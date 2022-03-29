«И тут амбалы молча начинают меня избивать железными прутьями...». 30 лет назад стартовал первый чемпионат России

«СЭ» — о первом чемпионате России, который стартовал ровно 30 лет назад — 29 марта 1992 года.

«А кто нам может гарантировать безопасность в странах СНГ?»

В январе 1992 года в России прорабатывалась идея проведения чемпионата СНГ. Правда, без участия украинских клубов. Предполагалось, что в турнире сыграют 22 команды, разбитые на две группы. Вот как они должны были выглядеть.

Группа «А»: «Памир» (Душанбе), «Нефтяник» (Фергана), «Алга» (Бишкек), «Копетдаг» (Ашхабад), «Нефтчи» (Баку), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Тилигул» (Тирасполь), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Нижний Новгород).

Группа «Б»: «Пахтакор» (Ташкент), «Новбахор» (Наманган), «Кайрат» (Алма-Ата), «Спартак» (Владикавказ), «Динамо» (Сухуми), ЦСКА, «Торпедо» (Москва), «Динамо» (Минск), «Ротор» (Волгоград), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону).

Однако уже через месяц стало понятно: бывшие советские республики, по всей видимости, будут проводить свои отдельные чемпионаты.

Пять московских клубов отказались от участия в турнире СНГ и предложили организовать чемпионат России. ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив» выступили с совместным заявлением:

«...В связи с тем, что федерации футбола республик бывшего СССР подали заявки на вступление в ФИФА, в континентальные федерации и, по всей видимости, получат скоро статус временных членов этих объединений, существует опасение, что чемпионат СНГ не будет доигран до конца. Целесообразно ли тратить время и средства на турнир, у которого нет будущего? Особенно нас беспокоит кризисная ситуация, складывающаяся в российском футболе. Наряду с существующей Федерацией футбола России (глава — Вячеслав Колосков) возникла еще одна организация, назвавшая себя Всероссийской ассоциацией футбола (глава — Анзор Кавазашвили) и также претендующая на монопольное представительство российского футбола. Сложившееся положение грозит отсрочкой восстановления членства России в ФИФА и признания ее УЕФА».

Николай Старостин чуть подробнее разъяснил позицию «Спартака»:

— В некоторых государствах СНГ практически идет гражданская война. А, например, в Молдавии вводят валюту. Кем же мы будем там во время объединенного чемпионата? Иностранцами? Это привело руководство клуба совместно с игроками к решению, что разумнее выступать в чемпионате России.

— Кто нам может гарантировать безопасность на стадионах в суверенных государствах? — в свою очередь задался вопросом главный тренер «Торпедо» Евгений Скоморохов. — Я не знаю. В нынешней ситуации команды будут нести огромные расходы — по подсчетам, от 25 до 30 миллионов рублей. И еще неизвестно, какой валютой мы должны будем расплачиваться. В Бишкеке на «Торпедо» зрители придут. А кто придет на их команду в Москве?

8 февраля была созвана Всероссийская футбольная конференция. Присутствующие создали Российский футбольный союз, президентом которого избрали Колоскова. Можно сказать, в тот день и появился на свет чемпионат России.

Реально сильные российские команды для участия в высшей лиге в 1992 году набрать было крайне сложно. В итоге собрали 20 клубов совершенно разных уровней. К шести представителям высшей союзной лиги было добавлено 11 команд из первой и три команды из второй. Клубы были поделены на две группы — из каждой дальше выходило по четыре команды, которые уже должны были бороться за чемпионство.

Группа 1: «Динамо» (Москва), ЦСКА, «Локомотив» (Москва), «Спартак» (Владикавказ), «Текстильщик» (Камышин), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Океан» (Находка), «Факел» (Воронеж), «Динамо» (Ставрополь), «Динамо-Газовик» (Тюмень).

Группа 2: «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Асмарал» (Москва), «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), «Крылья Советов» (Самара), «Зенит» (Ленинград), «Кубань» (Краснодар), «Шинник» (Ярославль), «Локомотив-Эрэтиспорт» (Нижний Новгород).

— Чемпионат будет носить экспериментальный характер — так зачем же рубить с плеча? — недоумевал главный тренер «Спартака» Олег Романцев. — Зачем в новых неустоявшихся экономических условиях делать высшую лигу непомерно раздутой за счет включения в нее вчерашних клубов второго дивизиона? Взять, к примеру, команду из Находки. Не ближний край, чего там говорить. К тому же «Океан» (и не он один) не проверил свои силы в первой лиге. Представляете, какая будет разница в классе между лидерами нашего футбола и новичками?

Олег Веретенников выводит команду на поле. Дмитрий Солнцев, Фото —

«Олегу предложили посмотреть машину, а привезли к бандитам»

За несколько дней до первого тура в ряде клубов произошли эксцессы. Начальник команды «Уралмаш» Виктор Усенко пребывал в шоке:

— В воскресенье начинается чемпионат, а у нас проблемы: ведущие игроки Веретенников и Перминов, нарушив контракты, сбежали с последнего сбора в Сочи. После долгих поисков нам удалось обнаружить их в Волгограде, откуда они сразу же выехали с «Ротором» на товарищеские игры в Китай.

