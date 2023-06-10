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Есть ли шансы у «Интера», забьет ли Холанн и проявит ли себя Мхитарян. Отвечаем на ключевые вопросы перед финалом Лиги чемпионов

Отдел футбола «СЭ»
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Хосеп Гвардиола, Эрлин Холанн, Кевин Де Брейне, Генрих Мхитарян.
Фото «СЭ»
Журналисты «СЭ» дали свои прогнозы.

Совсем скоро в Стамбуле стартует финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (22.00 мск). Редакторы и корреспоненты «СЭ» поделились ожиданиями от матча в анкете из пяти вопросов.

&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. «Манчестер Сити» — «Интер»: финал Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция матча года

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора

1. Есть ли шансы у «Интера»?

— 0,01 процента из ста. Не более. То, как сейчас выглядит «Манчестер Сити», напоминает лучшие времена команд-доминаторов мирового футбола: «Реала», «Аякса», «Барселоны», сборных Бразилии, Франции или Испании разных лет. Не могу представить, что должен сделать «Интер», чтобы одержать победу в Стамбуле.

2. Забьет ли Холанн в своем первом еврокубковом финале?

— Да — и, вполне вероятно, не один раз. Не удивлюсь, например, и хет-трику.

3. Кто станет героем матча?

— Вот Эрлин и станет.

4. Чем запомнится Мхитарян?

— Ничем — как и весь «Интер». Боюсь, что «МС» перекусит итальянский клуб, как питбуль руку, — жестоко и очень больно.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— Допустим, 4:0. В пользу «горожан», разумеется.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Константин Алексеев, шеф отдела футбола

1. Есть ли шансы у «Интера»?

— Маленькие, но есть. Просто так в финал такого турнира не выйдешь. Но здесь должны сойтись воедино — и лучшая игра итальянцев, и «черный день» для англичан. Чтобы Пеп снова перемудрил.

2. Забьет ли Холанн в своем первом еврокубковом финале?

— Должен. С Норвегией на международной арене каши не сваришь, остается только на клубном уровне творить историю. 50 голов за сезон — шикарно, но пора и в еврокубках брать трофеи, забивать решающие голы.

3. Кто станет героем матча?

— Де Брейне.

4. Чем запомнится Мхитарян?

— Пожелаю скромному армянину быть заметной фигурой в этом финале. На таком высочайшем уровне выйти на поле — уже достижение, а если еще и сумеет на фоне «Ман Сити» проявить себя — вообще король.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— Хочется интриги. На сенсацию не поставлю, но пусть будет 2:1 в упорной борьбе в пользу англичан.

Генрих Мхитарян празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Милана&raquo;. В 34 года Мхитарян тащит «Интер» в финал Лиги чемпионов. После переезда в Милан в нем видели игрока ротации

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола

1. Есть ли шансы у «Интера»?

— В конкретные 90 минут может случиться всякое. «Сити» в этом сезоне, например, дважды проиграл «Брентфорду», терял очки с «Ноттингем Форест» и «Астон Виллой», так что и лучшая по качеству команда Европы дает осечки. Да и Симоне Индзаги выиграл 7 из 7 финалов, в которых участвовала его команда. Плюс стилистически «Интер» для «Сити» не очень удобен. Но, конечно, все это лишь попытки найти интригу в схватке бойцов из разных весовых категорий.

2. Забьет ли Холанн в своем первом еврокубковом финале?

— Рискну предположить, что нет. «Интер» играет в три центральных защитника, и все их внимание будет приковано к норвежцу. Но это не значит, что Эрлин потеряется, — в матчах с «Реалом» он стягивал на себя всю оборону мадридцев и дарил свободу партнерам по команде. Вероятно, в финале будет так же.

3. Кто станет героем матча?

— Бернарду Силва проводит просто фантастический сезон. В чемпионской игре с «Арсеналом» отпахал на позиции крайнего защитника, а в полуфинале оформил дубль в ворота «Реала». Великолепный футболист, которого дико недооценивают.

4. Чем запомнится Мхитарян?

— Учитывая разницу в мощи команд, по такой игре Генрих запомнится скорее объемом черновой работы в центре поля, чтобы хоть как-то справиться с давлением «Сити».

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— Надеюсь, «Интер» посражается, но шансов минимум — 3:1 в пользу англичан.

Футболист «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.
Кевин Де Брейне.
Фото AFP

Андрей Кузичев, корреспондент

1. Есть ли шансы у «Интера»?

— Есть. Как минимум потому, что это одна-единственная игра. Плюс у «Интера» в версии Симоне Индзаги репутация кубковой команды, которая умеет играть в плей-офф. С этим тренером нерадзурри выиграли два подряд Кубка Италии, а в Лиге чемпионов год назад хоть и вылетели в первом раунде, выпили немало крови у находившегося на пике «Ливерпуля».

2. Забьет ли Холанн в своем первом еврокубковом финале?

— Его голы кажутся чем-то неизбежным. Но не все так просто. В первом полуфинале против «Реала» норвежец даже немного потерялся. В ответном солировал Бернарду Силва. В плей-офф Холанн забил только старым знакомым по бундеслиге — «Лейпцигу» и «Баварии». А так как его последний точный удар датируется 14 мая, после чего состоялось пять матчей «Сити», скорее дам отрицательный ответ, поставив на более опытных партнеров.

3. Кто станет героем матча?

— Есть ощущение, что судьбу игры решит кто-то, способный на нестандартные решения. А при таком раскладе трудно найти кандидатуру лучше Де Брейне.

