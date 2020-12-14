Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Она подарила сразу несколько крутых противостояний

Лига чемпионов — турнир, ставший для нас в этом сезоне как открытием — все же впервые в групповом этапе выступали три российские команды, — так и довольно жестоким разочарованием, ведь на выходе всего одна победа в 18 матчах. Впрочем, превращаться в наблюдателей к стадии плей-офф мы уже давно привыкли, поэтому жеребьевка 1/8 финала несла в себе исключительно утилитарный интерес: сколько будет крутых пар, ради просмотра которых нужно откладывать все дела? Бригада функционеров из УЕФА и победитель ЛЧ-1997 в составе дортмундской «Боруссии» Стефан Шапюиза не подкачали — зрелище в феврале — марте нас ждет отменное.

Конечно, главная афиша — это «Барселона» против «ПСЖ». Понятно, из-за чего — те, кто видел эти 6:1 на «Камп Ноу», вряд ли смогут их когда-нибудь забыть. А те, кто болел против каталонцев или просто их не любит, также вряд ли смогут забыть и немецкого рефери Дениза Айтекина, который, к слову, как-то незаметно после этого сошел с большой европейской орбиты. Безусловно, что в Париже жаждут мести, желательно как можно более циничной. Особенно Маркиньюс, Ди Мария и Верратти, бывшие тогда на поле. Учитывая нынешнее состояние «Барселоны», отмщение вполне вероятно, хотя через два месяца расклад может и поменяться.

Те, кто никак не может без российского следа, тоже вряд ли разочарованы. «Аталанта» будет играть с «Реалом». Пара невероятно любопытная сама по себе, а уж присутствие в команде из Бергамо Алексея Миранчука делает ее привлекательной для максимально широкой аудитории. И «Аталанта», и «Реал» пережили недавно кризис, Джан Пьеро Гасперини и Зинедин Зидан были близки к отставке, но оба с блеском выбрались из сложной ситуации. Ну и давайте просто представим размер общенационального восторга, если вдруг Миранчук забьет «Королевскому клубу».

А разве не круто соперничество «Ливерпуля» и «Лейпцига»? Юрген Клопп против Юлиана Нагельсманна. Две яркие, прессингующие, нацеленные на атаку команды наверняка подарят зрителям роскошное шоу, а тренеры придумают пару небанальных тактических фишек специально для гиков.

И как не включить в список обязательных к просмотру матчи «Атлетико» и «Челси»? «Синие» — это команда, следить за развитием и прогрессом которой невероятно интересно. Год назад лондонцы в 1/8 финала попали под «Баварию» и были безжалостно сметены, но сейчас определенно стали сильнее и разнообразнее. При этом и «Атлетико» пора перестать воспринимать как сугубо оборонительную команду, которая только выжигает и разрушает. Хотя не исключено, что к плей-офф Лиги чемпионов Диего Симеоне достанет с полки старые добрые конспекты середины десятилетия.

Да в каждой паре можно найти классные сюжеты и интриги — даже соперничество «Севильи» и «Боруссии Д» не назовешь проходным. Интересно же, например, сможет ли Эрлинг Холанн втащить свою команду в четвертьфинал.

И конечно, очень хочется, чтобы все эти матчи проходили со зрителями — неважно, в каком количестве. Даже пара тысяч на трибунах лучше искусственного интершума и баннеров на креслах. Вот тогда это будет по-настоящему крутое шоу.

Лига чемпионов. 1/8 финала

«Боруссия» Менхенгладбах (Германия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Лацио» (Италия) — «Бавария» (Германия)

«Атлетико» (Испания) — «Челси» (Англия)

«Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)

«Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция)

«Севилья» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия)

«Аталанта» (Италия) — «Реал» (Испания)

Первые матчи в каждой из пар состоятся 16, 17, 23 или 24 февраля на поле команд, указанных первыми. Ответные запланированы на 9, 10, 16 и 17 марта. Начало всех игр — в 23.00 по московскому времени. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.