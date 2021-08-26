Пусть в Лиге чемпионов «Зениту» достанутся «ПСЖ» и «Ман Сити». По крайней мере, будет весело и интересно

Сегодня — жеребьевка группового турнира.

Эта осень — решающая для нынешнего «Зенита». Три подряд чемпионских титула в России — это, конечно, здорово, но все ждут от сине-бело-голубых прорыва в Лиге чемпионов. Два розыгрыша подряд питерцы занимали в группе последнее место, и еще один провал стерпеть будет трудно. Да, две кампании получились разными. В сезоне-2019/20 питерцы умудрились остаться на четвертом месте, набрав семь очков. Чаще всего это гарантирует хотя бы третье место и переход в Лигу Европы. А осенью 2013-го сине-бело-голубым при Лучано Спаллетти и вовсе удалось прорваться в 1/8 финала с шестью очками — и это рекорд ЛЧ, который пару лет спустя повторила «Рома». От прошлогоднего же выступления веяло унынием и безнадегой. Но итог все равно один.

Учитывая, что у многих игроков будущим летом заканчиваются контракты (например, у Дзюбы, Азмуна, Ракицкого, Оздоева), то для нынешнего состава это, возможно, последний шанс пошуметь в Европе. Иначе к «Зениту» приклеится ярлык команды для внутреннего пользования, отодрать который потом крайне сложно.

Жеребьевка группового турнира — событие, безусловно, крайне занимательное. Но в плане перспектив невского клуба абсолютно бессмысленное — все прогнозы и выводы не имеют никакого значения. Ну, была у питерцев год назад, как многие посчитали, группа «жизни» с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге», и что? Да и два года назад бумажки с надписями «Лейпциг», «Лион» и «Бенфика» не казались чем-то убийственным.

Нет, мы, конечно, по законам жанра составили для «Зенита» свои варианты групп «жизни» и «смерти» — чтобы увидеть, проскролльте в конец текста. Но это так, забава. Ну, достанутся сине-бело-голубым, скажем, «Лилль», «Боруссия» Д и «Шериф». Вы уверены, что это хоть что-то гарантирует?

Поэтому лично я хочу для «Зенита» максимально статусных и звездных соперников. Скажем, «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Из второй корзины — «ПСЖ» с Месси, Неймаром, Серхио Рамосом и Джиджи Доннаруммой, или, скажем, «Реал» с Модричем, Бензема, и, вероятно, Мбаппе (все очевиднее, что француз все же переберется этим летом в Мадрид). Наконец, «Милан» с великим и ужасным Златаном. Чтобы появился ажиотаж. Чтобы было максимально интересно. Чтобы, наконец, питерские болельщики могли посмотреть на лучших (очень хочется надеяться, что к тому времени ограничения снимут).

Да, такой жребий не оставляет особых шансов на выход в плей-офф, но зато дает возможность сыграть с лучшими. Говорил же как-то Дзюба, что хочет «Ливерпуль» и потолкаться с ван Дейком — здравый же подход. Повторю, гарантий того, что «Зенит» будет успешен с условными «Лиллем» и «Шерифом», нет. А так хоть будет, что вспомнить.

Правила жеребьевки

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в Стамбуле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

32 участника группового будут разбиты на восемь групп по четыре команды в каждой. Перед жеребьевкой все клубы распределены по четырем корзинам. Согласно регламенту, в первую попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также чемпионы шести первых стран в таблице коэффициентов УЕФА. Далее команды распределяются согласно клубному рейтингу УЕФА.

Корзины жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. Фото «СЭ»

Согласно правилам жеребьевки, клубы, представляющие одну страну, не могут попасть в одну группу. Кроме того, УЕФА продолжает разводить коллективы из России и Украины — они тоже не могут встретиться друг с другом.