4. Чем запомнится Мхитарян?

— Не рискну прогнозировать, так как для начала Мхитарян должен выйти на поле. Все-таки он недавно восстановился после травмы. Если же Индзаги даст армянскому полузащитнику игровое время, то пусть Генрих воспользуется им по максимуму.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— 2:1 в пользу «Манчестер Сити». Если Гвардиола не выиграет Лигу чемпионов сейчас — это точно проклятие, и «ушастого» кубка ему больше не видать.

Пеп Гвардиола и&nbsp;Симоне Индзаги. Гвардиола нацелен на историю, Индзаги — на сенсацию. Кто победит в финале Лиги чемпионов?

Гоша Чернов, корреспондент

1. Есть ли шансы у «Интера»?

— Да, если миланцы выжмут максимум из стандартных положений и контратак, а также всю игру смогут терпеть и сохранять компактность в обороне.

2. Забьет ли Холанн в своем первом еврокубковом финале?

— В мае Холанн сбавил в результативности, так что, думаю, больше одного мяча он не забьет. «Интер» наверняка будет уделять особое внимание опеке норвежца.

3. Кто станет героем матча?

— Кто-то из центральных полузащитников «Манчестер Сити». Если выбирать одного, то назову Де Брейне, но и Гюндоган с Бернарду Силвой способны решить исход матча. Очень многое будет зависеть от того, как они справятся с насыщенной серединой поля «Интера».

4. Чем запомнится Мхитарян?

— Если выйдет в стартовом составе, в чем я не уверен, то больше будет заниматься обороной, а не атакой. Мой прогноз: Мхитарян выйдет во втором тайме, когда «Интеру» нужно будет отыгрываться, но едва ли сыграет решающую роль.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— «Манчестер Сити» — 2:0. Англичанам придется намного тяжелее, чем все думают. Предположу, что исход решит второй тайм.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Дмитрий Гирин, корреспондент

1. Есть ли шансы у «Интера»?

— Безусловно, есть. Просто потому, что речь идет всего об одном матче, в рамках которого может случиться все что угодно — какого бы уровня команды ни встречались. Нелепый рикошет, сумасшедший дальний удар, драматическая случайность — скажем, кто-то поскользнется, судейская ошибка, внезапное недомогание одного из лидеров — в общем, есть куча факторов, способных развернуть ход матча в любую сторону.

2. Забьет ли Холанн в своем первом еврокубковом финале?

— На мой взгляд, это вообще не важно. Холанн не забил «Реалу» и не забил «МЮ» в финале Кубка Англии. И что? «Сити» способен забивать и доминировать и без голов норвежца. Но если нужен однозначный ответ, то пусть будет «нет».

3. Кто станет героем матча?

— Не прогноз, а просто пожелание: хочу, чтобы героем стал Бернарду Силва — на мой взгляд, незаслуженно недооцененный игрок, который является олицетворением «Сити» при Пепе Гвардиоле.

4. Чем запомнится Мхитарян?

— Честно отработает отведенное ему время.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— Выиграет «Интер» со счетом 2:1. Опять же, это скорее пожелание, нежели прогноз, — хочется, чтобы итальянский клуб взял Лигу чемпионов.

Улицы Стамбула перед финалом Лиги чемпионов. Баннеры с Эрдоганом, куча звезд и запрет на пронос монет. Готов ли Стамбул к финалу Лиги чемпионов

Артем Белинин, корреспондент

1. Есть ли шансы у «Интера»?

Конечно, у «Интера» есть шансы. Разница в классе с «Сити» похожа на пропасть, но миланцы отнюдь не первый раз увидят поле — у них есть набор сильных сторон и отработанных тактик, которые позволяют им выигрывать в том числе и сверхважные матчи. «Сити» не будет просто.

2. Забьет ли Холанн в своем первом еврокубковом финале?

— Думается, нет. После своих перформансов Холанн — цель № 1 в любом тактическом разборе. Вероятно, миланцы выберут вариант перекрыть Эрлину кислород и дальше как-то справляться с КДБ и компанией.

3. Кто станет героем матча?

— Кто-то из вратарей. У Онаны будет валом работы, которую он умеет выполнять хорошо, и в случае победы «Сити» Андре наверняка будет самым жалеемым игроком встречи. Эдерсон тоже может сверкнуть — атаки на его ворота наверняка будут острыми, придется сиять.

4. Чем запомнится Мхитарян?

— Честно говоря, после того как «Сити» избил «Реал»... Есть мысль, что любой игрок «Интера» сможет запомниться только в обороне. Хотя от Мхитаряна вряд ли можно ждать какой-то нереальной защитной статистики. Кажется, это его единственный шанс запомниться на поле.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— Если Пеп хотел задрожать, он должен был уступить «Реалу» или «Баварии». Но он прошел их совершенно спокойно, поэтому кажется, что проигрывать в финале он не намерен. А победит он со счетом 3:1 — по голу на его невероятную троицу.

Голкипер "Интера" Андре Онана.
Андре Онана.
Фото AFP

Игорь Рабинер, обозреватель

1. Есть ли шансы у «Интера»?

— Есть, но немного. И для этого миланцам надо обязательно открыть счет.

2. Забьет ли Холанн в своем первом еврокубковом финале?

— Да.

3. Кто станет героем матча?

— Де Брейне.

4. Чем запомнится Мхитарян?

— Проведет качественный матч, но на его исход это не повлияет.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— «Сити» — 2:0.

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