Онопко в роли Модрича, невероятный камбэк ЦСКА, победный пенальти Аленичева. Яркое финальное дерби

Вспоминаем финал Кубка России-1994.

Финал Кубка России-1993/94

«Спартак» — ЦСКА — 2:2 (2:1, 0:1, 0:0)

По пенальти — 4:2.

Голы: Ледяхов, 6 (1:0). Карпин, 11 (2:0). Радимов, 39 (2:1). Быстров, 57 (2:2).

Серия пенальти: Гришин — 0:1. Ледяхов — 1:1. Бушманов — 1:1 (вратарь). Онопко — 2:1. Куприянов — 2:1 (вратарь). Тернавский — 3:1. Быстров — 3:2. Аленичев — 4:2.

«Спартак»: Стауче, Мамедов (Масалитин, 63), Хлестов, Цымбаларь, Тернавский, Никифоров (Чудин, 119), Онопко, Карпин (Аленичев, 104), Пятницкий, Ледяхов, Бесчастных.

ЦСКА: Плотников, Гущин, Куприянов, Быстров, Иванов, Бушманов, Антонович, Машкарин, Радимов (Гришин, 106). Татарчук (Брошин, 46), Файзулин (Бобров, 82).

«Второй гол «Спартака» — произведение искусства»

У этого матча было немало интриг. В 1992-м красно-белые и армейцы уже встречались в финале Кубка СССР-СНГ. Тогда исход встречи решил дубль молодого Бесчастных — 2:0.

На стадии 1/16 финала Кубка России-1992/93 «Спартаку» предстояло сыграть с «Тереком». Опасаясь за безопасность команды, руководство москвичей приняло решение не ехать на матч в Грозный. Николай Старостин предлагал перенести игру на нейтральное поле и взять на себя расходы. Однако «Спартаку» засчитали поражение. ЦСКА же вновь добрался до финала, в котором по пенальти уступил «Торпедо».

В мае 1994-го красно-синие хотели взять вершину с третьей попытки. В коллекции же Олега Романцева на внутренней арене не хватало на тот момент лишь одного трофея — как раз Кубка России.

Команда Романцева считалась явным фаворитом дерби. Красно-белые лидировали в чемпионате, в то время как армейцы шли лишь на 12-м месте.

«Спартак» забил быстрый гол. Онопко сыграл как Модрич. Не больше не меньше. Капитан красно-белых выполнил чудо-пас метров на 40 на Ледяхова, отрезав всю оборону армейцев. Плотников выскочил из ворот навстречу спартаковской «десятке», но опоздал. Лучший футболист России-1992 пусть немного и неуклюже, но пробил мимо него — 1:0

Через пять минут положение ЦСКА стало совсем уж угрожающим. Второй гол красно-белых — маленький шедевр. Вот как, не жалея эпитетов, описал ту результативную комбинацию присутствовавший на игре корреспондент «СЭ» Игорь Рабинер:

«Спартак» забил гол, который можно приравнять к произведению искусства. Онопко — опять Онопко! — забросил мяч на левый фланг Бесчастных, а будущий «бременский музыкант» (летом 1994 года нападающий перешел в немецкий «Вердер». — Прим. «СЭ») вразрез между защитниками выкатил его Ледяхову. Именинник, слева ворвавшийся в штрафную, вполне мог ударить и сам. Но катнул мяч в центр штрафной Карпину. Тот на расстоянии метров пяти от ворот разыграл совершенно издевательскую «стенку» с Пятницким, и когда другого выхода, кроме удара, не оставалось, с убийственным хладнокровием пустил мяч в дальний от Плотникова угол. Защитники ЦСКА во время всей этой феерической комбинации метались между спартаковцами, не зная, куда броситься « . Итак, 2:0 к 11-й минуте.

Спасибо кочке?

«Полузащитой спартаковской, конечно, залюбоваться можно. Чувствуешь, что люди сами кайф ловят от того, что творят. У ЦСКА в середине частенько больше мучений наблюдаешь, чем игры. Но тоже иногда кое-что придумать могут», — писал накануне дерби корреспондент «СЭ».

И ведь придумали. Сначала Иванов опередил Карпина (их дуэль на фланге здорово смотрелась всю игру), сместился в центр, обманул Никифорова и вывел Антоновича один на один со Стауче — голкипер оказался расторопнее.

А вскоре Татарчук проникающей передачей нашел того же Антоновича на правом краю спартаковской штрафной. С ударом белоруса Стауче справился, однако первым на добивание поспел Радимов, которого упустил Мамедов. 2:1.

Сразу после перерыва начались «качели». Армейцы требовали назначить пенальти. Файзулин на скорости ворвался в штрафную и упал после контакта с Мамедовым — судья Анохин показал: играем дальше. Цымбаларь неожиданно для всех быстро разыграл штрафной и вывел на ударную позицию Ледяхова. Плотников с трудом справился с выстрелом в ближний угол.

А вот армейцы своим «стандартом» воспользовались эффективнее. Спартаковцы сфолили на Файзулине. До ворот было далековато, но Быстров решился на прямой удар и не прогадал — 2:2. В какой-то степени армейцы должны были благодарить газон «Лужников». Так во всяком случае считал Стауче: «В нескольких метрах от меня мяч ударился о землю и попал в кочку. Изменилось направление полета, и я был бессилен».

Игроки московского «Спартака» после победы в Кубке России над ЦСКА в 1994 году. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

«Где это видано, чтобы нынешний «Спартак», ведя со счетом 2:0, позволил соперникам отыграть два мяча»? — удивился в эфире комментатор матча Владимир Перетурин.

Романцев выпустил в пару к Бесчастных Масалитина — чемпиона СССР-1991 в составе ЦСКА. И именно Валерий мог огорчить свою бывшую команду. Никифоров низом исполнил штрафной. Мяч, задев ногу Антоновича, поменял направление, угодил в штангу (Плотников был уже отыгран), отскочил к Масалитину, который с линии вратарской в створ не попал. И тут же Куприянов совершил впечатляющий рейд по левому флангу, обошел трех соперников, выложил пас Файзулину. Но форвард немного отпустил мяч от себя.

И все же до истечения основного времени «Спартак» создал более убойный момент. Пятницкий тонким пасом из глубины нашел в штрафной Ледяхова. У того было время прицелиться в ближний угол, но он щекой катнул мяч мимо цели.

«Поцеловал мяч, перекрестился, разбежался...»

В дополнительное время «Спартак» все-таки забил, но Масалитин находился в явном офсайде. Валерий мог стать автором голевой передачи, однако Плотников в отличном прыжке не позволил Ледяхову оформить дубль.

Еще одно значимое событие овертайма — травма и вынужденная замена Карпина.

«Голеностоп травмировал. «Спасибо» армейцу Иванову — это он на меня прямой ногой прыгнул, — сетовал после игры будущий главный тренер сборной России. — Чувствовал, что дело идет к послематчевым пенальти, поэтому вдвойне обидно было. Я же штатный исполнитель 11-метровых...»

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вместо Карпина вышел 21-летний Аленичев. Молодому хавбеку за отведенное время удалось пару раз обострить ситуацию у чужих ворот — он явно вписался в игру. А затем ему предстояло стать автором решающего удара в серии послематчевых пенальти.

«Меня всего трясло, — рассказывал позже Дмитрий, — понимал, что на карту поставлена, может быть, вся моя карьера в «Спартаке». Поцеловал мяч, перекрестился, разбежался... И забил! В первый момент даже не понимал ничего, все было словно в тумане. Таким получился мой первый трофей в «Спартаке». А не забей тогда — кто знает, как сложилась бы моя судьба в футболе».

Однако героем встречи стал все-таки не он, а Стауче. Голкипер, вытянувшись в струнку, отразил удары с «точки» Куприянова и Бушманова. А вот четыре спартаковца (Ледяхов, Онопко, Тернавский, Аленичев) были точны — 4:2.

После игры Стауче раскрыл корреспонденту «СЭ» маленький секрет своего успеха: «Мне позавчера после тренировки Андрей Тихонов полчаса без устали бил пенальти. Несколько мне удалось отбить. Натренировался вволю. Так что и Тихонов, сегодня не игравший, тоже один из соучастников этой победы».