— Чем же вызвано бегство?

— Я бы не хотел морализировать. Поэтому только факты. Клуб выполнил все условия контракта по отношению к этим игрокам, и никто из них претензий не предъявлял.

— Муж подписал контракт с «Уралмашем» на один год, — рассказывала впоследствии жена Веретенникова Лариса. — Одним из пунктов было предоставление квартиры. Как только мы получили от нее ключи, пошли разговоры, что Олег должен отыграть за «Уралмаш» еще год. На нашей стороне оказался только Корней Шперлинг. Покойный ныне уже начальник команды Усенко предложил Олегу куда-то съездить, якобы посмотреть машину. А привез его в какой-то офис — к бандитам. Там-то и состоялся очень неприятный разговор.

— После него Олег колебался — переходить или не переходить в «Ротор»?

— Да. Но тут нам очень помог президент «Ротора» Владимир Дмитриевич Горюнов. Он сказал, что все проблемы будут решены, он нас защитит. После этого у нас уже было твердое намерение переехать в Волгоград. Впрочем, до конца обезопасить нас Горюнову все же не удалось...

Уралмашевские «братки» не могли простить Веретенникову переезд в Волгоград, в мае 1992 года сильно избив будущего лучшего бомбардира чемпионатов страны.

— Есть предположение, что это были ребята из Екатеринбурга, которые хотели мне отомстить, — говорил Веретенников. — А дело было как? Жена вышла ненадолго на улицу. Звонок в дверь. Думал, что она. А передо мной амбалы, которые молча начинают меня бить по ногам металлическими прутьями. Успел немного прикрыться рукой.

— Обошлось без особо тяжких последствий?

— Как сказать... Рука была сломана в двух местах. Отбиты мягкие ткани ног. Хорошо, что кости не поломали. Но тут спасибо папе и маме. Вырастили здоровым и крепким. Да и наследственность, видимо, хорошая.

В первом чемпионате страны будущий рекордсмен забил пять мячей.

Неприятная история случилась и в «Зените». Юрий Морозов со скандалом покинул пост главного тренера команды.

— Морозова не устраивали финансовые условия, — рассказывал «СЭ» президент клуба Владислав Гусев. — Он приводил в пример московский «Спартак», который не имеет проблем с деньгами. Такие доводы могли вызвать, поверьте, только иронию. Можно ли сравнивать «Спартак», серебряного призера чемпионата, участника еврокубков, с «Зенитом», вылетевшим было во вторую лигу? По большому счету, «Зенит» сейчас не готов к чемпионату. Юрий Андреевич в подготовительный период не занимался командой.

— Я действительно требовал создания принципиально иной системы материального стимулирования футболистов, — подчеркивал Морозов. — От президента клуба Гусева не раз слышал такую фразу: «Вот будете играть как московский «Спартак», тогда и жить будете так же». На что я ему неизменно отвечал: «При такой постановке вопроса у нас команда никогда не возродится. Мало-мальски талантливые футболисты будут уезжать из Питера при первом удобном случае. И пригласить мы тоже никого не сможем». Оказавшись перед стеной непонимания, я сделал все, чтобы привлечь внимание к нуждам футболистов и тренеров. Мне надоело в одиночку биться об эту стенку головой, я пошел ва-банк и проиграл. Но никак не пойму: кто же все-таки выиграл?

Команду в срочном порядке принял чемпион СССР-1984 38-летний Вячеслав Мельников, до этого помогавший Морозову.

29 марта 1992 года. «Спартак» — «Крылья Советов» — 5:0. Валерий Карпин и Рашид Рахимов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Я бы не уехал, но когда к голове приставили пистолет...»

«Спартак» изначально считался явным фаворитом первого чемпионата страны.

— С таким составом, которым сейчас располагает эта команда, любое место кроме первого станет для нее неудачей, — заметил президент «Ротора» Владимир Горюнов перед стартом сезона.

Однако, по мнению Романцева, все было не так однозначно:

— Зимой 1992-го пришлось собирать фактически новую команду. К уехавшим за рубеж предыдущим летом Позднякову, Базулеву, Кулькову, Шалимову и Шмарову после сезона добавились Мостовой, Мох, Перепаденко и Черенков. Помню, как летом 1991-го мне стало безумно жалко — себя, команду, страну, разом потерявшую такую редкую плеяду талантов: Шалимова, Кулькова и Шмарова. Но я понимал — нужно наступить на горло собственной песне. Я не имел никакого морального права их здесь удерживать. Понимал ли, на какой риск шел, приобретая целую группу игроков, игравших ведущие роли в своих клубах, но привыкших к совершенно другому футболу? Еще бы не понимать. Посещали меня и страхи, и сомнения. Но я внутренне подготовился к критике, и весной 1992-го меня совершенно не беспокоили сыпавшиеся со всех сторон обвинения в бесперспективности выбранного пути. В апреле — мае меня «долбали»: игру, игру давай! Но требовать игры от команды, собравшейся месяц назад, все равно что потребовать рожать от женщины на четвертом-пятом месяце беременности. И «родить» мы долго не могли.

