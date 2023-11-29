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Сегодня, 01:45

«Боруссия» нокаутировала «Милан», «Барселона» в плей-офф впервые без Месси, крутой камбэк «Ман Сити»

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Радость футболистов «Барселоны».
Фото ФК «Барселона»
Обзор состоявшихся во вторник матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Расстройство для Синнера

Группа F

Лига чемпионов. Группа F
28 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:3
Боруссия Д

«Боруссия», будучи лидером «группы смерти» после четырех туров, получила быстрый пенальти поле попадания мяча в руку Шлоттербека, однако Кобель выиграл дуэль у Жиру. Что ж, несколько минут спустя Ройс показал, как нужно исполнять удары с «точки». «Милану» не помогло даже то, что специалист по отражению 11-метровых Меньян угадал направление удара.

Видимо, россонери не хотели поражать ворота банально. Это, конечно, шутка, но такая версия стала актуальной после крутого соло Чуквуэзе. Наконец-то забивший свой первый гол в «Милане» нигериец проскочил двух защитников и отправил мяч в сетку с острого угла. В восторге были все, включая присутствовавшего на «Сан-Сиро» теннисиста Янника Синнера — героя выигранного Италией спустя 47 лет Кубка Дэвиса.

К сожалению для «Милана», это были последние положительные эмоции, а сгубили команду Стефано Пиоли кадровые проблемы. В атаке не хватало травмированного Рафаэла Леау. В обороне добавилось проблем, когда при рывке за своим оппонентом травмировался Тшау, и его вынужденно сменил полузащитник Крунич. И как таким не воспользоваться?!

Классную комбинацию Фюллькруга и Забитцера завершил Байно-Гиттенс, добавивший решающий гол к заработанному пенальти. А потом дрогнул Меньян, неудачно парировавший удар Адейеми. «Боруссия» выходит из группы и в последнем туре дома может испортить сезон «ПСЖ». Только поражение парижан оставит шансы выйти из группы победителю матча «Ньюкасл» — «Милан».

Радость футболистов &laquo;ПСЖ&raquo; после гола Килиана Мбаппе. Мбаппе был в шаге от вылета из еврокубков. «ПСЖ» спас польский судья

И

В

Н

П

М

О

1. Боруссия Д

5

3

1

1

6-3

10

2. ПСЖ

5

2

1

2

8-7

7

3. Ньюкасл

5

1

2

2

5-5

5

4. Милан

5

1

2

2

3-7

5

13 декабря. «Боруссия» Д — «ПСЖ», «Ньюкасл» — «Милан».

Голы от воспитанников «Бенфики»

Группа H

Лига чемпионов. Группа H
28 нояб, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
2:1
Порту

Победа «Шахтера» над «Атверпеном» не только окончательно оставила бельгийцев без европейской весны, но и максимально мотивировала «Барселону» и «Порту». Особенно каталонцев, которые в случае поражения рисковали при определенных раскладах в последнем туре отправиться в Лигу Европу даже с возможными 12 очками.

И ведь сине-гранатовых начало потрясывать. Да, гол Тареми отменили из-за офсайда, но вскоре очередная атаку «Порту» завершилась успешным добиванием Пепе Акино. Впору было волноваться по-настоящему, однако в роли успокоительного выступил показавший навыки крутого форварда Жоау Канселу. Только легче не стало. После того, как в одной атаке не смогли забить Педри и Рафинья, перед перерывом «Барсу» от новых неприятностей спас крутой сейв Иньяки Пеньи.

В конце концов, первый за три года выход в плей-офф сине-гранатовым обеспечили португальцы. Изюминку этому придает то, что «Порту» пострадал от двух воспитанников «Бенфики», так как эстафету Канселу перехватил Жоау Феликс. Для начала выстрел приняла перекладина, а потом соотечественник вывел его на позицию, откуда невозможно промахнуться. Причем до этого хозяев снова спас Пенья, классно заменивший в воротах Тер Штегена. Хави наконец-то вышел из группы, а «Барсе» это удалось впервые после ухода Месси.

Лига чемпионов. Группа H
28 нояб, 20:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Шахтер Д
1:0
Антверпен

И

В

Н

П

М

О

1. Барселона

5

4

0

1

10-3

12

2. Порту

5

3

0

2

10-5

9

3. Шахтер

5

3

0

2

7-7

9

4. Антверпен

5

0

0

5

3-15

0

13 декабря. «Порту» — «Шахтер», «Антверпен» — «Барселона».

Опенда? Фоден!

Группа G

Лига чемпионов. Группа G
28 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:2
РБ Лейпциг

Два года назад «Лейпциг» проиграл на «Этихаде» 3:6. Этой весной в плей-офф и вовсе случились унизительные 0:7, после чего «быков» всей командой можно было отправлять на сеансы психотерапии. Но у кого точно не было никаких комплексов «Манчестер Сити», так это у пришедшего в команду летом Опенда. И если в первом круге гол бельгийца стал слабым утешением (1:3), то во вторник форвард просто уничтожал оборону «горожан».

