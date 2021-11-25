Гвардиола поквитался с командой Месси, «Реал» отомстил «Шерифу», «Милан» сохранил шансы на плей-офф

Обзор состоявшихся в среду матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Сити» — первый

Группа А

«Манчестер Сити» — «ПСЖ» — 2:1 (Стерлинг, 63. Габриэл Жезус, 76 — Мбаппе, 50)

«Брюгге» — «Лейпциг» — 0:5 (Нкунку, 12, 90+3. Форсберг, 17, с пенальти, 45+1. Андре Силва, 27)

По сути «Манчестер Сити» и «ПСЖ» оформили выход в плей-офф к середине первого тайма, и для этого двум футбольным богатеям ничего не пришлось делать. Постарался «Лейпциг», который после четырех туров набрал всего одно очко, однако в Брюгге «быков» прорвало. Немецкая команда быстро создала задел, который при равенстве очков позволил обойти «Брюгге» за счет лучшей разности мячей в очных матчах. Начало разгрому положил и закончил его проводящий лучший сезон в карьере Нкунку, у которого уже семь голов в нынешнем турнире.

Ну а в Манчестере «горожане» заставили парижан заняться непривычным делом и сосредоточиться на обороне. Гюндоган откровенно простил гостей, из убойной позиции попав штангу, а от гола Мареза спасла подставленная под мяч голова защитника. Впрочем, «ПСЖ» не выглядел в атаке беззубо, и проводивший 50-й матч в Лиге чемпионов Мбаппе едва не закрутил мяч в верхний угол после отбора Неймара в центре поля.

Зато вскоре после перерыва успешным оказался второй заход на цель французского форварда. Месси в этой атаке не заработал ассистентский балл только из-за небольшого рикошета от защитника, но при этом в голевой комбинации аргентинец сыграл ключевую роль наряду с оригинально пропустившим мяч Неймаром.

?? Kylian Mbapp? has been directly involved in 47 goals in 50 Champions League games (29 goals, 18 assists) ?#UCL pic.twitter.com/oy4P8VA4WO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2021

Чем-то все это напоминало игру на «Парк де Пренс», где англичане проиграли, несмотря на ощутимый перевес. Однако в этот раз команда Хосепа Гвардиолы конвертировала свои моменты в забитые мячи. «Сити» дважды красиво раскатал оборону соперника и, повторив сценарий апрельского полуфинала, гарантировал себе первое место.

Comeback complete ?



?? Gabriel Jesus puts Manchester City in front against Paris! ??#UCL pic.twitter.com/5hdXAFUqNO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 24, 2021

И В Н П М О 1. «Манчестер Сити» 5 4 0 1 17-8 12 2. «ПСЖ» 5 2 2 1 9-7 8 3. «Лейпциг» 5 1 1 3 13-13 4 4. «Брюгге» 5 1 1 3 5-16 4

7 декабря. «Лейпциг» — «Манчестер Сити», «ПСЖ» — «Брюгге».

«Ливерпуль» подогрел интригу

Группа В

«Ливерпуль» — «Порту» — 2:0 (Тиагу Алькантара, 52. Салах, 70)

Гарантировав себе первое место, красные выставили смешанный состав, в котором Юрген Клопп нашел место даже 19-летнему дебютанту турнира Мортону. На качестве перестановки, естественно, сказались, и в каких-то моментах красиво комбинировавший «Порту» останавливали только при помощи запредельной самоотдачи и везения. Однако «Ливерпуль» всегда остается собой, тогда как «драконов» ослабила травма Пепе.

Недавно без защитника-ветерана сборная Португалия уступила прямую путевку на ЧМ-2022 сербам, а теперь проблемы начались у его клуба. И если гол Мане отменили из-за микроскопического офсайда, то успех Тиагу Алькантары, который приложился по выбитому из штрафной мячу, оспорить было невозможно. Голу Салаха можно только аплодировать: пас пяткой, обратная передача от Хендерсона, и два движения египтянина поставили в тупик защитника и вратаря.

«Атлетико» — «Милан» — 0:1 (Жуниор Мессиас, 87)

Поражение «Порту» резко повысило значимость матча в Мадриде, где соперники выдали удивительный первый тайм. Суммарными усилиями они наиграли на коэффициент ожидаемых голов 0,27, причем «Милан» позволил нанести хозяевам только два удара. Казалось, Тэтэрушану и Облак, которого не сумел пробить вышедший на замену Ибрагимович, так и останутся главными героями, однако концовка перевернула расклад сил в группе с ног на голову.

На счастье «россонери», которые стартовали с трех поражений и набрали лишь одно очко, в их составе нашелся неожиданный герой в лице Жуниора Мессиаса. 30-летний футболист, которого арендовали у вылетевшего в серию В «Кротоне», словно не интересовал обычно надежную оборону «Атлетико» и спокойно замкнул подачу Кессье. В свою очередь в компенсированное время джокер «матрасников» Матеус Кунья загубил идеальную передачу Льоренте и промахнулся из площади ворот.

В заключительном туре оттолкнувшемуся от дна «Милану» нужно побеждать дома «Ливерпуль» и рассчитывать на ничью в матче «Порту» — «Атлетико».

И В Н П М О 1. «Ливерпуль» 5 5 0 0 15-5 15 2. «Порту» 5 1 2 2 3-8 5 3. «Атлетико» 5 1 1 3 4-7 4 4. «Милан» 5 1 1 3 5-7 4

7 декабря. «Милан» — «Ливерпуль», «Порту» — «Атлетико».