Впрочем, красно-белые стартовали лихо, в первом туре разгромив «Крылья Советов» — 5:0. По дублю оформили Ледяхов и 17-летний дублер Бесчастных.

29 марта 1992 года. «Спартак» — «Крылья Советов» — 5:0. Игорь Ледяхов и Владимир Бесчастных. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Перед самым стартом первого чемпионата России Романцев пришел ко мне посоветоваться: кто сильнее из дубля — Коновалов или Бесчастных, — вспоминает бывший тренер молодежки красно-белых Виктор Зернов в книге Романцева «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Я сказал, что в атаке Володька будет поинтереснее. Он выпустил его на первый матч против «Крыльев» — Бесчастных с ходу оформил дубль. В середине сезона Володька забил два мяча в финале Кубка СССР-СНГ с ЦСКА, а должен был и третий забивать. Иваныч был очень рад, что появился такой паренек из дубля и сразу же заиграл. Бесчастных был хорош в завершающей стадии атаки, здорово открывался и умел оказаться именно в той точке, в которой нужно было. Незаменимое качество для форварда.

В своем дебютном сезоне в высшей лиге Бесчастных забил четыре мяча в чемпионате и оформил дубль в финале Кубка против ЦСКА (2:0), во втором — наколотил уже 18 (лучшим бомбардиром чемпионата России стал тогда Виктор Панченко с 21 голом. — Прим. «СЭ»), за неполный третий — 10. Его яркая игра привлекла внимание зарубежных скаутов. Глаз на спартаковца положил сам главный тренер «Вердера» Отто Рехагель.

Владимир Бесчастных. Александр Федоров, Фото «СЭ»

При этом нельзя сказать, что Бесчастных сразу же решился на переезд. В «Спартаке» его все устраивало, да и Романцев советовал не спешить. Однако во многом судьбу форварда предопределило ЧП в духе 1990-х годов. Будущий бомбардир сборной России мог распрощаться с жизнью.

— Когда меня раньше спрашивали, не жалко ли оставлять «Спартак», я не знал, что ответить. Действительно, болельщики тебя любят, ты здесь популярен, в конце концов, черт с ними, с деньгами, можно было бы еще поиграть за свой родной клуб, — подчеркивал нападающий в интервью «СЭ» летом 1994 года. — Но когда к тебе в квартиру вламываются грабители, когда ты ощущаешь свою полную беззащитность, то невольно приходишь к мысли: «А зачем мне все это? Может, и в самом деле лучше уехать?»

— А как произошло ограбление?

— Я ждал хозяина квартиры, и вдруг раздался звонок. Посмотрел в глазок: вроде бы он, хозяин. Открыл дверь и увидел парня в спортивном костюме. Сначала подумал: наверное, сосед — я ведь здесь никого не знаю. Но когда он приставил мне к голове пистолет, до меня дошло: ограбление. А тут еще сверху спустились двое... Ворвались в квартиру, ничего особенного не нашли и очень разозлились. Рассовали вещи по трем сумкам, потом набили четвертую чаем, печеньем, шоколадом. К счастью, забыли ее, а то и чайку было бы не с чем попить.

— Не жалеете после этого, что стали футболистом, а не мастером карате?

— Нет. Кто знает, стал бы каратистом и, может, оказался бы среди этих...

Дмитрий Хлестов, Валерий Карпин, Виктор Онопко, Михаил Русяев, Андрей Пятницкий, Рамиз Мамедов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Зарплату выдавали ботинками»

Первое и единственное (!) поражение в том сезоне команда Олега Романцева потерпела в середине мая в Санкт-Петербурге (0:2). В 1992 году «Зенит» влачил довольно жалкое существование.

— Дело в том, что чемпионы 1984-го года ушли. Появилось новое поколение молодых, перспективных игроков. Кулик, Боков, Дмитриев, Зазулин. Симпатичные ребята. Но тут начались финансовые передряги, — рассказывал «СЭ» известный комментатор Геннадий Орлов.

— Не было спонсора?

— Ленинградское механическое объединение перестало поддерживать команду после распада Союза. «Зенит» потерял главного спонсора! Команда, откровенно говоря, обнищала. Наступили очень непростые времена. «Зенит» выживал и в 1992-м, и в 1993-м. Зарплату получали ботинками...

Играли на энтузиазме. Руководители клуба как могли спасали эту команду, в итоге не дали ей умереть. А уже когда главой города стал Анатолий Собчак, он сразу дал «Зениту» кредит в размере четырех миллиардов, пригласил Павла Садырина. Вот и поднялись в элиту. А 1992 год — провал... То есть были и такие времена, когда у «Зенита» вообще денег не водилось. Молодежь про такое, наверное, и не слышала. (Смеется.)

Справедливости ради нужно заметить, что в Санкт-Петербург Романцев не взял восьмерых игроков основы: Черчесова, Иванова, Цхададзе, Чернышова, Онопко, Пятницкого, Ледяхова, Бесчастных. Причина? Во-первых, за четыре дня до игры с «Зенитом» красно-белые победили ЦСКА в финале Кубка страны (2:0). Тренерский штаб решил дать ключевым исполнителям отдохнуть после триумфа. Во-вторых, в «Спартаке» рассудили так: «Зениту» будет сложно попасть в финальный турнир первенства (так и получилось). А значит, можно было безболезненно терять очки в Северной столице — они далее в любом случае не учитывались бы.

