Футбол
Лига чемпионов
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 08:00

Гвардиола нацелен на историю, Индзаги — на сенсацию. Кто победит в финале Лиги чемпионов?

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги
Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги.
Фото AFP
Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги
Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги.
Фото Reuters
1/2
В субботу матчем «Манчестер Сити» — «Интер» в Стамбуле завершится европейский сезон.
Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер

Очевидный фаворит

Странно говорить о фаворитах и аутсайдерах, когда речь идет о решающем матче главного клубного турнира Европы. Но здесь иначе никак. Еще после жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов, когда все команды распределились на две половины сетки, стало ясно, что в финале встретятся представители разных весовых категорий. Напомню, по воле жребия в одной части сетки оказались «Наполи», «Милан», «Интер» и «Бенфика», в другой — «Манчестер Сити», «Реал», «Бавария» и «Челси».

Команда Пепа Гвардиолы по всем параметрам главный претендент на титул. Даже если сравнивать умозрительно: «Сити» выиграл три последних чемпионата Англии, «Интер» не без труда финишировал в зоне Лиги чемпионов серии А; английский клуб в плей-офф прошел «Лейпциг», «Баварию» и «Реал», а итальянский — «Порту», «Бенфику» и «Милан»; состав «горожан» на Transfermarkt стоит больше миллиарда евро, состав миланцев — 534 миллиона, в два раза меньше.

Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Хосеп Гвардиола. Гвардиоле осталась пара шагов, чтобы обессмертить свое имя. Две победы — и у «Сити» требл

Шаг до хет-трика

Но цифры — ерунда: все знают, что они часто ничего не решают. Важен настрой: его, конечно, трудно измерить — не бывает, чтобы в финале одни были мотивированнее других. Однако именно в этой игре, как кажется, желание «Сити» будет чуть сильнее.

Основных причины две. Во-первых, Гвардиола имеет реальные шансы наконец-то выиграть главный еврокубок впервые после ухода из «Барселоны» и прекратить надоевшие разговоры о том, что Пеп не может сделать этого без Месси. Во-вторых, «Манчестер Сити» невероятно близок к историческому достижению — трофейному хет-трику. «Требл», как говорят в Великобритании, раньше удавалось оформить лишь одному английскому клубу — «Манчестер Юнайтед» в 1999 году выиграл и Лигу чемпионов, и Кубок Англии, и АПЛ. Поэтому болельщики «красных дьяволов» будут с утроенной силой болеть за «Интер» — они и так всегда желают «Сити» поражений, а тут еще есть и корыстная причина.

Пеп Гвардиола и Филиппо Индзаги
Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги.
Фото Reuters

Шансы черно-синих

Хоронить миланцев заранее как минимум глупо. Да, их путь в плей-офф оказался легким, но на групповом этапе «Интеру» пророчили ранний вылет, ведь его угораздило попасть в квартет с «Баварией» и «Барселоной». Но черно-синие катапультировали каталонцев в Лигу Европы, а сами отправились в путь за более крупным трофеем.

Главный тренер &laquo;Интера&raquo; Симоне Индзаги. Месяц назад Индзаги должны были уволить из «Интера», сейчас он — в финале ЛЧ. Как тренер преобразил проблемный клуб

«Интер» осознает свой статус аутсайдера, и это может быть его преимуществом. На черно-синих ничто не давит, они спокойно будут строить игру с помощью контратак и вполне могут добиться своего. Если не считать пары матчей с чешской «Викторией», то только в одной игре Лиги чемпионов этого сезона «Интер» обошел соперника во владении мячом. Симоне Индзаги знает, как конструировать игру без мяча и выстраивать организованную оборону.

Нельзя забывать и о том, что сам Гвардиола может перемудрить с тактикой, как он делал уже не раз за семь лет в Манчестере. Считается, что именно в этом причина того, почему одна из лучших команд планеты до сих пор не выиграла Лигу чемпионов.

18 лет спустя

Еще раз подчеркнем главное: «Манчестер Сити» — явный фаворит финала Лиги чемпионов. На это указывает многое: от феноменальной формы команды до рекордов Эрлинга Холанна. Даже риторика главных тренеров накануне главной битвы сезона отличалась друг от друга. Гвардиола говорил о финале почти как о рядовом событии — безусловно, он упомянул, что это уже крупное достижение, но отзывался об этом приземленно. А Индзаги, напротив, несколько раз повторил слово «мечта».

Радость футболистов &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Ман Сити» — 2023 сравнивают с «Барселоной» — 2011 и называют лучшей командой в истории. Это важнее очередного чемпионства

Финал состоится в Стамбуле на стадионе «Ататюрк» — там, где в 2005 году уже встречались английская и итальянская команды. Тогда «Милан» и «Ливерпуль» на двоих сотворили шедевр — один из величайших матчей в истории футбола, который закончился драматичной победой британцев, отыгравшихся со счета 0:3. Сейчас нет предпосылок для того, чтобы игра «Манчестер Сити» — «Интер» стала великой. Но разве это можно предугадать?

«Манчестер Сити»
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Симоне Индзаги
6
11
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как человек он — полное дерьмо». Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
Месси выбрал США из-за семьи. Показываем, как они любят друг друга
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2023: «Манчестер Сити» — «Интер»
Ди Маттео считает, что «Интер» может выиграть Лигу чемпионов
Индзаги: «Знаем, как силен Холанн. «Интер» кое-что подготовил, чтобы сдержать его»
Зеедорф: «Манчестер Сити» нужно время, чтобы стать похожим на «МЮ», «Милан» или «Реал»
Рубен Диаш: «Без давления выходить на финал Лиги чемпионов нельзя»
Мхитарян готов сыграть в финале Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» — «Интер»: финал Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция матча года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Польского судью заподозрили в связи с ультраправым политиком. Почему УЕФА не отстранил его от финала ЛЧ?
Новости
RSS RSS
Все новости