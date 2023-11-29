«ПСЖ» — «Ньюкасл»: ошибку Марчиняка исправил ВАР, пенальти назначен правильно

«ПСЖ» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1).

На 90+5-й минуте матча судья Шимон Марчиняк с той позиции, которую он занимал, не мог увидеть, что после удара Усмана Дембеле в штрафной площади произошел контакт мяча с левой рукой Валентино Ливраменто. В итоге был ошибочно не назначен пенальти.

Арбитру на помощь пришли ВАР Томаш Квятковски и АВАР Иван Бебек. После их вмешательства и просмотра видеозаписи менее чем через две минуты решение Марчиняка было изменено — он правильно наказал гостей 11-метровым ударом.

Рука Ливраменто была отставлена от тела, мяч отлетел в нее рикошетом от тела, осознанной игры в мяч со стороны защитника не было. По современным правилам это основания для пенальти.