— На первом этапе чемпионата весьма чувствовалась разница в классе команд, да и формула турнира была несовершенной. Поэтому, скажем, мы могли в Петербург поехать вторым составом, а в Ярославле отыграть вполсилы, — признался Романцев в октябре 1992 года. — Да, порой нас критиковали за подобные вещи. Но, честно говоря, нам эти матчи по большому счету были не нужны. Мы тогда уже знали, что в финальном турнире ни «Зенит», ни «Шинник» выступать не будут.

Геннадий Орлов, который вел репортаж той игры, не понимал такого дифференцированного подхода красно-белых к своим соперникам:

— Я должен упрекнуть руководство «Спартака». Конечно, бывают разные задачи — стратегические, тактические... Но надо любить болельщика! Думаю, сегодня пришло тысячи три поклонников «Спартака» (всего, если верить диктору стадиона, встречу посетило семь тысяч человек. — Прим. «СЭ»). Они ожидали увидеть оптимальный состав. Но основа не приехала... И хорошо, что «Зенит» наказывает за это «Спартак»! Думаю, Олег Романцев должен понимать, что в футболе важны не только очки, но и пропаганда этой игры. Тогда нам всем станет лучше. Необходимо уважать болельщика.

Побег Леоненко

8 апреля — дата первого хет-трика в истории чемпионатов России. Его автор — форвард московского Динамо Виктор Леоненко. От его ног пострадал голкипер воронежского «Факела» Александр Филимонов — 0:5. На следующий день достижение динамовца повторил нападающий «Ротора» Сергей Сухов в матче с «Зенитом» (6:1).

— Есть желание стать лучшим бомбардиром чемпионата. Главное — обойтись без травм, — заявил Леоненко после финального свистка.

В следующем туре он оформил дубль в поединке с «Текстильщиком» (2:0), однако больше в чемпионате России не играл.

— Леоненко исчез из команды еще перед поездкой на матч с Тюменью. По нашим данным, он сейчас находится в Киеве, — недоумевал главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев.

— Но у него же контракт с вашим клубом.

— Да. Причем до 1994 года. С нашей стороны все пункты контракта выполняются от начала и до конца. Поэтому я и смею утверждать: Леоненко нарушил все этические и профессиональные нормы. И с нашей стороны к нему будут применены строжайшие санкции.

Полузащитник бело-голубых Андрей Кобелев был краток: «Да он просто наглец, вырвал у клуба все, что мог, и сбежал!».

Леоненко объяснял свой поступок сложными отношениями с Газзаевым. ФИФА дисквалифицировала его до конца сезона, и он не помог киевлянам в золотом матче первого чемпионата Украины против «Таврии» (0:1).

Полузащитник «Факела» Валерий Есипов тоже решился на самовольный переезд в столицу Украины, но из-за позиции ФИФА провел за киевлян всего шесть матчей. Осенью 1992 года он вернулся в Россию, подписав контракт с «Ротором».

Юрий Гаврилов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

39-летний Гаврилов

Самая удивительная команда первого чемпионата России — московский «Асмарал»: частный клуб, созданный иракским бизнесменом Хусамом Аль-Халиди. С 1991 года коллектив тренировал Константин Бесков, который пригласил в команду 39-летнего экс-спартаковца Юрия Гаврилова. Аль-Халиди строил далеко идущие планы:

— В следующем сезоне в команде появятся легионеры. Это будет переломный момент в истории российского футбола. Мы должны показать миру, что Россия не только продает футболистов, но и покупает.

Матч 10-го тура «Асмарал» — «Спартак» имел особый подтекст. И ведь Бесков едва не обыграл Романцева. На 10-й минуте счет открыл Рыбаков, во втором тайме ничью красно-белым принес Петров. 1:1.

«Асмарал» играл на пределе своих возможностей, «Спартак» — процентов на 60, — писал корреспондент «СЭ». — Почему — вот в чем вопрос. Почему даже игроки, которым светит поездка на чемпионат Европы в Швеции, неохотно переставляли ноги, с ленцой открывались, а чаще прятались за спинами соперников? Убежден: Олег Романцев призывал их к другому. Однако очень сложно привить игрокам, пришедшим из клубов средней руки, психологию победителей, что отличало их предшественников".

«Предшественник» — Юрий Гаврилов — вышел на замену на 73-й минуте и успел отметиться рядом нестандартных действий на поле.

После финального свистка голкипер красно-белых Станислав Черчесов отдал должное ветерану:

— Выходит в конце матча против нас Гаврилов. Уж я-то вроде знаю его как самого себя. И подсказываю своим, чтобы играли с Василичем поплотнее. Те совет как будто выслушали. Но ровно настолько, что Юра успел отдать три передачи, каждая из которых могла нас похоронить. Вот что значит мастер. Он не то что в 40, он и в 80 сумеет мяч принять на месте и отдать, потому что это чувство мяча и поляны у него в крови, он родился с ним. И сколько ты его ни изучай, он тебя перехитрить сумеет.