Дортмунд отправили в Лигу Европы

Группа С

«Спортинг» — «Боруссия» Д — 3:1 (Педру Гонсалвеш, 30, 39. Педро Порро, 86 — Мален, 90+3)

«Бешикташ» — «Аякс» — 1:2 (Геззаль, 22, с пенальти — Аллер, 54, 69)

Казалось, первый матч дня в этой группе был интересен только «Бешикташу», который в итоге потерял шансы даже на плей-офф Лиги Европы. Однако «Аякс», чей главный тренер Эрик тен Хаг в очередной раз опроверг слухи об интересе со стороны «МЮ», никогда не теряет мотивацию. А так как в первом тайме голландской команде не хватало завершения, на поле появился Аллер и перевернул игру двумя точными ударами. Французский снайпер решил не отставать от Криштиану Роналду и Левандовски, забив во всех пяти матчах группового раунда.

Никогда прежде не игравший в Лиге чемпионов Аллер великолепен, и он сделал счастливым не только болельщиков, но голкипера Онану, который вернулся в ворота после завершения неоднозначной девятимесячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Эти истории, впрочем, были интересны тем, кто болеет за «Аякс», а в центре внимания в среду было сражение «Спортинга» и «Боруссии» за второе место.

Как оказалось, роковым для Дотрмунда стало скандальное удаление Хуммельса в предыдущем туре. Без ветерана оборона была далека от идеала, и первый гол Педру Гонсалвеша возник буквально на ровном месте. Пытавшийся прервать длинный заброс Шульц срезал мяч за спину Понграчичу, чем не мог не воспользоваться Педру Гонсалвеш. Второй же в матче гол главного португальского таланта стал не только красивым, но и важным: он обеспечил «Спортингу» перевес по личным встречам и выход в плей-офф.

Герой вечера имел шанс оформить хет-трик, но, исполняя пенальти не смог перехитрить вратаря. На счастье лиссабонских «львов», которые лишь второй раз вышли в решающую стадию главного еврокубка, на добивание успел Педро Порро. Как раз удар испанского защитника оказался ключевым, так как в концовке «шмели» один мяч отыграли. Но гостям осложнило задачу удаление Эмре Джана, который слишком рьяно принялся объяснять сопернику, что симуляция — это плохо.

И В Н П М О 1. «Аякс» 5 5 0 0 16-3 15 2. «Спортинг» 5 3 0 2 12-8 9 3. «Боруссия» Д 5 2 0 3 5-11 6 4. «Бешикташ» 5 0 0 5 3-14 0

7 декабря. «Аякс» — «Спортинг», «Боруссия» Д — «Бешикташ».

«Реал» помог «Интеру»

Группа D

«Шериф» — «Реал» — 0:3 (Алаба, 30. Кроос, 45+1. Бензема, 55)

Тираспольская команда выходила на поле уже в качестве участника весенней части еврокубков, и, как уверял творец главной сенсации этой Лиги чемпионов Юрий Вернидуб, его команда собиралась сделать все для достижения позитивного результата. «Шерифу» требовалось снова прыгнуть выше головы, как в сентябре на «Сантьяго Бернабеу».

Однако «Реал» не намерен был преподносить выскочкам второй подарок, и сделал выводы из первого матча. И если в случае с голом Алабы со штрафного сливочным повезло с рикошетом, то второй результативный удар в исполнении Крооса — чистое мастерство. И торжество техники, которая помогла арбитру определить, что летевший в верхний угол мяч от перекладины опустился за линию ворот.

«Реал» дал настоящий мастер-класс, продолжением которого стал очередной гол Бензема. Однако «Шериф», несмотря на крупное поражение, снова заслужил аплодисменты. Поняв, что терять уже нечего, тираспольцы ярко сыграли в атаке. От пропущенных мячей «Реал» спасли только блестящий Куртуа и каркас ворот, а «Шериф», даже потеряв шансы догнать наконец-то пробившийся в плей-офф «Интер», имеет все основания гордиться собой.

«Интер» — «Шахтер» — 2:0 (Джеко, 61, 67). Обзор матча — здесь

И В Н П М О 1. «Реал» 5 4 0 1 12-3 12 2. «Интер» 5 3 1 1 8-3 10 3. «Шериф» 5 2 0 3 6-10 6 4. «Шахтер» 5 0 1 4 1-11 1

7 декабря. «Реал» — «Интер», «Шахтер» — «Шериф».

Статистика дня

1-й голландской командой, начавшей групповой раунд с пяти побед, стал «Аякс».

2 футболиста — Икер Касильяс и Сеск Фабрегас — провели 50-й матч в более молодом возрасте, чем нападающий «ПСЖ» Мбаппе (22 года и 339 дней).

6 еврокубковых поражений «Бешикташу» нанесли два соперника — «Аякс» и киевское «Динамо».

8 лет не забивал в турнире со штрафных защитник «Реала» Алаба. Прошлый раз он отличился в составе «Баварии» в матче против ЦСКА.

19-й раз подряд вышел из группы «Реал».

55 игр Марко Ройса в Лиге чемпионов — рекорд дортмундской «Боруссии», которым прежде владел Лукаш Пищек.

200 матчей провел за «Порту» защитник Пепе.