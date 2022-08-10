«Лига чемпионов пока не их уровень». Что в Венгрии думают о крахе команды Черчесова

Реакция СМИ и болельщиков на вылет «Ференцвароша», который уступил на своем поле «Карабаху» — 1:3 и 2:4 по сумме двух матчей.

В Венгрии оказались разочарованы таким результатом. За последние сезоны «Ференцварош» стал завсегдатаем еврокубков, и теперь болельщики ждали как минимум выхода в групповую стадию главного европейского турнира. Увы, в этот раз не получилось.

«Гости начали матч отважнее, «Ференцварош» не мог пересечь центральную линию. Высокий прессинг привел к голу на 7-й минуте», — пишет M4sport.

«Грубые ошибки в защите привели к вылету «Фради». «Карабах» разобрал оборону «Ференцвароша» на части», — так матч описали на сайте csakfoci.hu.

Издание Magyar Nemzet не забыло упомянуть и нападение. «Защитники были расстроены, атакующие игроки нерешительны», — написали в одном из ведущих национальных СМИ.

«Конец мечтам о Лиге чемпионов, «Ференцварош» дома проиграл «Карабаху», — с таким заголовком вышла статья о матче на главном спортивном сайте Венгрии Nemzety Sport. За описанием событий встречи в материале следовал неутешительный итог: «Карабах» переиграл «Ференцварош» во всех игровых аспектах. Нет никаких сомнений в том, что лучшая и сильнейшая команда прошла в следующий этап, чтобы сыграть с «Викторией» за право попасть в групповой турнир. Зелено-белым предстоит еще одно двухматчевое противостояние за право сыграть в Лиге Европы. Кажется, что самый престижный турнир Европы пока не их уровень».

«Ференцварош» проиграл «Карабаху» в Лиге чемпионов. ФК «Ференцварош»

«Ради этого нужно было перенести матч чемпионата Венгрии?» — удивлялись на портале Nevzava. Стоит ли добавлять, что в том же тексте «Карабах» назвали «азербайджанскими убийцами», настолько игра гостей впечатлила венгерских журналистов.

Не обошлось в местных медиа и без цитаты Черчесова. «Сегодня мы не появились на поле. Со стартового свистка мы не вошли в матч, как должны были, все пошло не по нашему плану. Мы уступили более доминирующему сопернику, это поражение заслуженное», — приводит слова российского специалиста Origo.

В стороне не остался капитан и вратарь команды Денеш Дибус: «Быстрый гол разрушил наш план на игру, но мы не должны были так сильно сыпаться. Мы знали, что у них есть игроки, способные наказать за малейшие оплошности, но при этом совершили много серьезных ошибок, «Карабах» ими воспользовался. По итогам двух матчей дальше прошла лучшая команда. Сегодняшняя игра показала, что мы не готовы к игре в группе Лиги чемпионов», — сказал Дибус.

В социальные сети «Ференцвароша» лучше было не заходить после игры, если вы симпатизируете команде и лично Черчесову. Комментарии под каждой свежей публикацией заполонили болельщики «Карабаха», венгерских слов было не найти. «Вперед, Карабах!» или «Гурбан Гурбанов — лучший тренер Кавказа!» — самые распространенные сообщения подо всеми вчерашними фотографиями.

На этом еврокубковый поход чемпионов Венгрии не закончился. Теперь «Ференцварош» поборется с чемпионом Ирландии «Шемрок Роверс» за право сыграть в групповом турнире Лиги Европы.