«Не сыскать пока в российском футболе своих Кипиани, Буряков, Оганесянов, Хидиятуллиных, Добровольских... — грустно констатировал корреспондент еженедельника «Футбол». — Все больше «молодые да перспективные», да вот только увидим ли их «перспективу» — большой вопрос. А на Гаврилова в лучших его матчах и в 39 лет взглянуть — одно удовольствие: пас только вперед, умно, зряче, никакой волокиты с мячом. Он на него и не посмотрит, тот будто привязан к ноге. А уж партнеры все рассыпались по полю, словно горох, но никто не шумит надрывно: «Дай!» и руки к небесам не тянет. Гаврилов, он ведь сам найдет, кому мячик кинуть. Знай — открывайся».

В первом российском чемпионате Юрий Васильевич провел 18 матчей, забив три гола.

«Почему люди не идут на футбол? На дачах работают — запасаются на зиму...»

Естественно, специалисты и болельщики не могли не проводить параллели между первым российским и последним советским первенствами. Многие отмечали проблему утечки ценных кадров за рубеж.

— Месяц я наблюдал за матчами чемпионата и по привычке прикидывал, кого из игроков можно рекомендовать в сборную, — рассуждал на страницах еженедельника «Футбол» бывший главный тренер сборной СССР Михаил Якушин. — Увы, все они мне казались одинаковыми. Конечно, губительным для нашего футбола стал массовый отъезд лучших игроков за рубеж. Но тут, как говорится, ничего не поделаешь — страна переживает страшный экономический кризис, и никого просто так, за здорово живешь, дома не удержишь.

Тренер сборной России Борис Игнатьев развил эту тему:

— 17-летние мальчишки, оказавшись в основном составе клубной команды, попадают — без страховки, без должной поддержки со стороны тренера — в мясорубку нашего первенства. И варятся в этом котле, где столько всего негативного намешано. Многие ломаются или, наоборот, слишком уж адаптируются, становясь середнячками...

Сейчас из-за постоянной утечки футболистов за рубеж процесс этот только усугубился. Смотрите, что происходит: пацаны попадают в основной состав в 17-18 лет, а там вдруг обнаруживают, что им не у кого учиться — все приличные игроки среднего возраста уже уехали за границу или в лучшем случае сидят на чемоданах. Потому, кстати, и уровень чемпионата так упал по сравнению с последними союзными первенствами.

Российские футбольные власти в качестве воспитательной меры порой препятствовали отъезду в Европу молодых перспективных футболистов.

Так, в сентябре 1992 года на страницах «СЭ» появилась следующая новость:

«Совет тренеров сборных команд России принял решение о лишении зарубежных трансферов за нарушения режима футболистов сборных Петрова («Локомотив» М), Каратаева («Спартак» М) и Бушманова (ЦСКА). Решение направлено на утверждение в комитет по статусу игроков и в КДК».

Александр Каратаев в итоге в 1993 году уедет не куда-нибудь, а в мюнхенскую «Баварию», однако пробиться в состав немецкого гранда так и не сможет.

Романцев не испытывал большого оптимизма по поводу будущего российского чемпионата, указывая на весьма средний уровень команд.

— Многие специалисты считают, что чемпионат России в скором времени выйдет на достойный уровень. Я же остаюсь при своем мнении: в лучшем (подчеркиваю — в лучшем!) случае это произойдет лет через пять-шесть. Нынешняя ситуация в футболе является зеркальным отражением всей нашей жизни. Параллели очевидны. Ну смотрите — 70 с лишним лет людям говорили, что и как делать. Они привыкли и, плохо ли, хорошо ли, делали, не особо задумываясь зачем. И вдруг объявили, что наступила демократия и, стало быть, о том, что делать, теперь будут спрашивать у них. Большинство, естественно, растерялось... В футболе — то же самое. Масса разношерстных, серых команд размыла понятие «высшая лига». То, что они научатся добывать очки, я не сомневаюсь. Но вот научатся ли играть в хороший футбол — большой вопрос.

Тренер «Асмарала» Владимир Федотов, в свою очередь, объяснил причину низкой посещаемости игр чемпионата.

— Один из факторов падения зрительского интереса заключается в том, что матчи проводятся преимущественно в выходные дни, которые большинство людей посвящают работе на приусадебных участках в надежде запастить продуктами на зиму.

Валерий Овчинников. Юрий Широкогоров

«Не хочу под рельсами шпалой корчиться». Знакомьтесь — Борман

Главная сенсация первого этапа чемпионата со знаком плюс — выступление нижегородского «Локомотива». Команда, возглавляемая колоритным специалистом Валерием Овчинниковым, одно время даже лидировала в своей группе, опережая московский «Спартак». Валерий Викторович, которого прозвали Борманом, никогда за словом в карман не лез. Вот отрывок из его первого интервью «СЭ» весной 1992 года.

