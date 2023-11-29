«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Марчиняк правильно не назначил пенальти в пользу парижан

На 68-й минуте матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ньюкасл» судья Шимон Марчиняк принял верное решение, не зафиксировав нарушение правил со стороны Антони Гордона, когда в штрафной площади гостей упал Ашраф Хакими. У арбитра не было оснований для назначения 11-метрового удара: игроки бежали в одном направлении, футболист английской команды не ударил соперника по ногам, не толкнул его, не сделал подножку и не задержал рукой.

Видеоассистенты поляка Томаш Квятковски и Иван Бебек провели проверку и не нашли повода, чтобы вмешаться в действия судьи.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции