Польского судью заподозрили в связи с ультраправым политиком. Почему УЕФА не отстранил его от финала ЛЧ?

Лучшего судью 2022 года обвиняют в связях с антисемитской партией.

Арбитра финала Лиги чемпионов Шимона Марчиняка чуть не отстранили от работы на матче финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня. УЕФА в срочном порядке расследовало дело о связях Марчиняка с польским ультраправым политиком Славомиром Менценом. Глава партии «Новая надежда» известен своими гомофобными и антисемитскими высказываниями. Он выдвигал политический лозунг: «Мы против евреев, геев, абортов, налогообложения и Европейского союза». В 2021 году он попал в заголовки международных газет как производитель пива White IPA Matters, высмеивающего движение Black Lives Matters.

В понедельник 29 июня Менцен организовал мероприятие «Эверест», на котором Марчиняк был представлен в качестве спикера и назван «гениальным оратором». На афише в социальных сетях Марчиняк был изображен в судейской форме ФИФА. Также пост Менцена, объявляющий о присутствии судьи на мероприятии, был опубликован на фан-странице Марчиняка в соцсетях.

На причастность Марчиняка к ультраправым обратил внимание Рафал Панковски, соучредитель антирасистской организации Never Again.

«Мы шокированы и потрясены связью Марчиняка с Менценом и его ядовитой ультраправой политикой. Это несовместимо с основными ценностями честной игры, такими как равенство и уважение. Мы призываем судью признать свою ошибку. Если он этого не сделает, мы считаем, что УЕФА и ФИФА должны принять меры», — цитирует общественника The Guardian.

Шимон Марчиняк. Фото Global Look Press

Как на обвинения отреагировали УЕФА и Марчиняк?

По данным Sky Sport, УЕФА рассматривал вариант замены Марчиняка в финале Лиги чемпионов. Организация сделала заявление, что проводит расследование и вскоре вынесет решение.

«УЕФА знает об обвинениях в адрес Шимона Марчиняка и требует срочных разъяснений. УЕФА и все футбольное сообщество осуждают «ценности», продвигаемые рассматриваемой группой, и очень серьезно относятся к этим обвинениям. Дополнительное объявление будет сделано завтра после изучения всех доказательств», — говорилось в заявлении от 1 июня.

Решение о том, останется ли назначение Марчиняка на финал ЛЧ в силе, УЕФА вынес на следующий день — 2 июня. Расследование курировали глава футбольного отдела ассоциации Звонимир Бобан (бывший игрок сборной Хорватии), а также председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Сам Марчиняк выступил с заявлением в соцсетях, в котором опроверг сообщения о том, что поддерживает Менцена или любых других политиков. Позже развернутый комментарий арбитра опубликовал УЕФА:

«Я надеюсь, что это заявление дойдет до всех заинтересованных сторон, особенно до тех, кто был справедливо встревожен и разочарован моим участием в мероприятии «Эверест», организованном в Катовице 29 мая 2023 года. Я хочу выразить свои глубочайшие извинения за мое участие и какие-либо неудобства или вред, которые оно могло причинить.

После размышлений и дальнейшего исследования стало очевидно, что я был введен в заблуждение и совершенно не знал об истинной природе и принадлежности данного мероприятия. Я не знал, что оно было связано с польским крайне правым движением. Если бы я знал об этом факте, то категорически отказался от приглашения. Важно понимать, что ценности, пропагандируемые этим движением, полностью противоречат моим личным убеждениям и принципам, которых я стараюсь придерживаться в своей жизни. Я глубоко раскаиваюсь в том, что участвовал в мероприятии, противоречащем им.

Как профессионал, глубоко преданный футболу, я хочу подчеркнуть свою непоколебимую поддержку ценностей, отстаиваемых УЕФА, в частности, инклюзивности и уважения ко всем людям независимо от их происхождения. Я всем сердцем осуждаю любые формы ненависти, дискриминации или нетерпимости, поскольку им нет места ни в спорте, ни в обществе в целом.

Впредь я обещаю быть более бдительным в изучении событий и организаций, с которыми себя связываю. Я полон решимости извлечь уроки из этого опыта и гарантировать, что такие ошибки не повторятся в будущем.

Наконец, я приношу свои искренние извинения клубам, игрокам, болельщикам, коллегам, официальным лицам и организациям, которые доверяют мне. Я полностью понимаю, что мои действия имели последствия, выходящие за рамки личного разочарования, и полностью готов принять любые последствия, вытекающие из моего опрометчивого поступка. Спасибо за ваше понимание, и я смиренно прошу возможности загладить свою вину и восстановить ваше доверие своими будущими действиями».

Шимон Марчиняк. Фото Global Look Press

Послание от Марчиняка стало частью большого заявления, которое сделал УЕФА. В частности, союз сообщил, что арбитр не будет отстранен от обслуживания финала Лиги чемпионов:

«После проведения тщательной проверки мы получили заявление от господина Марчиняка, в котором он выражает свои глубочайшие извинения и дает разъяснения относительно участия в данном мероприятии.

УЕФА принимает глубокие извинения и разъяснения от господина Марчиняка. УЕФА также связался с NeverAgain, которая выразила первоначальную озабоченность по поводу участия господина Марчиняка в указанном мероприятии. Они потребовали, чтобы тот остался в должности арбитра предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА, твердо утверждая, что его отстранение подорвет продвижение борьбы с дискриминацией.

На основании предоставленной информации УЕФА подтверждает, что господин Марчиняк исполнит роль главного судьи финала Лиги чемпионов 2023 года. УЕФА стремится создать инклюзивную, уважительную и честную футбольную среду и твердо выступает против ненависти, дискриминации и нетерпимости».

42-летний Марчиняк с 2011 года является судьей ФИФА и входит в категорию элитных арбитров УЕФА. Поляк судил финал чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией в Катаре, а также Суперкубок УЕФА 2018 года между «Реалом» и «Атлетико».

В рейтинге Международной федерации футбольной истории Марчиняк был признан лучшим арбитром 2022 года.