— В Нижнем Новгороде меня привлекла работа. И интерес все начать с нуля. Два с половиной года перед этим тренировал в Таллине. Когда в Эстонии произошла «певучая революция», там потребовались национальные кадры. И я был, наверное, в числе первых тренеров-неэстоцев, кому предложили подыскать себе новое место работы. А в Нижнем был такой человек, как Омари Шарадзе, начальник управления Горьковской железной дороги, который обожает спорт. И мой первоначальный интерес был связан только с ним. Таковым он, впрочем, и остается. Потому что до футбола в городе дела никому нет. Разве еще двум-трем меценатам.

Но я профессионал и за свой труд хочу получать по заслугам, как и мои игроки. А работать Павкой Корчагиным с грязным полотенцем на шее у меня не получается. Не хочу, чтобы по построенной мной узкоколейке кто-то ездил, а я под рельсами шпалой корчился. Сам хочу ездить по построенной мною дороге, да еще чтобы поезд был непременно с вагоном-рестораном. Хочу, чтобы у меня была нормальная жизнь нормального среднего российского тренера.

Нам пока не под силу тягаться с московскими клубами. Нет, дело не в игре, а в наших ограниченных возможностях, которые не идут ни в какое сравнение с элитарными столичными, да и не только столичными командами. Когда мы охали-ахали, раскошеливаясь на 100 тысяч за нужного игрока, они легко отдавали гораздо большие суммы за приглянувшегося чужака. Посему во многом приходится рассчитывать на доморощенных игроков. А это тоже опасно. Ведь со временем, устав от постоянного прессинга с моей стороны, они могут при желании и меня поменять. А стимулировать хорошую игру надо обязательно. Можешь обеспечить квартирой — давай. Можешь за счет клуба приобрести машину за два-три года достойной работы — ничего плохого в этом нет. Там, за границей, дают — и мы должны давать.

Провал «Торпедо»: «Не хватает настоящих мужчин»

Главная сенсация первой части чемпионата со знаком минус — результаты «Торпедо». Автозаводцы не смогли отобраться в финальную «пульку». Евгений Скоморохов подал в отставку и объяснил неудачу своей команды на внутренней арене:

— Дело вовсе не в спаде. «Торпедо» сейчас не хватает настоящих мужчин, которые смогли бы повести за собой молодых. В прошлом году такими были Агашков, Сарычев, Полукаров, Роговской. В основном они делали игру. Теперь ветераны ушли, молодежь выступает в основном составе, а подходящей замены им нет — скамейка у нас небольшая. Отсутствие конкуренции — вот самый большой минус сегодняшнего «Торпедо». К примеру, тот же Шустиков или Ульянов в прошлом сезоне постоянного места в составе не имели, поэтому боролись за каждый мяч, старались. А теперь они позволяют себе расслабиться. Опытных же, классных игроков мы не пригласили, потому что кошелек у клуба тощий. Практически каждый футболист с периферии, выступающий сейчас за московские команды, вел с нами переговоры, но в конце концов все выбирали «Спартак» или «Динамо».

В финальный этап команды вступали уже с теми очками, набранными против соперников, которые также оказались в первой восьмерке. Таким образом московский «Спартак» начинал борьбу за золото, имея в активе девять баллов, у владикавказского «Спартака» было восемь, у столичного «Динамо», «Асмарала», нижегородского и московского «Локомотивов» — по шесть, у ЦСКА — четыре, у «Ростсельмаша» — три.

4 октября 1992 года. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Станислав Черчесов покидает поле после удаления. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Первые дерби. «Спартак» вдесятером перевернул матч с ЦСКА

5 сентября состоялось первое российское дерби «Спартак» — ЦСКА. Матч собрал в «Лужниках» 25 тысяч зрителей.

Начало встречи не предвещало армейцам ничего хорошего. Перебравшего желтые карточки Ледяхова с лихвой заменил Пятницкий, который дирижировал атаками красно-белых. Благо адресатов для передач у него хватало — Попов, Карпин, Онопко, Радченко. Последний в долгу не остался, вывел Пятницкого один на один с Хариным — 1:0.

— Мы атаку-то вроде отбили. И вдруг — потеря и пас вправо на Пятницкого, который, как мне показалось, был вне игры, — рассказывал после матча вратарь ЦСКА. — Я на бокового арбитра взгляд и метнул. Заметил, что он молчит, и пошел Пятницкому навстречу. У него позиция почти идеальная была, но я своей задержкой на доли секунды позволил ему ее даже улучшить. И потому сделать уже ничего не смог.

Сразу после перерыва Пятницкий мог оформить дубль — метров с 20 угодил в перекладину.

И тут сработала замена Костылева. Вышедший на поле Файзулин здорово откликнулся на передачу Гришина и поразил дальний угол ворот Черчесова. В итоге яркая ничья — 1:1.

Второе противостояние красно-белых и армейцев в 1992 году получилось еще более драматичным. На 4-й минуте Сергеев великолепным ударом со штрафного заставил капитулировать Черчесова. Чуть позже тот же Сергеев после паса Файзулина с трех метров катнул мяч в руки голкиперу «Спартака». На 58-й минуте показалось, что команда Романцева потерпит второе поражение в сезоне. Вышедший за пределы штрафной площади Черчесов блокировал проход Файзулина и увидел перед собой красную карточку.

