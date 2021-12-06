«Ливерпуль» подарит победу «Милану», а «Реал» с «Интером» будут забивать. Прогноз на матчи Лиги чемпионов

Красно-черные зацепят путевку в плей-офф, а в Мадриде разыграют первое место в группе.

Во вторник, 7 декабря, пройдут восемь матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В центральных играх дня «Милан» встретится с «Ливерпулем», а «Реал» с «Интером». Подогреть интерес к этим матчам вы можете при помощи ставки с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Где смотреть трансляции

Оба матча пройдут одновременно. Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени. Игру «Реал» — «Интер» в прямом эфире можно будет увидеть на mаtchtv.ru, «Милан» — «Ливерпуль» покажут на платном канале «Матч Футбол 1». Начало трансляций обеих встреч — в 22.45.

«Милан» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 7 декабря

Команда Юргена Клоппа уже гарантировала себе первое место в группе, поэтому немецкий тренер наверняка предоставит отдых многим ключевым футболистам. Играть на полную мощность бессмысленно — лучше поберечь силы перед тяжелым декабрьским отрезком в премьер-лиге, когда «Ливерпуль» будет проводить матчи каждые три дня.

У «Милана» обратная ситуация: красно-черным для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов обязательно нужно побеждать «Ливерпуль» и надеяться на нужный исход в параллельной встрече «Порту» — «Атлетико».

Официальный партнер «Ливерпуля» букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Милан» фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 2.17, на «Ливерпуль» — 3.10, на ничью — 3.70.

«Милан» уступил в первых трех турах группового этапа, но затем ожил и набрал четыре очка в двух матчах. Игра красно-черных с «Ливерпулем» в первом круге была одной из самых зрелищных в групповом турнире — английская команда победила 3:2, хотя уступала и не реализовала пенальти.

В этой встрече решающую роль должна сыграть мотивация. «Милану» необходимы три очка, он играет дома, а «Ливерпуль» выставит полурезервный состав и не будет гнаться за победой.

Прогноз «СЭ»: победа «Милана» с высоким коэффициентом 2.17.

«Реал» — «Интер»: прогноз и ставка на матч 7 декабря

Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но еще не выяснили, кто из них с какого места отправится в 1/8 финала. «Интер» отстает от «Реала» на два очка, так что только гостевая победа сделает миланцев победителями группы.

Но так ли это принципиально? При жеребьевке разница между первыми двумя местами не очень велика, ведь сильные команды будут как в числе «сеяных», так и в числе «несеяных». Поэтому «Реал» и «Интер» вряд ли будут рвать жилы за три очка и могут предоставить лидерам отдых.

Букмекерская компания БЕТСИТИ видит больше шансов на успех у «Реала». Коэффициент на победу мадридцев — 2.07, на «Интер» и на ничью — по 3.50.

В выходные обе команды одержали важные гостевые победы: «Интер» разгромил «Рому» — 3:0, а «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» — 2:0. Мадридцы потеряли из-за травмы Карима Бензема, так что в матче с «Интером» им придется обходиться без него.

Обе команды в отличной форме — у них длительные беспроигрышные серии, это самые результативные команды своих лиг. Результат не будет давить на «Реал» и «Интер», так что можно будет сыграть в удовольствие и порадовать зрителей голами.

Прогноз «СЭ»: обе забьют с приличным коэффициентом 1.60.

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