Пресс-конференция главных тренеров после матча «Локомотив» — «Зальцбург» (1:3).

Марко Николич перед ключевым матчем Лиги чемпионов против «Зальцбурга» столкнулся с серьезными потерями: Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов остались вне заявки из-за сомнительных тестов на коронавирус, а Антон Миранчук не был готов выйти в стартовом составе.

— Согласен, у нас были большие потери в полузащите, — начал Николич пресс-конференцию. — Миранчук не тренировался с нами после матча в Мадриде. Мы получили все эти неприятные новости прямо перед игрой, и за день было сложно построить новую команду. Просто неудачная ситуация. Надо думать о следующей встрече, готовиться к «Рубину», а потом и к «Баварии».

— Какая тактическая задача стояла перед командой?

— Как я уже сказал, мы столкнулись с проблемами с составом непосредственно перед игрой. Особенно они касались центра поля. Мы выставили на игру трех форвардов, чтобы играть больше вперед. Но в первом тайме мало что получалось, «Зальцбург» выигрывал практически всю борьбу. После перерыва команда показала характер, мы стали больше атаковать. Было больше риска в игре, мы играли лучше. После гола было ощущение, что можем сравнять счет. Но последовала потеря, и мы получили третий мяч. Это был уже конец.

— Есть понимание, что с Зе Луишем?

— Пока нет, должно стать ясно завтра утром. Надеюсь, что ничего серьезного. Он важный игрок, нам хотелось бы избежать еще одной потери.

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш тоже говорил о кадровых проблемах «Локомотива»: они сделали состав соперника непредсказуемым.

— Нас обескуражила сегодняшняя игра, — сказал Марш. — Мы не ожидали, что «Локомотив» выберет на встречу такую расстановку. Скорее всего, это связано с травмами в команде. Исходя из этого нам тоже пришлось перестраивать свою игру. Мы были вынуждены больше прессинговать, в этом матче было много борьбы. В конце концов нам удалось взять игру в свои руки.

Я очень доволен встречей. «Локомотив» — сильная команда, нам пришлось приложить немало усилий, чтобы ее обыграть. Думаю, это была одна из лучших наших игр в Лиге чемпионов.