И тут произошло нечто невероятное. Оставшись вдесятером, красно-белые резко прибавили и в течение семи минут перевернули все с ног на голову. Писарев не мог промахнуться из убойной позиции после прострела Ледяхова. А затем Пятницкий, обыгравшись с Радченко и воспользовавшись ошибкой защитников, пробил под ногой Харина — 2:1. Подопечные Костылева могли добыть ничью, однако Карсаков из-за пределов вратарской послал мяч в небеса, а вышедший вместо Черчесова Стауче успел среагировать на мощный удар Фокина.

4 октября 1992 года. «Спартак» — ЦСКА — 2:1. Андрей Пятницкий забивает гол. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— А ведь Черчесов у нас фактически весь сезон без замен стоял, — заметил после игры автор победного гола Пятницкий. — И Стауче, который занял место в воротах, я лично не завидовал. В такую мясорубку попал. Но в душе я все же надеялся на ничью. Только бы, думаю, Стауче не пропустил после удара Гришина со штрафного. Но он его поймал, и какая-то уверенность в нас вселилась. Во всяком случае на передачу Ледяхова Писарев откликнулся неожиданно — и для Харина, и для защитников. Мой гол? Прошел от центра поля, сыграл в «стенку» с Радченко и на секунду мяч из виду потерял. К счастью, защитники ЦСКА тоже. А когда увидел мяч под собой, то мгновенно оценил ситуацию и пробил в свободный угол.

На следующий день «СЭ» вышел с заголовком на первой полосе: «Кто сказал, что футбол в России умер?!»

О Пятницком образца 1992 года Романцев в одном из интервью скажет отдельно:

«Андрей Пятницкий — игрок европейского, даже мирового класса. Так вот в первом круге чемпионата он никак не мог осознать то обстоятельство, что рядом с ним выступают футболисты столь же высокого уровня. И что с ними нужен контакт, взаимопонимание. А он брал игру на себя и нередко ошибался, часто терял мяч. Ну и партнеры перестали открываться. Зачем, если он никого не замечает? Мы, естественно, подсказали Андрею, в чем проблема. И вторую часть сезона он провел очень сильно. Сейчас Пятницкий, Онопко и Ледяхов — основная ось, вокруг которой строится команда».

Настоящим украшением финальной «пульки», да и всего сезона, стало дерби «Спартак» — «Динамо» (4:3). Красно-белые благодаря голам Онопко и Ледяхова еще до перерыва создали себе комфортный задел — 2:0. Игорь сотворил шедевр. Заметив, что Клейменов немного вышел из ворот, он метров с 30 решился на удар и попал под перекладину!

А второй тайм получился феерией. Бело-голубые перехватили инициативу, и Скляров замкнул подачу с углового на дальней штанге, возродив интригу. Но тут же сработала замена Романцева. Уже через две минуты после появления на поле Попов восстановил статус-кво. Правда, ненадолго. Деркач в окружении трех спартаковцев в чужой штрафной развернулся и не оставил шансов Черчесову — 3:2. Онопко застал врасплох Клейменова ударом со штрафного — 4:2. Смертин вновь подарил надежду бело-голубым за 20 минут до финального свистка, но на большее подопечные Газзаева не сподобились. 4:3.

— Как мы дали Ледяхову так спокойно приблизиться к воротам и ударить — до сих пор не знаю, — сокрушался после игры Скляров. — Ну а мяч Онопко со штрафного — вообще чертовщина какая-то. Детский сад!

— Но, кроме случайностей, есть ли в этом поражении закономерности?

— Главная — мы не сумели вовремя тормозить в центре поля спартаковскую полузащиту. А когда Ледяхов, Пятницкий, Карпин наберут ход — поди их останови. Четыре раза вот не смогли...

«Романцев сказал: «Ты — первый, кто уходит от меня по своей воле»

Первый в истории чемпионатов России покер оформил нападающий московского «Динамо» Вели Касумов — в матче с «Асмаралом» (6:1). Футболист начинал сезон в «Спартаке», но в шести играх так и не смог отличиться. Зато в составе бело-голубых стал лучшим бомбардиром первого чемпионата страны — 16 голов в 17 встречах!

— В «Спартаке» собралось много хороших нападающих. Играли по очереди. Чуть что не так — на скамейку, — рассказывал азербайджанский нападающий «СЭ». — Представляете мое моральное состояние после премьерства в «Нефтчи»? В общем, никак не мог попасть в спартаковскую игру. Не отхожу назад с переднего края атаки — упрекают, почему впереди застрял. Отойду — опять не так: куда тебя понесло? Только-только стану нащупывать нить игры — замена. Олег Иванович предлагал мне остаться. Обещал место в составе. Откуда оно? Тогда уже Радченко после травмы был на подходе. И Романцев не стал меня удерживать, хотя в его голосе чувствовалась обида: «Ты — первый футболист, который уходит от меня по собственной воле».

