, как показал Тедеско, приучившая болельщиков к высокому уровню ожиданий команда вполне себе может полноценно жить даже после продажи лидеров — Упамекано, Конате и Забитцера.

Экс-тренер «Спартака» принимал набравший за четырнадцать туров жалкие 18 очков «Лейпциг» на 11-м месте, а к решающему отрезку сезона вернул его на привычный уровень. И если первые успехи еще можно было списать эмоциональный всплеск, то после зимней паузы «быки» включились на полную мощь.

Год для «Лейпцига» начался с четырех побед. А реакцией на проигрыш «Баварии» стала серия из пятнадцати матчей без поражений, причем команда Тедеско успешно выступала на трех фронтах. Поднялась в топ-4 в бундеслиге, дошла до финала Кубка Германии и только в Лиге Европы, где так и не состоялась встреча со «Спартаком», оступилась за шаг до решающего матча.

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Это, кстати, был самый непростой отрезок сезона, после которого все усилия могли пойти прахом. Кроме еврокубкового фиаско случились две подряд осечки в чемпионате, где «быки» уступили дома «Униону» и потом без шансов проиграли в Менхенгладбахе. В этом можно было даже усмотреть иронию судьбы, ведь работа Тедеско в «Лейпциге» началась как раз с разгрома младшей «Боруссии». Однако «Унион» вернул долг, учинив разгром главному конкуренту «быков» — «Фрайбургу».

Благодаря этому «Лейпциг» снова стал хозяином своей судьбы, причем для попадания в Лигу чемпионов ему было достаточно не проиграть в гостях обреченной на вылет и не побеждавшей с 19 февраля «Арминии». И все благодаря разности мячей, которая у «быков» была заметно лучше, чем у игравшего в Леверкузене «Фрайбурга» («+35» против «+13»).

«Для нас это как финал бундеслиги, и мы с нетерпением ждем этой игры. Мы усердно работали последние несколько недель и месяцев, чтобы оказаться в таком положении. Очевидно, что мы все хотим снова играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», — заявил Тедеско накануне игры в Билефельде.

Ему, кстати, напомнили о том, как «Лейпциг» проиграл «Арминии» в декабре. Только тренеру было, чем ответить, кроме воспоминаний об испорченных рождественских каникулах. «Тогда мы опережали Билефельд примерно на пять очков, а теперь этот разрыв составляет 30 очков. Это заставляет меня думать, что результат действительно пошел нашей команде на пользу», — заметил Тедеско.

Футболистам &laquo;Спартака&raquo; предстоит сыграть против команды Доменико Тедеско. Тедеско сыграет против «Спартака». Лучшего жребия в Лиге Европы быть не могло

Тем не менее, по ходу значительной части первого тайма было видно, как «быков» сковывает ответственность за результат. Даже великолепный Нкунку, на днях в третий раз подряд признанный бундеслигой лучшим игроком месяца, где-то потерял свою эффективность. Для начала француз при выходе один на один пробил во вратаря. Когда же ему дали второй шанс, и голкипер был обыгран, мяч с ленточки вынес защитник.

Впрочем, в Леверкузене, где «Байер» тепло проводил покидающего клуб легендарного Руди Феллера, на табло к перерыву тоже горели нули. А второй тайм и вовсе начался с гола хозяев, которые заранее оформили место в топ-4, но не собирались пускать в элитное общество «Фрайбург».

«Лейпцигу» в такой ситуации требовалось не придумать себе проблемы, но они все же возникли, когда Серра внес мяч в ворота после невероятного сейва Гулачи. «Фрайбург» тем временем отыгрался, однако на пике напряжения «быков» в который уже раз выручил самый волевой игрок этой команды — защитник Орбан. Его фирменный удар головой после штрафного Собослои на третьей добавленной минуте стал эффектной точкой в гонке за четвертым местом.

Такие эмоциональные развязки — стихия Тедеско. Он вытянул тонувшую команду в Лигу чемпионов, а в следующую субботу может выиграть еще и не покорявшийся «Лейпцигу» Кубок Германии.

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