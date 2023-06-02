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Польского судью заподозрили в связи с ультраправым политиком. Почему УЕФА не отстранил его от финала ЛЧ?

УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Арбитр Шимон Марчиняк.
Шимон Марчиняк.
Фото Global Look Press
Арбитр Шимон Марчиняк.
Шимон Марчиняк.
Фото Global Look Press
Арбитр Шимон Марчиняк.
Шимон Марчиняк.
Фото Global Look Press
Арбитр Шимон Марчиняк.
Шимон Марчиняк.
Фото Global Look Press
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Лучшего судью 2022 года обвиняют в связях с антисемитской партией.

Арбитра финала Лиги чемпионов Шимона Марчиняка чуть не отстранили от работы на матче финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня. УЕФА в срочном порядке расследовало дело о связях Марчиняка с польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. Глава партии «Новая надежда» известен своими гомофобными и антисемитскими высказываниями. Он выдвигал политический лозунг: «Мы против евреев, геев, абортов, налогообложения и Европейского союза». В 2021 году он попал в заголовки международных газет как производитель пива White IPA Matters, высмеивающего движение Black Lives Matters.

В понедельник 29 июня Менцен организовал мероприятие «Эверест», на котором Марчиняк был представлен в качестве спикера и назван «гениальным оратором». На афише в социальных сетях Марчиняк был изображен в судейской форме ФИФА. Также пост Менцена, объявляющий о присутствии судьи на мероприятии, был опубликован на фан-странице Марчиняка в соцсетях.

 
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На причастность Марчиняка к ультраправым обратил внимание Рафал Панковски, соучредитель антирасистской организации Never Again.

«Мы шокированы и потрясены связью Марчиняка с Менценом и его ядовитой ультраправой политикой. Это несовместимо с основными ценностями честной игры, такими как равенство и уважение. Мы призываем судью признать свою ошибку. Если он этого не сделает, мы считаем, что УЕФА и ФИФА должны принять меры», — цитирует общественника The Guardian.

Арбитр Шимон Марциняк.
Шимон Марчиняк.
Фото Global Look Press

Как на обвинения отреагировали УЕФА и Марчиняк?

По данным Sky Sport, УЕФА рассматривал вариант замены Марчиняка в финале Лиги чемпионов. Организация сделала заявление, что проводит расследование и вскоре вынесет решение.

«УЕФА знает об обвинениях в адрес Шимона Марчиняка и требует срочных разъяснений. УЕФА и все футбольное сообщество осуждают «ценности», продвигаемые рассматриваемой группой, и очень серьезно относятся к этим обвинениям. Дополнительное объявление будет сделано завтра после изучения всех доказательств», — говорилось в заявлении от 1 июня.

Решение о том, останется ли назначение Марчиняка на финал ЛЧ в силе, УЕФА вынес на следующий день — 2 июня. Расследование курировали глава футбольного отдела ассоциации Звонимир Бобан (бывший игрок сборной Хорватии), а также председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

 
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Сам Марчиняк выступил с заявлением в соцсетях, в котором опроверг сообщения о том, что поддерживает Менцена или любых других политиков. Позже развернутый комментарий арбитра опубликовал УЕФА:

«Я надеюсь, что это заявление дойдет до всех заинтересованных сторон, особенно до тех, кто был справедливо встревожен и разочарован моим участием в мероприятии «Эверест», организованном в Катовице 29 мая 2023 года. Я хочу выразить свои глубочайшие извинения за мое участие и какие-либо неудобства или вред, которые оно могло причинить.

После размышлений и дальнейшего исследования стало очевидно, что я был введен в заблуждение и совершенно не знал об истинной природе и принадлежности данного мероприятия. Я не знал, что оно было связано с польским крайне правым движением. Если бы я знал об этом факте, то категорически отказался от приглашения. Важно понимать, что ценности, пропагандируемые этим движением, полностью противоречат моим личным убеждениям и принципам, которых я стараюсь придерживаться в своей жизни. Я глубоко раскаиваюсь в том, что участвовал в мероприятии, противоречащем им.

Как профессионал, глубоко преданный футболу, я хочу подчеркнуть свою непоколебимую поддержку ценностей, отстаиваемых УЕФА, в частности, инклюзивности и уважения ко всем людям независимо от их происхождения. Я всем сердцем осуждаю любые формы ненависти, дискриминации или нетерпимости, поскольку им нет места ни в спорте, ни в обществе в целом.

Впредь я обещаю быть более бдительным в изучении событий и организаций, с которыми себя связываю. Я полон решимости извлечь уроки из этого опыта и гарантировать, что такие ошибки не повторятся в будущем.

Наконец, я приношу свои искренние извинения клубам, игрокам, болельщикам, коллегам, официальным лицам и организациям, которые доверяют мне. Я полностью понимаю, что мои действия имели последствия, выходящие за рамки личного разочарования, и полностью готов принять любые последствия, вытекающие из моего опрометчивого поступка. Спасибо за ваше понимание, и я смиренно прошу возможности загладить свою вину и восстановить ваше доверие своими будущими действиями».

Арбитр Шимон Марциняк.
Шимон Марчиняк.
Фото Global Look Press

Послание от Марчиняка стало частью большого заявления, которое сделал УЕФА. В частности, союз сообщил, что арбитр не будет отстранен от обслуживания финала Лиги чемпионов:

«После проведения тщательной проверки мы получили заявление от господина Марчиняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно участия в данном мероприятии.

УЕФА принимает глубокие извинения и разъяснения от господина Марчиняка. УЕФА также связался с NeverAgain, которая выразила первоначальную озабоченность по поводу участия господина Марчиняка в указанном мероприятии. Они потребовали, чтобы тот остался в должности арбитра предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА, твердо утверждая, что его отстранение подорвет продвижение борьбы с дискриминацией.

На основании предоставленной информации УЕФА подтверждает, что господин Марчиняк исполнит роль главного судьи финала Лиги чемпионов 2023 года. УЕФА стремится создать инклюзивную, уважительную и честную футбольную среду и твердо выступает против ненависти, дискриминации и нетерпимости».

 
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42-летний Марчиняк с 2011 года является судьей ФИФА и входит в категорию элитных арбитров УЕФА. Поляк судил финал чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией в Катаре, а также Суперкубок УЕФА 2018 года между «Реалом» и «Атлетико».

В рейтинге Международной федерации футбольной истории Марчиняк был признан лучшим арбитром 2022 года.

Лига чемпионов. Финал
10 июн, 22:00. Ataturk Olympic Stadium (Стамбул)
Манчестер Сити
Интер

 

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
Шимон Марчиняк
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