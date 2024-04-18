Конфликт с тренером, возможный уход из клуба, победный гол в четвертьфинале Лиги чемпионов. Урок профессионализма от Киммиха

Мастер-класс Джошуа в матче с «Арсеналом».

Киммих — герой второго четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» (1:0). Джошуа эффектно забил единственный в игре мяч и обеспечил мюнхенцам место в четверке лучших команд Европы. Но гол лишь подсвечивает то, насколько качественные 90 минут провел футболист. Выйдя на нелюбимой позиции, он сыграл ключевую роль в конструировании атак команды и создал несколько отличных моментов для партнеров. При этом сезон для Киммиха получается тяжелым: еще с осени он конфликтует с главным тренером Томасом Тухелем и, возможно, покинет клуб летом.

Джошуа вышел на правом фланге обороны — нелюбимой для себя позиции. Гораздо больше ему нравится играть в опорной зоне, откуда проще контролировать игру. Расположение Киммиха на поле — главная причина его конфликта с Тухелем. Томас еще летом заявил, что команде необходим футболист в центр для более скоростного розыгрыша мяча. По той же причине Томас задвинул и другого ветерана Горецку.

Футболисты «Баварии» в матче с «Арсеналом». Фото Reuters

Джошуа предпочитает роль глубинного плеймейкера, который располагается прямо над центральными защитниками и отвечает за развитие наступления. Тренер же видит 29-летнего футболиста кем-то вроде «восьмерки» или вообще — правым защитником. Матч с «Арсеналом» не единственный в этом сезоне, когда Киммих выходит в обороне, но в ответном поединке ему не было альтернативы. Саша Боэ и Буна Сарр травмированы, Нуссаир Мазрауи переехал налево из-за дисквалификации Альфонсо Дэвиса. При этом сам Киммих не очень приветствует идею с собственным перемещением на правую бровку.

Но в матче с «Арсеналом» Джошуа контролировал ритм владения «Баварии» и выстраивал позиционные атаки даже с фланга защиты. Часто немец очень высоко поднимался при коротком розыгрыше Мануэля Нойера от ворот, чтобы дождаться мяча уже на чужой половине поля. Но нередко он сам опускался к тройке центральных защитников, чтобы обеспечить безопасный выход со своей половины поля — в первом тайме «канониры» нередко душили мюнхенцев высоченным прессингом (11 отборов на чужой половине поля).

Когда Киммих опускался ниже для разведения мяча от ворот, давление «Арсенала» работало намного хуже. Из 11 отборов лондонцев на чужой половине поля только два произошли на фланге Джошуа. Сам футболист допустил лишь одну потерю мяча, обеспечив безопасность при прохождении первого этажа прессинга «канониров», за который в основном отвечали двое — Кай Хаверц и Мартин Эдегор.

Немец очень часто встречался с мячом, что отражает его надежность в контроле: больше владения (в процентном соотношении) за 90 минут набралось только у центральных защитников Дайера и Салиба. В топ-5, кроме Джошуа, в принципе находятся только центрбеки, которые традиционно больше всех работали с мячом. Наличие здесь Киммиха показывает его важность во владении «Баварии». По количеству касаний он вообще лучший в команде (90), чаще него в составе двух команд мяча касался только Салиба (106).

На чужой половине поля Джошуа превращался во флангового плеймейкера. Он уходил с края ближе к центру, закрывая пространство полуфланга, откуда вспарывал оборону «Арсенала» нестандартными действиями. За 90 минут немец сделал четыре ключевых паса — ни у кого в матче не набралось больше двух. Причем три передачи он отдал уже во втором тайме. Атакующие качества Киммиха делают его одним из самых опасных крайних защитников Европы, хотя, опять же, это не его профильная позиция.

Гол стал лишь верхней точкой выступления Киммиха — он всю игру во время атак «Баварии» поднимался к финальной трети, поэтому его врывание в штрафную в эпизоде с забитым мячом неудивительно. Неберущийся кивок головой — один из двух ударов немца за игру (столько же у Кейна). Чаще него воротам угрожали только Горецка, Эдегор и Мусиала.

Киммих провел фантастический матч на нелюбимой позиции, но даже такая форма может не уберечь его от ухода из клуба. В феврале Джошуа после матча чемпионата с «Бохумом» (2:3), в котором его заменили на 63-й минуте, едва не подрался с одним из помощников Тухеля. Футболиста и Жолта Лева пришлось успокаивать другим представителям команды. Сразу после чего появились новости о желании футболиста покинуть клуб.

«Баварии» необходимо сделать все, чтобы сохранить лидера. В игре с «Арсеналом» Джошуа показал, что без него команде никак.