«Головин абсолютно бесполезен! Это призрак на поле». Что пишут во Франции про провал «Монако»

Реакция французских СМИ и болельщиков на поражение от ПСВ в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Везение, которое меняет судьбы

L'Equipe в своем обзоре матча напоминает, что «Монако» второй раз не смог выйти в групповой турнир Лиги чемпионов и снова пережил драму. Год назад случилась досадная развязка с «Шахтером». Теперь команда была одной ногой в раунде плей-офф, но пропустила на 89-й минуте.

«Аксель Дисаси сказал в микрофон Canal+ после финального свистка, что «Монако», несомненно, был «лучшей командой в обоих матчах». Но она все же поплатилась за свою неэффективность во вторник вечером, когда выстрелила по воротам 28 раз (7 ударов в створ) против 11 у ПСВ», — констатирует самое авторитетное спортивное СМИ Франции, перечисляя упущенные монегасками явные голевые моменты.

Портал Maxifoot вынес главную мысль в заголовок обзора — «Лига чемпионов для «Монако» уже завершилась». Звание лучшего игрока матча снова отдано представителю ПСВ — наигравшему на 7,5 автору победного гола Люку де Йонгу. У монегасков лучшим назван удостоившийся семерки Фофана. У Марипана — 6,5, а по шестерке поставили Бен Йеддеру и Дисаси.

Остальные игроки красно-белых под огнем критики. Фолланд, Матазо и Якобс получили по 3,5, а худшими, по версии издания, стали удостоившиеся троек голкипер Нюбель, пока не оправдывающий надежд новичок Минамино и, увы, Александр Головин.

«Как и Минамино, вингер «Монако» разочаровал в этой игре. В атаке россиянин не особо воодушевлял своими решениями и отметился большим количеством потерь. Что еще хуже, он потерялся, когда ПСВ открыл счет, найдя лазейку в коридоре с Якобсом», — прокомментировал свою оценку Maxifoot. Кроме того, портал отметил, что Диатта, выйдя на поле вместо нашего легионера, вдохнул жизнь в левый фланг совместно с другим джокером — Кайю Энрике.

Monaco Tribune разочарован, выплеснув эмоции в самом начале своего обзора: «Как и в прошлом году, «Монако» не попал в групповой турнир. Как и в прошлом году, «Монако» верил в это до конца. Как и в прошлом году, «Монако» провалился у ворот Лиги чемпионов. Как и в прошлом году, «Монако стал жертвой отмены правила выездного гола. И, как и в прошлом году, «Монако» не хватило того везения, которое иногда меняет судьбы».

Также издание отмечает, как в очередной раз качественно изменилась игра после замен. И это — тревожный знак для Головина, которого второй раз подряд убрали с поля в начале второго тайма.

Александр Головин и Гус Тиль в матче отбора Лиги чемпионов. Фото Global Look Press

Ужасный день футбола

В соцсетях среди болельщиков «Монако» местами наблюдаются панические настроения. Ругают как игроков, так и спортивного директора Пола Митчелла, которому в упрек ставят отсутствие замены проданному в «Реал» Тшуамени, а также сильного центрального защитника. Критические стрелы выпущены и в адрес Головина.

«Мы пропускаем гол при их единственной возможности в первом тайме. Первый тайм, в котором некоторые «руководители» — Головин, Фолланд или Минамино — с трудом шевелили ногами», — выразил недовольство Oumario.

«Если почитать, мы каждую неделю выкидывали на помойку 4-5 игроков. А иногда и тех, кого все хвалили на предыдущей неделе или месяц назад», — отказался критиковать футболистов Тор 74.

«Надо было начинать матч с запасными... Якобс, Минамино, Головин, Фолланд сегодня были абсолютно бесполезны», — не согласился с ним Dadochap, получив ответ, что упомянутые футболисты не должны безоговорочно выходить в старте, и это право нужно заслужить.

Примерно в том же духе высказался обратившийся к главному тренеру batit93: «Как можно было выпустить на поле двух призраков (Минамино и Головина)? Вы должны дать голодным и молодым шанс, и перестать оправдывать пребывание на поле зарплатой».

«Суть в том, что пока Бен Йеддер, Фолланд, Минамино и Головин не могут играть вместе», — высказал свою версию MundoMonaco.

«Почему «Монако» не играет 4-2-3-1? С такими футболистами, как Головин и Желсон Мартинш, вы должны играть лучше? Верно?», — задался вопросом LeFooooot.

«Фолланд играет тень Бен Йеддера, а Головину нечего делать на одном из флангов при схеме 4-4-2», — развил мысль Jimian_ASM.

«Мне нравится Головин, когда у него есть мяч. Но, мне кажется, он иногда слишком беспечен», — написал AllezMONACO1.

«Монако» проиграл. 120 минут антифутбола ПСВ. Не успел посмотреть Головина. Смотрел, как Жеан Лукас совершает преступление против футбола. Ужасный день футбола", — выразил общее настроение quyс8.