Перед двумя своими забегами к воротам Опенда так круто ставил корпус, что Аканджи и Рубен Диаш отлетали от него, словно от стены. А во втором случае так и не состоявшийся герой вечера еще и поиздевался на Гвардиолом, которого «Лейпциг» продал чемпионам Англии за 90 миллионов евро! Впрочем, возможные шутки на эту тему закончились после перерыва, когда на сцену вышла настоящая звезда вторника.

И речь не о положившем начало камбэку и забившем в ЛЧ уже 40 голов Холанне, потому что все сделал Фоден. Это он отправил норвежца один на один. Он же сравнял счет, получив передачу от Гвардиола. И опять же Фоден помог отличиться расстрелявшему ворота Альваресу. Домашняя беспроигрышная серия команды Хосепа Гвардиолы продлилась до 25 матчей.

Лига чемпионов. Группа G
28 нояб, 23:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
2:0
Црвена Звезда

В игре, где решалась судьба утешительной путевки в плей-офф Лиги Европы, «Црвена Звезда» создавала моменты, а «Янг Бойз» был беспощаден при стандартах. В ответ на два шанса белградцев — автогол после серии рикошетов. Вслед за загубленным выходом Букари один на один — еще один результативный розыгрыш корнера. С такой реализацией ни о какой европейской весне сербам даже мечтать не приходилось. Там сыграют чемпионы Швейцарии.

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Сити

5

5

0

0

15-5

15

2. Лейпциг

5

3

0

2

11-9

9

3. Янг Бойз

5

1

1

3

6-11

4

4. Црвена Звезда

5

0

1

4

5-12

1

13 декабря. «Лейпциг» — «Янг Бойз», «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити».

Человек-гол из Рима

Группа Е

Лига чемпионов. Группа E
28 нояб, 20:45. Olimpico (Рим)
Лацио
2:0
Селтик

«Лацио» больше часа страдал и словно бился головой в шотландскую стену, а потом Маурицио Сарри наконец-то выпустил на поле Иммобиле. Лучшей снайпер «орлов» получил капитанскую повязку и повел команду за собой. Сначала он создал убойный момент, остроумно пропустив мяч на Луиса Альберто, который пробил выше ворот. Тогда Чиро взял инициативу в свои руки, и за три минуты обеспечил результат при поддержке Исаксена. В первом случае форвард подстроился под рикошет после атаки датчанина. Во втором — лихо разобрался с защитником остающегося без евро-весны «Селтика». После этого римлянам оставалось болеть за «Атлетико», чтобы заранее решить вопрос с выходом в плей-офф.

Лига чемпионов. Группа E
28 нояб, 23:00. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
1:3
Атлетико

Для Диего Симеоне эта игра была не только важной, но и особенной. Аргентинец стал третьим — после Алекса Фергюсона (190) и Арсена Венгера (177) — тренером, проведшим в ЛЧ 100 матчей во главе одной команды. И в первом тайме роттердамского матча это был классический циничный «Атлетико». Его оборону заставляли работать на полных оборотах, а «матрасники» не только не пропустили, но и забили, когда, движение не коснувшегося мяча Витселя привело к курьезному автоголу Гертрайды.

Но еще неясно — в каком случае «Фейеноорду» было обиднее? В этом или уже во втором тайме, когда забежавший в штрафную защитник Эрмосо пытался с лета переправить мяч к воротам, а в итоге попал в них по невероятной траектории? Ответ дала концовка. Голландцы сократили отставание, но при подаче штрафного собственные ворота поразил лучший снайпер хозяев Сантьяго Хименес. Этот эпизод расставил всех по местам. «Атлетико» с «Лацио» в плей-офф, тогда как «Фейеноорд» утешится Лигой Европы.

И

В

Н

П

М

О

1. Атлетико

5

3

2

0

15-6

11

2. Лацио

5

3

1

1

7-5

10

3. Фейеноорд

5

2

0

3

8-8

6

4. Селтик

5

0

1

4

3-14

1

13 декабря. «Селтик» — «Фейеноорд», «Атлетико» — «Лацио».

Статистика дня
1-й британской командой, которая не может выиграть в главном еврокубке на протяжении пятнадцати матчей, стал «Селтик» (=3-12).
5 голов от одного соперника в ЛЧ «ПСЖ» не пропускал с сезона-2014/15, когда парижане пострадали от «Барселоны».
12 раз с учетом всех турниров «Лейпциг» пропускал от Холанна.
20 лет «Ньюкасл» не забивал в гостевых лигочемпионских матчах. Прошлый раз в 2003-м отличился Алан Ширер.
40-й матч провел за «Порту» в ЛЧ Пепе. Ветеран вошел в десятку лучших в истории клуба, а рекордом владеет голкипер Витор Байя (61).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лацио
ФК Лейпциг
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
0
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