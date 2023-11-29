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Мбаппе был в шаге от вылета из еврокубков. «ПСЖ» спас польский судья

Гол Мбаппе на 90+8-й минуте спас «ПСЖ» от поражения в матче с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов
Гоша Чернов
Корреспондент
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Радость футболистов «ПСЖ» после гола Килиана Мбаппе.
Фото AFP
Парижский гранд едва не оступился против «Ньюкасла».
Лига чемпионов. Группа F
28 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:1
Ньюкасл Юнайтед

Катар и Саудовская Аравия

На днях генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке озвучил вроде бы очевидную мысль. Босс дортмундцев отметил: «Мы играем не против футбольных клубов. Мы играем против Катара и Саудовской Аравии».

Посыл ясен: одни уже больше десяти лет спонсируют «ПСЖ», другие — недавно выкупили и делают суперкоманду из «Ньюкасла». Но обоих по итогам четырех туров «Боруссия» обходила в таблице группы F. И сама проводила в этот вторник тяжелую встречу в Милане.

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Впрочем, какую из игр этого квартета можно считать легкой хоть для кого-нибудь? Да никакую. Каждый тур в этой группе все перемешивается, и к старту этой недели соперники здесь выстроились на расстоянии одного очка друг от друга. Любой имел шансы как занять первое место, так и вылететь из еврокубков. Эталонная «группа смерти».

Радость футболистов &laquo;Барселоны&raquo;. «Боруссия» нокаутировала «Милан», «Барселона» в плей-офф впервые без Месси, крутой камбэк «Ман Сити»

Надежды на месть

Пока «Боруссия» сражалась с «Миланом», их соперники-«государства» бились друг с другом. В октябрьском «дерби Аравийского полуострова» неожиданно легко победил «Ньюкасл» — тогда «ПСЖ» поразил перегруженным нападающими составом и гигантскими разрывами между оборонительной и атакующей линиями, а англичане с размахом отметили возвращение Лиги чемпионов на стадион «Сент-Джеймс Парк».

Сейчас команде Эдди Хау предстоял выезд на негостеприимный «Парк де Пренс», хозяева которого определенно были уязвлены бесцеремонным отношением к себе со стороны «Ньюкасла» в начале октября. Конечно, «ПСЖ» считался безусловным фаворитом ответной встречи и намеревался сделать невозможное — выйти из «группы смерти» досрочно.

На этот раз Луис Энрике обошелся без авантюрных решений, хотя пару сюрпризов преподнес: в центре обороны появился Перейра, а в середине поля — Ли Кан Ин, который в Лиге чемпионов в этом сезоне еще не выходил в старте. А «Ньюкасл» выставил тот же состав, что громил в выходные «Челси». Правда, внушительно он не выглядел — из-за эпидемии травм с первых минут вынужден играть юный хавбек Майли, а в запасе у гостей осталось всего пять полевых футболистов, большинству из которых нет и 20 лет.

Гол Исака и проход Ливраменто

«ПСЖ» предсказуемо начал лучше: хорошие моменты имели Ли и Руис, а Мбаппе вообще пытался забить пяткой, но Поуп не дал себя прошить. «Ньюкасл» ответил лишь робкой атакой с ударом Исака.

В матче первого круга парижане владели мячом 70 процентов времени, но умудрились потерпеть поражение со счетом 1:4. Было очевидно, что и сейчас «ПСЖ» станет строить игру от себя, а «Ньюкасл» ловить оппонента на контрвыпадах. Но, как выяснилось, у «сорок» имелось и секретное оружие, имя которого — Тино Ливраменто.

В современном футболе тренеры стремятся к автоматизму, и места для креатива в нем все меньше. Поэтому стремительный проход левого защитника «Ньюкасла» прямо по краю чужой линии штрафной на противоположную бровку выглядел сюрреалистично. И он не мог не завершиться голом: Альмирон выстрелил, Доннарума отбил перед собой, а Исак оказался расторопнее всех.

Нервы

Пропущенный мяч — кошмарное событие для «ПСЖ». «Ньюкасл» прекрасно действует по счету, что не раз доказывал по ходу этого сезона. Гости еще глубже опустились в компактный блок 4-5-1 и отказались от прессинга.

Моменты у парижан возникали: еще до перерыва Дембеле попал в Шера, а сразу после него Усман уже заставил поработать Поупа. Голкипер «Ньюкасл» вообще в этой встрече оказался на высоте — его спасение на 65-й минуте после удара Баркола в упор точно войдет в различные вратарские нарезки.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ньюкасл&raquo;: Марчиняк правильно не&nbsp;назначил пенальти в&nbsp;пользу парижан. «ПСЖ» — «Ньюкасл»: Марчиняк правильно не назначил пенальти в пользу парижан

Примерно после 60-й минуты футбол натурально начал напоминать классическую дворовую игру на одни ворота — «ПСЖ» запер «Ньюкасл» в своей штрафной, но команда Эдди Хау к этому оказалась полностью готова и дисциплинированно оборонялась. Парижане же нервничали, не раз пытались выпросить пенальти, а моментов в концовке почти не создавали. Только Мбаппе упустил двойной шанс, первым ударом с близкого расстояния попав в «стену» Поупа с правой, а повторным чуть промахнувшись мимо дальнего угла с левой.

Спас Париж польский арбитр Марчиняк, который вначале добавил восемь (!) минут ко второму тайму, а на исходе пятой из них назначил в ворота гостей 11-метровый после просмотра ВАР за попадание мяча в руку — 1:1.

Судья матча &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ньюкасл&raquo; Шимон Марчиняк. «ПСЖ» — «Ньюкасл»: ошибку Марчиняка исправил ВАР, пенальти назначен правильно

В параллельном матче «Боруссия» разобралась с «Миланом», обеспечив себе выход в плей-офф. А вот в остальном в этой группе все донельзя запутано.

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Кто же все-таки составит «Боруссии» компанию в плей-офф ЛЧ? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ не сомневаются, что «ПСЖ» справится с задачей и отберется в весеннюю стадию турнира. На его проход в 1/8 финала за тур до конца группового этапа можно поставить с коэффициентом 1.35. Вторым претендентом идет «Ньюкасл» (3.90), а последним — «Милан» (11.0).

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Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Шимон Марчиняк
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