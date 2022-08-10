Головин и Черчесов остались без Лиги чемпионов, Хайкин и киевское «Динамо» продолжают борьбу

Рассказываем о главных событиях ответных матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Шок для Будапешта

Бывший нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев здорово вышел на замену в первом матче и вполне заслуженно оказался в стартовом составе в Будапеште. И ставка Гурбана Гурбанова едва не сработала на первых минутах, однако выведенный на убойную позицию форвард запустил мяч выше ворот. «Ференцварош» же явно оказался не готов к шквалу атак на свои ворота.

Подопечные Станислава Черчесова несколько минут не могли спокойно выйти со своей половины поля, то и дело нарываясь на агрессивный прессинг соперника. И все это логично вылилось в гол расстрелявшего ближний угол Зубира. Видимо, именно это требовалось «Ференцварошу», чтобы наконец-то прийти в себя. Однако несколько крутых сейвов Магомедалиева не позволили венграм отыграться.

Вратарь стал одним из главных героев «Карабаха», да и Дибус в противоположных воротах не скучал. Возможно, с первым голом он не выручил, но, если бы не голкипер, все могло привести к катастрофе еще в первом тайме. В частности, еще один шанс был у Шейдаева. И, судя по кадрам трансляции, внешне спокойно воспринявшему первый пропущенный гол Черчесову с течением времени происходящее нравилось все меньше и меньше.

Какие-то коррективы тренер внес в перерыве. Потом сделал двойную замену, однако «Ференцварош» пропустил снова, нарвавшись на контратаку после банального выноса. Зацепившийся за мяч Кади дотащил его до линии поля и выдал свой второй голевой пас на сыгравшего на опережение Ваджи. Окончательно же добил хозяев еще один встречный выпад азербайджанцев с результативной передачей Шейдаева. А запоздалый успех Траоре — это точно не гол престижа, потому что мечты Будапешта о Лиге чемпионов разбиты.

Головина снова заменили

Пропустив стартовый тур французского первенства из-за дисквалификации, Александр Головин начал игру в Эйндховене с первых минут. И как раз российский легионер нанес первый удар «Монако», однако с линии штрафной с полулета отправил мяч намного выше ворот. Вторая атака тоже оказалась за Головиным, и на этот раз на месте оказался голкипер ПСВ.

Монегаски в принципе владели территорией, однако сценарий игры поначалу напоминал предматчевое выступление Филиппа Клемана, который сказал, что иногда можно провести блестящий матч, но уступить. Вот и красно-белые пропустили после первой же толковой атаки голландцев, а Головин стал один из косвенных виновников неприятностей гостей, на пару с Якобсом пропустив забегание Мвене. Но еще больше вопросов к тем, кто позволил Ферману без сопротивления уложить мяч в угол из центра штрафной.

Стремление же исправить ситуацию привело к тому, что Головин получил предупреждение за нарушение в чужой штрафной. В итоге нашего легионера поменяли на 53-й минуте. Как и неделю назад, Клеман вносил коррективы исключительно в группу атаки, начав с того, что уже в перерыве снял с игры Фолланда. И этим параллели не ограничились, а спасла «Монако» опять же активность защитников на стандартах. Причем до своего гола Марипан еще и отметился попаданием в штангу.

Отличие же заключалось в том, что в этот раз игроков обороны поддержали те, кому положено забивать. И едва появившийся на поле Желсон Мартинш вырезал классный пас на использовавшего свой второй шанс Бен Йеддера. Только для победы этого не хватило, и Гутьеррес, сменивший растворившегося на поле Тила, перевел игру в овертайм, а там получивший психологическое преимущество ПСВ взял свое благодаря уникальному умению Люка де Йонга забивать важнейшие голы. Естественно, головой.

«Монако» же не спасло даже подключение на подачи угловых голкипера Нюбеля. Головин и его одноклубники снова не сыграют в Лиге чемпионов. И в этом они могут винить только себя, так как прямую путевку в группу красно-белые упустили в последнем туре прошлого чемпионата Франции.

Хайкин получил травму

«Штурм» выполнил задачу-минимум и восстановил равновесие по сумме двух матчей в середине первого тайма. Можно даже сказать, что датчанин Хейлунн реабилитировался за испорченные моменты в игре недельной давности. Однако вице-чемпионы Австрии не сумели уложиться в основное время, а в овертаймах все решает мудрость Мирчи Луческу. Проверено «Фенербахче».

Турок из турнира выбил вышедший на замену опытный Караваев. Сейчас в роли джокера выступил 20-летний Вивчаренко, Воспитанник одесского «Черноморца» сыграл за главную команду «Динамо» лишь в третий раз, причем все матчи пришлись на текущий отбор в Лигу чемпионов. Довершил же дело Цыганков, на счету которого гол и переломный ассист. Правда, чтобы пробиться в групповой раунд, киевлянам нужно решить задачу повышенной сложности — пройти находящуюся в великолепной форме «Бенфику».

После двух сухих еврокубковых матчей российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин не пропустил в Вильнюсе, так как уже на 15-й минуте покинул поле из-за травмы. А гол в ворота его сменщика никак не сказалось на положении выигравших дома с крупным счетом чемпионов Норвегии, и уже не раз удивлявший в нынешнем розыгрыше «Жальгирис» недолго вел в счете.

Вторая половина началась с гола «Буде», а вскоре в ситуацию вмешался ВАР, и литовцы остались в меньшинстве. В дальнейшем хозяевам везло, как в случае с ударом, после которого мяч вылетел в поле, ударившись в обе штанги. В итоге довольны остались все. «Жальгирис» достойно сыграл перед своими болельщиками, а «Буде» остался шаг до мечты и последний барьер в лице загребского «Динамо».

Матчи четвертого отборочного раунда пройдут 16/17 и 23/24 августа.