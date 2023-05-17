Месяц назад Индзаги должны были уволить из «Интера», сейчас он — в финале ЛЧ. Как тренер преобразил проблемный клуб

Симоне добился мощных результатов, несмотря на обстоятельства.

«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов. Скажи кто-нибудь это перед началом сезона, на него посмотрели бы как минимум с недоумением. В далеком прошлом осталась эпоха Моуринью, когда нерадзурри били в финале ЛЧ «Баварию». Нынешний «Интер» — команда совсем другого уровня, потому ее участие в финале главного клубного турнира Европы привлекает внимание само по себе.

Еще месяц назад болельщики черно-синих требовали отправить в отставку главного тренера Симоне Индзаги. Тогда команда одержала всего одну победу за девять последних матчей и вылетела из топ-4 турнирной таблицы серии А. Но вдруг резко изменилось все — «Интер» одержал победы в семи встречах подряд с общим счетом 21:3 и вышел в финал ЛЧ и Кубка Италии. Попробуем разобраться, в чем причина такого преображения.

Тренерский штаб «Интера» после выхода в финал Лиги чемпионов. Фото Reuters

У «Интера» большие проблемы с финансами — владельцу грозит тюрьма, летом клуб может быть продан

Главная проблема «Интера» в нынешнем сезоне — отсутствие ротации и небольшая скамейка. Еще осенью выбыли на долгий срок ключевые исполнители Марсело Брозович и Ромелу Лукаку. Первый — ключевой опорник, второй — нападающий, которого рассматривали как безусловного игрока старта. Сейчас же команде не может помочь Милан Шкриньян, самая важная фигура в тройке центральных защитников. Травмы лидеров — нормальная история в любой команде, но для «Интера» с его небольшой заявкой и слабой скамейкой такие неприятности превращаются в большие проблемы.

Неудивительно, что и сезон у «Интера» получается волнообразным. После зимней паузы черно-синие выиграли 9 из 12 матчей за полтора месяца. В марте начались сложности. Команда делала то же, что и всегда, но чересчур медленно. Тихоходность «Интера» отмечали вообще все — и это отражалось на результатах: команда Индзаги теряла очки в матчах со «Специей», «Салернитаной» и «Монцей». С конца апреля — снова удачная серия, пять побед подряд в серии А и выход в финал ЛЧ.

Симоне Индзаги объясняет перепады как раз возможностями ротации: «Главное изменение в том, что появилась возможность менять полузащитников и нападающих. Остались сложности с защитниками и крайними полузащитниками, но теперь у нас появился выбор, которого не было с января по март».

Для полноты картины все же отметим: ротировать как минимум полузащитников возможность у Индзаги была. В его расположении были Роберто Гальярдини и Кристьян Аслани (последнего называют одним из самых талантливых реджист нового поколения), однако тренер продолжал выпускать в старте тройку Мхитарян — Барелла — Чалханоглу, не давая той полноценно восстановиться.

При этом какой-то жуткой зависимости от отдельных исполнителей у команды нет. Для примера, еще осенью отсутствие в составе Брозовича равнялось катастрофе. Сейчас же Индзаги может спокойно держать хорвата в запасе и выпускать на последние полчаса, сделав из него опцию для усиления игры.

Еще одно ключевое для «Интера» слово в этом сезоне — «реализация». Пара Джеко — Лаутаро Мартинес не реализовала больше явных голевых шансов, чем любая другая в Италии. За сезон «Интер» не использовал аж 50 голевых моментов — почти по 1,5 на матч. Забавно, что хуже показатель только у одной команды — «Милана».

Кошмарная реализация стала одной из главных причин, почему «Интер» не участвовал в гонке за скудетто. Нерадзурри в этом сезоне создали больше всех явных голевых моментов (69 против 64 у чемпиона «Наполи»), но реализовали только 19 из них. Неаполитанцы просто лучше использовали свои шансы. То же говорит статистика ожидаемых голов: «Наполи» забил больше, чем создал, в то время как «Интер» недосчитался семи мячей. Это говорит о том, что качество игры у команды есть, но в дело вмешивались обстоятельства.

Главный тренер — основная причина мощных результатов «Интера»

Симоне Индзаги великолепно строит футбол на встречных курсах, но чисто контратакующим тренером назвать его нельзя — те времена остались в прошлом, когда он рулил в «Лацио». Сейчас итальянец ставит владение на уровне лучших команд не только Италии, но и Европы. Не просто так в этом сезоне «Интер» идет третьим по количеству позиционных атак, доведенных до удара или касания в чужой штрафной площади. Лучше показатели только у Спаллетти в «Наполи» и у Сарри в «Лацио». Также «Интер» — одна из лучших команд по качеству выхода из-под прессинга. А в недавней игре с «Ромой» команда забила, сделав 48 передач подряд, — показатель умения играть в контроль.

В общем, Индзаги — пока не всеми признанный герой «Интера». Он пришел в тяжелейший момент для клуба, когда нет денег на усиление, когда каждый год нужно расставаться с лидерами и при этом добиваться результатов. У тренера тут нет права на ошибку, иначе клуб столкнется с большими финансовыми трудностями.

Индзаги находится под постоянным давлением ситуации, руководства и прессы. Месяц назад его готовы были уволить из клуба и забыть, а сейчас он в финале Лиги чемпионов. Он — пятый итальянский тренер, которому это удалось, и третий таковой в истории «Интера». В финале его точно будет ждать настоящий европейский гранд, но кажется, что ни Симоне, ни его команде бояться уже давно нечего.