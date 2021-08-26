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Пусть в Лиге чемпионов «Зениту» достанутся «ПСЖ» и «Ман Сити». По крайней мере, будет весело и интересно

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 11:00
Корзины жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Фото «СЭ» Группы «жизни» и «смерти» для «Зенита». Фото «СЭ» Звезды «ПСЖ» Неймар и Мбаппе могут стать соперниками «Зенита» в Лиге чемпионов. Фото Getty Images
Корзины жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Фото «СЭ»
Теги:
Сегодня — жеребьевка группового турнира.

Эта осень — решающая для нынешнего «Зенита». Три подряд чемпионских титула в России — это, конечно, здорово, но все ждут от сине-бело-голубых прорыва в Лиге чемпионов. Два розыгрыша подряд питерцы занимали в группе последнее место, и еще один провал стерпеть будет трудно. Да, две кампании получились разными. В сезоне-2019/20 питерцы умудрились остаться на четвертом месте, набрав семь очков. Чаще всего это гарантирует хотя бы третье место и переход в Лигу Европы. А осенью 2013-го сине-бело-голубым при Лучано Спаллетти и вовсе удалось прорваться в 1/8 финала с шестью очками — и это рекорд ЛЧ, который пару лет спустя повторила «Рома». От прошлогоднего же выступления веяло унынием и безнадегой. Но итог все равно один.

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Учитывая, что у многих игроков будущим летом заканчиваются контракты (например, у Дзюбы, Азмуна, Ракицкого, Оздоева), то для нынешнего состава это, возможно, последний шанс пошуметь в Европе. Иначе к «Зениту» приклеится ярлык команды для внутреннего пользования, отодрать который потом крайне сложно.

Жеребьевка группового турнира — событие, безусловно, крайне занимательное. Но в плане перспектив невского клуба абсолютно бессмысленное — все прогнозы и выводы не имеют никакого значения. Ну, была у питерцев год назад, как многие посчитали, группа «жизни» с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге», и что? Да и два года назад бумажки с надписями «Лейпциг», «Лион» и «Бенфика» не казались чем-то убийственным.

Нет, мы, конечно, по законам жанра составили для «Зенита» свои варианты групп «жизни» и «смерти» — чтобы увидеть, проскролльте в конец текста. Но это так, забава. Ну, достанутся сине-бело-голубым, скажем, «Лилль», «Боруссия» Д и «Шериф». Вы уверены, что это хоть что-то гарантирует?

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Поэтому лично я хочу для «Зенита» максимально статусных и звездных соперников. Скажем, «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Из второй корзины — «ПСЖ» с Месси, Неймаром, Серхио Рамосом и Джиджи Доннаруммой, или, скажем, «Реал» с Модричем, Бензема, и, вероятно, Мбаппе (все очевиднее, что француз все же переберется этим летом в Мадрид). Наконец, «Милан» с великим и ужасным Златаном. Чтобы появился ажиотаж. Чтобы было максимально интересно. Чтобы, наконец, питерские болельщики могли посмотреть на лучших (очень хочется надеяться, что к тому времени ограничения снимут).

Да, такой жребий не оставляет особых шансов на выход в плей-офф, но зато дает возможность сыграть с лучшими. Говорил же как-то Дзюба, что хочет «Ливерпуль» и потолкаться с ван Дейком — здравый же подход. Повторю, гарантий того, что «Зенит» будет успешен с условными «Лиллем» и «Шерифом», нет. А так хоть будет, что вспомнить.

Правила жеребьевки

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в Стамбуле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

32 участника группового будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. Перед жеребьевкой все клубы распределены по четырем корзинам. Согласно регламенту, в первую попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также чемпионы шести первых стран в таблице коэффициентов УЕФА. Далее команды распределяются согласно клубному рейтингу УЕФА.

Корзины жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Фото "СЭ"
Корзины жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Фото «СЭ»

Согласно правилам жеребьевки, клубы, представляющие одну страну, не могут попасть в одну группу. Кроме того, УЕФА продолжает разводить коллективы из России и Украины — они тоже не могут встретиться друг с другом.

Группы «жизни» и "смерти" для «Зенита». Фото "СЭ"
Группы «жизни» и «смерти» для «Зенита». Фото «СЭ»

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22: жеребьевка группового турнира, состав групп, соперники «Зенита» и топ-клубов Европы