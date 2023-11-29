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«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Марчиняк правильно не назначил пенальти в пользу парижан

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Марчиняк правильно не назначил пенальти в пользу парижан.
Фото Скриншот трансляции

На 68-й минуте матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ньюкасл» судья Шимон Марчиняк принял верное решение, не зафиксировав нарушение правил со стороны Антони Гордона, когда в штрафной площади гостей упал Ашраф Хакими. У арбитра не было оснований для назначения 11-метрового удара: игроки бежали в одном направлении, футболист английской команды не ударил соперника по ногам, не толкнул его, не сделал подножку и не задержал рукой.

Видеоассистенты поляка Томаш Квятковски и Иван Бебек провели проверку и не нашли повода, чтобы вмешаться в действия судьи.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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