В «Динамо» я чистый форвард. Газзаев сразу развязал мне руки: играй, говорит, как умеешь. Делай что можешь. Ни в какие рамки загонять меня не стал. Игрок-то я в целом зависимый, а «зависеть» от таких полузащитников, как Юрий Калитвинцев, Андрей Кобелев и Омари Тетрадзе, — одно удовольствие.

Романцев со своей стороны заметил, что в «Спартаке» остались более сильные форварды — Бесчастных и Радченко.

— Не подошел нам Вели Касумов, который, как выяснилось, не умеет конкурировать. Видя, что на его место в основе не без оснований претендуют Бесчастных и Радченко, он махнул рукой и отпросился в «Динамо». При этом он не может сказать, что мы ему не давали шанса. Но те же шансы Владимир и Дмитрий использовали лучше. Вообще считаю, что они сильнее, полезнее Касумова, сколько бы он там в «Динамо» ни забивал. Во всяком случае, ждать и терпеть — то, что должен уметь каждый футболист — Вели не умеет.

1992 год. Футболисты и тренерский штаб «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Когда в отпуск? Может, когда «Ливерпуль» «проедем»?

17 октября «Спартак» разгромил московский «Локомотив» (4:1) и досрочно стал чемпионом страны.

— Сегодня самый счастливый день в моей жизни! — не скрывал своих эмоций обычно весьма сдержанный Романцев. — Мне очень приятно, что «Спартак» стал первым чемпионом России. Хотя начиналось все для нас неудачно. Стартовали слабо, игра не шла. Немало усилий потребовалось, чтобы заставить команду поверить в свои силы.

— Кошмар! Ужас! Разве это команда?! После четвертого гола никто пас не отдает. Больше чем на 10 процентов в таком коллективе реализовать свой потенциал невозможно, — поначалу ошарашил журналистов главный весельчак красно-белых Ледяхов. — А если серьезно, то все прекрасно — золотые медали, кубок. Что еще надо? Ливерпуль" обыграть («Спартак» обыграет «Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка кубков — 4:2 и 2:0. — Прим. «СЭ»). И еще одно: хочется поскорее увидеть своих родителей. Они у меня живут в Сочи, но до отпуска съездить туда не удастся. Когда отпуск? Разве можно это узнать в «Спартаке»? Может, после того, как «проедем» «Ливерпуль», а?

Серебро завоевал владикавказский «Спартак», бронзу — столичное «Динамо».

В опросе «СЭ», проведенном среди игроков высшей лиги, лучшим футболистом чемпионата была признан Игорь Ледяхов — 342 балла. Он всего на два очка опередил Виктора Онопко. Замкнул тройку Дмитрий Радченко (150).

— Первый круг мы больше мучились, чем играли. Семь новых человек сразу пришли, каждый в предыдущем клубе был за лидера. Разные школы, разные стили, но все опытные мастера, — констатировал Ледяхов. — Мы привыкали к новым требованиям, уясняли тренерскую концепцию, шла притирка, на ходу. И новички во многом изменили игру «Спартака», его почерк. Мне кажется, та игра, в которую мы заиграли сейчас, самая что ни на есть спартаковская. Это ведь широкое понятие и несколько абстрактное. При Симоняне была одна игра, при Гуляеве — иная, при Бескове — третья, сейчас Романцев ставит свою, спартаковскую игру с теми исполнителями, которые, как он верит, в состоянии воплотить в жизнь его замыслы.

— Долго, наверное, в «Спартаке» вы не задержитесь: все сейчас туда, «за бугор» рвутся. Где мечтаете поиграть?

— Да мне без разницы. Я бы в «Спартаке» всю жизнь играл. Пусть бы даже платили в рублях по курсу — сейчас и за рубли все купить можно. А продаст меня клуб — тоже ладно, всем хорошо, А куда — Германия ли, Франция, Испания, мне, откровенно говоря, все равно. Главное, чтобы уровень футбола в стране был не очень низким.

— Рассчитываете вместе со сборной отобраться на чемпионат мира-1994?

— Мы должны, мы обязаны выиграть отборочный турнир. Нам сам Бог послал такую группу. Уверен, сборная России поедет на чемпионат мира и в США еще преподнесет сюрприз.

— Интересно, вы к тому времени за «Спартак» еще будете играть или за границей?

— В «Реале», что ли?

— Ну, допустим, в «Реале». Испанские газеты пишут, что президент мадридского клуба Мендоса не прочь вас заполучить.

— Слышал, слышал, только кто это придумал — не пойму. По-моему, это очередная газетная «утка». Ведь со мной никто на эту тему не разговаривал.

— А если позовут?

— Нет, в «Реал» мне рановато. Надо еще пару лет в «Спартаке» поиграть.

— «Спартак» хуже «Реала»?

— Я так не считаю. Особенно после того, как «Спартак» в Кубке чемпионов «Реал» обыграл. Я тот матч по телевизору смотрел. И радовался, как все болельщики, за Шмарова и Радченко, который два гола забил. У меня тогда лишь предчувствие было, что вместе с Радченко в «Спартаке» играть будем. А сейчас вот так запросто могу по плечу его похлопать, по волосам потрепать.